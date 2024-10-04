УКР
За добу на Харківщині відбулося 4 бойові зіткнення, втрати ворога становлять 140 військових, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку ситуація залишається складною

Протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 10 КАБів та завдали 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога за минулу добу становлять 140 істот, з них безповоротні - 60, санітарні - 80", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • танк;
  • 7 артилерійських систем;
  • 13 автомобілів;
  • 4 РСЗВ;
  • 5 одиниць спецтехніки;
  • 43 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу та 6 місць зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

