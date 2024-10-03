Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить, - глава разведки Эстонии Розин

Для долгосрочного мира нужна победа Украины. Замороженный конфликт не закончит войну в среднесрочной перспективе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Он не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.

"Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого", - отметил Розин.

Он заявил, что в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов, победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.

"Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются. Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать", - подытожил Розин.

