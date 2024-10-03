УКР
Частиною "Плану перемоги" є геополітична визначеність щодо місця України у глобальній архітектурі безпеки, - Зеленський

Зеленський назвав один із елементів Плану перемоги

Президент Володимир Зеленський назвав один із елементів "Плану перемоги України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, частиною плану є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє", - сказав президент.

За словами Зеленського, "План перемоги" планують обговорити під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

"Ми обговорили сьогодні також елементи "Плану перемоги" нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємося зараз до чергової зустрічі вже у форматі "Рамштайн" і там також обговоримо цей План. Я хочу його обговорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, "Рамштайн" об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді підтримує оборону України впродовж всієї війни", - додав Зеленський.

"Для нас в Україні має значення, щоб всі наші міцні, надійні партнери абсолютно чітко розуміли наше бачення, наші мотиви, головне - реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни, і саме так, як буде справедливо", - підсумував глава держави.

Читайте також: Партнери могли б збивати ракети над Україною як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

Також читайте: Без далекобійного озброєння Україна не може протистояти РФ, тому ми такі наполегливі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153)
Топ коментарі
+17
Клоун !!!!!

Порох вже як шість років тому в Конституції закріпив членство України в НАТО та ЄС

схоже, оно Конституцію не читав
показати весь коментар
03.10.2024 15:39 Відповісти
+16
Воно хоч саме зрозуміло що сказало?
показати весь коментар
03.10.2024 15:36 Відповісти
+12
Частиною Плану перемоги є геополітична визначеність щодо місця України у глобальній архітектурі безпеки

- Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, - всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон - сон, или сон - про не-сон.

(хф "Волшебная лампа Аладдина")
показати весь коментар
03.10.2024 15:36 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 15:35 Відповісти
Дали папірець і сказали:
- Читай та не задумуйся...
показати весь коментар
03.10.2024 15:38 Відповісти
Место Украины в ЕС и НАТО. Оно Конституцию не читает, только писюн на неё кладёт.
показати весь коментар
03.10.2024 16:15 Відповісти
"План победы" Зеленского лучше всего раскрыл Юрий Луценко.
"План" этот простой, как теория плоской Земли.
1. Представляем США новый мега список требований по оружию и деньгам (внаглую).
2. Получаем вежливое сомнение, что это изменит ход войны и выведет нас на границы 1991 года.
3. Заявляем, что нас бросили и у нас нет другого варианта, как вернуться в форумы мира с участием московии.
4. Получаем на переговорах от московии требования в стиле Стамбульской капитуляции.
5. Заявляем, что это - предмет референдума и для этого требуется режим прекращения огня.
6. Подписываем прекращение огня.
7. Становимся в позу "президента мира" и проводим президентские выборы. Желательно - без отмены военного положения, чтобы демократия не мешала, военные сидели в окопах, а на участках руководили ТЦК.
Все это циничное шоу на раз читается и украинским политикумом, и нашими союзниками.
показати весь коментар
03.10.2024 16:18 Відповісти
Знову якусь дурню пафосну несе
показати весь коментар
03.10.2024 15:37 Відповісти
оно почитать можно и что, после этого примут?
показати весь коментар
03.10.2024 16:08 Відповісти
Просто ОПУБЛІКУЙ ТЕКСТ цього "шкільного твору" неЛОХа та ЗРАДНИКА.
А ми уж якось САМИ визначимося та зробимо висновки.
показати весь коментар
03.10.2024 15:39 Відповісти
Допомога зброєю і гроші - отакии наш план
показати весь коментар
03.10.2024 15:42 Відповісти
Хто читав ,чи хоч бачив цей план ?
показати весь коментар
03.10.2024 15:57 Відповісти
vsi hto čitaļi - movčat v trjapku.
показати весь коментар
03.10.2024 15:59 Відповісти
Його навіть не відкрили депутатам ВР ,вони один за одним
визнають ,що з ним ,планом ,не знайомі .

Хоч ,як всім відомо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО -Президентська
форма управління країною ,а не навпаки .
показати весь коментар
03.10.2024 16:09 Відповісти
aha ce na papere ... ale zapravilo u vas odne - ermak. na žaļ.
показати весь коментар
03.10.2024 16:15 Відповісти
план такой- давайте бабло , а мы солдатами обеспечим, украинцев не жалко
показати весь коментар
03.10.2024 16:10 Відповісти
Про яку безпеку воно триндить?
Якщо уся верхівка малороси-зрадники- кроти-мародери
показати весь коментар
03.10.2024 16:02 Відповісти
То на саміті миру- 2 буде представлений план
перемоги чи план миру ?
показати весь коментар
03.10.2024 16:03 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 16:05 Відповісти
Иди,и не просто,иди...
показати весь коментар
03.10.2024 16:05 Відповісти
прибабахнуте, яка победа? каждый день сдаем. города и поселки, так скоро пуйло и под киев придет, *******
показати весь коментар
03.10.2024 16:06 Відповісти
Я дико вибачаюсь: а де можна почитати цей "План..."? Яке офіційне українське джерело його оприлюднило (не секретну частину)? Де Громадяни України можуть з ним ознайомитись, а не додумувать зміст на підставі публікацій в іноземних ЗМІ та висловлюванням іноземних дипломатів різного рівня?
Чи під словом "план" цей наркоша розуміє зовсім інше і ніяк не може уявити собі: як же його можна читати?
показати весь коментар
03.10.2024 16:12 Відповісти
Я верю в FT. Если они говорят что есть большая вероятность что Байден пригласит Украйну в НАТО то есть основания верить что Байден уже привыкает с мыслю что Украйна должна войти в НАТО и Беларусь тоже.
показати весь коментар
03.10.2024 16:16 Відповісти
The whole point is that this place is effectively negotiable for the big players. They won't say it outloud but their actions speak for themselves: you guys are great, but someone else wants a piece of you way too much. We like you, we would like to help, but it is just too dangerous and expensive. One can really like somebody and yet realize they are expendable. One can also absolutely hate someone else and yet think they are essential.
показати весь коментар
03.10.2024 17:13 Відповісти
Ти прострочене , одебілене ,зелене чучело не можеш жодним чином представляти Україну, і про свої наркоманські плани розповідай лєнці чи дрюші,бо більш нікому вони непотрібні.
показати весь коментар
03.10.2024 17:14 Відповісти
"реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни" - дайте нам мільйони снарядів, 6-й флот сша, ядерну зброю і космодесант
показати весь коментар
03.10.2024 18:40 Відповісти
А, ще звісно ж друкарню $ прямо на Банковій.
Над цим планом Зеленський думав цілих два роки, після кожного приходу.
показати весь коментар
03.10.2024 18:42 Відповісти
Японамать. Він вже архітектор грьобалобальної геополітики.
показати весь коментар
03.10.2024 22:18 Відповісти
Як би той "план" споживали українці то можливо і зрозуміли б бубочку і повірили
показати весь коментар
04.10.2024 06:10 Відповісти
 
 