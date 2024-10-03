В районе Глубокого враг проводит логистическое обеспечение подразделений, в Волчанске фиксируют прибытие вновь прибывшего личного состава во вражеские подразделения, - ОТГ "Харків"
За сутки оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет попытки проведения мероприятий логистического обеспечения подразделений на передовых позициях.
В районе Старицы противник проводит мероприятия инженерного оборудования позиций, провел эвакуацию санитарных потерь.
В районе Волчанска фиксируется прибытие новоприбывшего личного состава в подразделения управления БПЛА и артиллерийские подразделения
82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии. Отмечена настройка взаимодействия между подразделениями на передовых позициях. В ночное время противник проводил мероприятия по восстановлению и настройке связи, осуществил подвоз провизии и БК. Отмечается низкая обеспеченность личного состава противника теплыми вещами и медикаментами.
Боевые действия и потери врага
За минувшие сутки произошло 2 боевые столкновения. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 17 КАБов и нанесли 35 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 324 обстрела позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 59 существ, из них безвозвратные - 17, санитарные - 41, пленные - 1.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- танк;
- боевую бронированную машину;
- 4 артиллерийские системы;
- 15 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники;
- 43 БПЛА.
Уничтожено:
- 64 укрытия для личного состава;
- стартовую площадку запуска БПЛА;
- место хранения боеприпасов.
Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
