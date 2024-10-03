Люксембург приєднався до Коаліції дронів для України

Люксембург став 17 країною-партнером, хто долучився до ініціативи Коаліції дронів, яку створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Заступниця міністра Катерина Черногоренко повідомила, що метою коаліції, серед іншого, є забезпечення промислового виробництва FPV в Україні та на Заході. Це повинно створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі.

"А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", – прокоментувала вона.

Коаліція дронів була створена в лютому цього року під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Ініціатива походила від Литви, а в координації допомагає Британія.

В Міноборони сказали, що Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Спільно вдалося зібрати 50 млн євро – на них хочуть закупити ще 20 000-30 000 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські виробники зможуть вперше взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Що таке коаліція дронів?

Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії з 2024 року.

Коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.