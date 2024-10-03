Люксембург приєднався до Коаліції дронів для України
Люксембург став 17 країною-партнером, хто долучився до ініціативи Коаліції дронів, яку створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Заступниця міністра Катерина Черногоренко повідомила, що метою коаліції, серед іншого, є забезпечення промислового виробництва FPV в Україні та на Заході. Це повинно створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі.
"А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", – прокоментувала вона.
Коаліція дронів була створена в лютому цього року під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Ініціатива походила від Литви, а в координації допомагає Британія.
В Міноборони сказали, що Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Спільно вдалося зібрати 50 млн євро – на них хочуть закупити ще 20 000-30 000 дронів.
Що таке коаліція дронів?
Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії з 2024 року.
Коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Украинский производитель дронов Ptashka Drones сообщил, что сотрудники ТЦК похитили их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА, когда он шёл на работу. Мені цікаво, від кого славні працівники ТЦК отримують такі завдання.