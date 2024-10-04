За сутки на фронте - 142 боестолкновения, почти треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага на 10 направлениях. Рашисты наиболее активны были на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 67 авиационных ударов, в частности - сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.
Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Катериновка, Волфино, Комаровка, Белополье, Речки, Хотень, Яструбино, Искрисковщина, Строительное, Токари, Юнаковка, Беловоды Сумской области и поселка Заря Черниговской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло одиннадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Першотравневого.
На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.
Одна атака неподалеку Спирного отбита Силами обороны на Сиверском направлении.
Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часова Яра.
Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Катериновка, Дружба и Клебан-Бык на Торецком направлении, к тому же враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.
30 атак - такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Основные же усилия враг сосредоточивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений; кроме того бомбил Мирноград, Белицкое и Селидово, сбросив семь управляемых авиабомб.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Три атаки противника остановлены нашими защитниками в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки, что на Времевском направлении.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Удары по врагу
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. За минувшие сутки враг нанес по своей же территории один ракетный и четырнадцать авиаударов, применив 30 управляемых авиабомб; кроме того, совершил почти 300 обстрелов.
Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.
В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 31 боевую бронированную машину, 59 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, 101 БПЛА оперативно-тактического уровня, 70 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куп'янський напрямок.
На північ, на захід і на південь від Піщаного зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник просунувся у напрямку Колесниківки на глибину до 950 метрів, вийшовши на її південно-східну околицю. Подальше просування противника розріже Куп'янсько-Лиманське напрямок.
В Торецьку противник закріпився ще в кількох багатоповерхових будинках уздовж вулиць Дружби та Василя Стуса, продовжуючи тиснути у напрямку шахти «Центральна».
Покровський напрямок.
У східній частині Цукуриного противник просунувся вздовж двох вулиць і продовжує штурмові дії за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації (удари авіабомбами). На північ і на схід від населеного пункту противник просунувся на ділянці шириною до 2.8 км. Обстановка залишається складною.
Курахівський напрямок.
На схід від Островського дроноводи ЗСУ знищили ворожу бронетехніку на ближніх підступах до населеного пункту. Накати супротивника продовжуються. Попередньо додано зону контролю противника на глибину до 850 метрів. Ситуація на уточненні.
На південь від Катеринівки противник просунувся на ділянці шириною до 4.25 км на глибину до 1.12 км, посівши позиції вздовж ряду лісосмуг на північ від балки Солоненька.
Вугледарський напрямок.
Зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Веселого, у напрямку вентствола №1 і північної околиці Вугледару."