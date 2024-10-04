За сутки на фронте - 142 боестолкновения, почти треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага на 10 направлениях. Рашисты наиболее активны были на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях.

об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 67 авиационных ударов, в частности - сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Катериновка, Волфино, Комаровка, Белополье, Речки, Хотень, Яструбино, Искрисковщина, Строительное, Токари, Юнаковка, Беловоды Сумской области и поселка Заря Черниговской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло одиннадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

Одна атака неподалеку Спирного отбита Силами обороны на Сиверском направлении.

Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часова Яра.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Катериновка, Дружба и Клебан-Бык на Торецком направлении, к тому же враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.

30 атак - такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Основные же усилия враг сосредоточивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений; кроме того бомбил Мирноград, Белицкое и Селидово, сбросив семь управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Три атаки противника остановлены нашими защитниками в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки, что на Времевском направлении.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Удары по врагу

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. За минувшие сутки враг нанес по своей же территории один ракетный и четырнадцать авиаударов, применив 30 управляемых авиабомб; кроме того, совершил почти 300 обстрелов.

Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.

В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 31 боевую бронированную машину, 59 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, 101 БПЛА оперативно-тактического уровня, 70 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

