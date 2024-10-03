Частиною "Плану перемоги" є геополітична визначеність щодо місця України у глобальній архітектурі безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав один із елементів "Плану перемоги України".

"Зокрема, частиною плану є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє", - сказав президент.

За словами Зеленського, "План перемоги" планують обговорити під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

"Ми обговорили сьогодні також елементи "Плану перемоги" нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємося зараз до чергової зустрічі вже у форматі "Рамштайн" і там також обговоримо цей План. Я хочу його обговорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, "Рамштайн" об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді підтримує оборону України впродовж всієї війни", - додав Зеленський.

"Для нас в Україні має значення, щоб всі наші міцні, надійні партнери абсолютно чітко розуміли наше бачення, наші мотиви, головне - реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни, і саме так, як буде справедливо", - підсумував глава держави.

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

