Частью Плана победы является геополитическая определенность места Украины в глобальной архитектуре безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал один из элементов Плана победы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В частности, частью плана является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Москва должна получить четкий сигнал, что гарантированная безопасность для Украины и всей Европы является необратимой, как и самостоятельное право каждой демократической нации в Европе определять для себя будущее", - сказал президент.
По словам Зеленского, План победы планируют обсудить во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября.
"Мы обсудили сегодня также элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече уже в формате "Рамштайн" и там также обсудим этот План. Я хочу его обсудить с нашими партнерами. И я хочу напомнить, "Рамштайн" объединяет более 50 государств, всех тех, кто действительно поддерживает оборону Украины на протяжении всей войны", - добавил Зеленский.
"Для нас в Украине имеет значение, чтобы все наши крепкие, надежные партнеры абсолютно четко понимали наше видение, наши мотивы, главное - реалистичность нашего подхода к завершению этой войны, и именно так, как будет справедливо", - подытожил глава государства.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой План победы в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" План победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что План победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты Плана победы.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Читай та не задумуйся...
"План" этот простой, как теория плоской Земли.
1. Представляем США новый мега список требований по оружию и деньгам (внаглую).
2. Получаем вежливое сомнение, что это изменит ход войны и выведет нас на границы 1991 года.
3. Заявляем, что нас бросили и у нас нет другого варианта, как вернуться в форумы мира с участием московии.
4. Получаем на переговорах от московии требования в стиле Стамбульской капитуляции.
5. Заявляем, что это - предмет референдума и для этого требуется режим прекращения огня.
6. Подписываем прекращение огня.
7. Становимся в позу "президента мира" и проводим президентские выборы. Желательно - без отмены военного положения, чтобы демократия не мешала, военные сидели в окопах, а на участках руководили ТЦК.
Все это циничное шоу на раз читается и украинским политикумом, и нашими союзниками.
- Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, - всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон - сон, или сон - про не-сон.
(хф "Волшебная лампа Аладдина")
Порох вже як шість років тому в Конституції закріпив членство України в НАТО та ЄС
схоже, оно Конституцію не читав
А ми уж якось САМИ визначимося та зробимо висновки.
визнають ,що з ним ,планом ,не знайомі .
Хоч ,як всім відомо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО -Президентська
форма управління країною ,а не навпаки .
Якщо уся верхівка малороси-зрадники- кроти-мародери
перемоги чи план миру ?
Чи під словом "план" цей наркоша розуміє зовсім інше і ніяк не може уявити собі: як же його можна читати?
Над цим планом Зеленський думав цілих два роки, після кожного приходу.
рьобалобальної геополітики.