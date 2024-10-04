За добу на фронті 142 боєзіткнення, майже третина з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога на 10 напрямках. Рашисти найбільш активні були на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів, з них 105 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина, Будівельне, Токарі, Юнаківка, Біловоди Сумської області та селища Зоря Чернігівської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Одну атаку неподалік Спірного відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.

Шість спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик на Торецькому напрямку, до того ж ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки.

30 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селидового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень; крім того, бомбардував Мирноград, Білицьке та Селидове, скинувши сім керованих авіабомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замороження війни не закінчить конфлікт, Україна має перемогти, - глава розвідки Естонії Розін

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Три атаки противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Максимівки, що на Времівському напрямку.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб окупувати Донеччину, - Сили оборони

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Удари по ворогу

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За минулу добу ворог завдав по своїй же території один ракетний та чотирнадцять авіаударів, застосувавши 30 керованих авіабомб; окрім того, здійснив майже 300 обстрілів.

П’ятнадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійську систему, засіб ППО та станцію радіоелектронної боротьби.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 31 бойову броньовану машину, 59 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 101 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська просунулись в Торецьку, біля Цукуриного та Катеринівки, - DeepState. КАРТА