За добу на Харківщині відбулося 4 бойові зіткнення, втрати ворога становлять 140 військових, - ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 10 КАБів та завдали 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків"

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога за минулу добу становлять 140 істот, з них безповоротні - 60, санітарні - 80", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

7 артилерійських систем;

13 автомобілів;

4 РСЗВ;

5 одиниць спецтехніки;

43 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу та 6 місць зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

