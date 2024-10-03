Люксембург присоединился к Коалиции дронов для Украины

Люксембург стал 17 страной-партнером, кто присоединился к инициативе Коалиции дронов, которую создали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате Рамштайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Заместитель министра Екатерина Черногоренко сообщила, что целью коалиции, среди прочего, является обеспечение промышленного производства FPV в Украине и на Западе. Это должно создать асимметричное технологическое преимущество над врагом в долгосрочной перспективе.

"А также масштабировать их производство. Поэтому мы рады приветствовать в Коалиции Люксембург, который за эти годы последовательно и постоянно помогал нашей армии, а теперь включится в развитие индустрии дронов", - прокомментировала она.

Коалиция дронов была создана в феврале этого года во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Инициатива исходила от Литвы, а в координации помогает Британия.

В Минобороны сказали, что Украина уже получила тысячи дронов от стран-партнеров. Совместно удалось собрать 50 млн евро - на них хотят закупить еще 20 000-30 000 дронов.

Также читайте: Украинские компании смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов, - Минобороны

Что такое Коалиция дронов?

Коалиция дронов - это организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.