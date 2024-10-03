Частиною "Плану перемоги" є геополітична визначеність щодо місця України у глобальній архітектурі безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав один із елементів "Плану перемоги України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зокрема, частиною плану є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє", - сказав президент.
За словами Зеленського, "План перемоги" планують обговорити під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.
"Ми обговорили сьогодні також елементи "Плану перемоги" нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємося зараз до чергової зустрічі вже у форматі "Рамштайн" і там також обговоримо цей План. Я хочу його обговорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, "Рамштайн" об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді підтримує оборону України впродовж всієї війни", - додав Зеленський.
"Для нас в Україні має значення, щоб всі наші міцні, надійні партнери абсолютно чітко розуміли наше бачення, наші мотиви, головне - реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни, і саме так, як буде справедливо", - підсумував глава держави.
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.
"План" этот простой, как теория плоской Земли.
1. Представляем США новый мега список требований по оружию и деньгам (внаглую).
2. Получаем вежливое сомнение, что это изменит ход войны и выведет нас на границы 1991 года.
3. Заявляем, что нас бросили и у нас нет другого варианта, как вернуться в форумы мира с участием московии.
4. Получаем на переговорах от московии требования в стиле Стамбульской капитуляции.
5. Заявляем, что это - предмет референдума и для этого требуется режим прекращения огня.
6. Подписываем прекращение огня.
7. Становимся в позу "президента мира" и проводим президентские выборы. Желательно - без отмены военного положения, чтобы демократия не мешала, военные сидели в окопах, а на участках руководили ТЦК.
Все это циничное шоу на раз читается и украинским политикумом, и нашими союзниками.
Порох вже як шість років тому в Конституції закріпив членство України в НАТО та ЄС
схоже, оно Конституцію не читав
А ми уж якось САМИ визначимося та зробимо висновки.
визнають ,що з ним ,планом ,не знайомі .
Хоч ,як всім відомо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО -Президентська
форма управління країною ,а не навпаки .
Якщо уся верхівка малороси-зрадники- кроти-мародери
перемоги чи план миру ?
