За сутки на Харьковщине произошло 4 боевые столкновения, потери врага составляют 140 военных, - ОТГ "Харків"
За минувшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 10 КАБов и нанесли 67 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 326 обстрелов позиций защитников Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОТГ "Харків".
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составляют 140 существ, из них безвозвратные - 60, санитарные - 80", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- танк;
- 7 артиллерийских систем;
- 13 автомобилей;
- 4 РСЗО;
- 5 единиц спецтехники;
- 43 БПЛА.
Уничтожено 70 укрытий для личного состава и 6 мест хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
