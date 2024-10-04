За добу на Харківщині відбулося 4 бойові зіткнення, втрати ворога становлять 140 військових, - ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 10 КАБів та завдали 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків"
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога за минулу добу становлять 140 істот, з них безповоротні - 60, санітарні - 80", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- танк;
- 7 артилерійських систем;
- 13 автомобілів;
- 4 РСЗВ;
- 5 одиниць спецтехніки;
- 43 БпЛА.
Знищено 70 укриттів для особового складу та 6 місць зберігання боєприпасів.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль