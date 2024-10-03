РУС
Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить, - глава разведки Эстонии Розин

Розвідка Естонії оцінила перспективи замороження війни в Україні

Для долгосрочного мира нужна победа Украины. Замороженный конфликт не закончит войну в среднесрочной перспективе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Он не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.

"Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого", - отметил Розин.

Читайте также: Сдержанность Запада поощряет Кремль, - глава разведки Эстонии Розин

Он заявил, что в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов, победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.

"Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются. Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать", - подытожил Розин.

Читайте также: Эстония рассматривает возможность отправления своих военных на запад Украины, - министр обороны Певкур

+8
Интересно, что именно глава эстонской разведки подразумевает под "победой"? Штурм кремля или уральских бункеров? Ведь все остальное, по сути - "заморозка"...
03.10.2024 10:59 Ответить
+6
>Він заявив, що у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

Ну а ресурсів і волі звичайно що більше в України, яка видобуває газ і нафту на мільярди, отримує від союзників далекобійну зброю без обмежень, в той час як партнери росії допомагають їй дозованими кредитами і трьома САУ на півроку з забороною бити по чужій території.
03.10.2024 11:20 Ответить
+5
Не забороняють? А почему они визжат когда мы бомбим рашистские НПЗ и заводы. А какой крик подняли когда рашисты показали обломки беспилотника за 10км от курской АЕС. А насчет наших ракет так ето благодаря тем же партнерам которые помогли нам уничтожить всю военную ракетную промышленность. да и ракеты ето не пироги которые можно штамповать сотнями в месяц. Даже рашка или та же Европа может позволить себе выпускать всего десяток ракет в месяц. А нам их нужны сотни в день
03.10.2024 11:27 Ответить
Має! - Захід не повинен себе стримувати - резюме
03.10.2024 10:54 Ответить
Интересно, что именно глава эстонской разведки подразумевает под "победой"? Штурм кремля или уральских бункеров? Ведь все остальное, по сути - "заморозка"...
03.10.2024 10:59 Ответить
Очевидно оце , про що говорить і оцей - бєндєровец .
.
03.10.2024 11:30 Ответить
Напевно знають, що московія просуває саме "заморозку" війни через своїх агентів по всьому світі
(щоб піднакопичитм сил, відновити потріпаний московитський військовий потенціал, і потім вдарити ще потужніше по Україні, використавши якусь провокацію, наприклад обстрілявши свої ж війська, як це вже було наприклад в 1939 році, коли була агресія сесесеру проти Фінляндії.)
, бо по морді добряче отримала, через
(не дивлячись на багато різних перепон, і заспокоювань "шашликами".)
спротив громадян України, які після 24 лютого 2022 року, стали на захист своїх сімей, родичів, близьктх, народу України, щоб боронити їх зі зброєю в руках.
04.10.2024 11:38 Ответить
Да, с такими союзничками которые не разрешают бить по рашке много победишь. А тем временем рашисты сравнивают Волчанск свермощными вакуумными бомбами. А Запад до сих пор боится ескалации. Какой к черту ескалации еще. ***** видя беззубость Запада уже все линии перешел и применяет против Украины от массовых растрелов до сверхмощных запрещенных бомб
03.10.2024 11:02 Ответить
Партнери кажуть , шо не забороняють бити далекобійними ракетами українського виробництва вглуб кацапії, Волкер каже. Але де вони? В асфальті? В марафоні? Де? Де грім-2? Де тая паляниця гундосого?
03.10.2024 11:06 Ответить
Тим "папірцем" утопили флагман чорноморського флоту...
03.10.2024 11:16 Ответить
Не петляй.
Ти написав що до 2019 був "папірець" замість ракет. Як папірцем потопили москву?
03.10.2024 11:25 Ответить
Ракетна програма це розробка.
На 2019 було розроблено один пробний урізаний дивізіон з двома пусковими і кілька ракет. Так вони сиротами і лишались до 22-го.
З 2019 по 22 планувалось створити ще три дивізіона з 12 пусковими. Але мудрий нарід вирішив інакше...
03.10.2024 11:41 Ответить
Може ті шо в асфальт закатали, чи ті , шо зараз в марафон закатують?
03.10.2024 12:04 Ответить
Флагман утопили експерементальным образцом который возили по выставкам. А почему их сотни и тысячи не наделали? Я уже молчу про 5 сгоревших складов с боеприпасами на которых сгорели не только снаряды которыми можно было воевать со всем миром, а и ракеты к разным системам в том числе к Точка У
03.10.2024 11:30 Ответить
Дійсно, чому ж їх сотнями не зробили після 2019. Прям загадка...
03.10.2024 11:34 Ответить
Щоб робити ракети сотнями, треба, щоб військовий бюджет був принаймні як у Франції 50 млрд євро. За 10 млрд доларів на рік можна лише дірки латати і виготовляти одиничні прототипи.
03.10.2024 11:41 Ответить
Який військовий бюджет КНДР?
показать весь комментарий
03.10.2024 11:46 Ответить
Я не знаю який військовий бюджет КНДР, але якщо КНДР для тебе взірець, то чемодан вокзал пхеньян. Ми вже мали таке життя у 30-х роках минулого століття, коли у народа відбирали все і навіть їжу, щоб закупити станки для виготовлення зброї і саму зброю. Хочеш, щоб таке життя повторилося?
03.10.2024 11:53 Ответить
Шо ж ти таке слизьке?
Бюджет КНДР 1.5 мільярда. Хватає і на ракети і на розробку та утримання ядерної зброї. Ти ж розказував що треба мінімум 50, щоб робити ракети, клоун. Було б бажання...
03.10.2024 11:59 Ответить
18.02.2022 (!!!)

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський."

04.10.2024 11:43 Ответить
Далекобійні ракети і їх носії в кінці 90х на початку 2000х були порізані на метал згідно договорів з тими самими "партнерами", які зараз кажуть "а чого це у вас немає своїх ракет???"
03.10.2024 11:14 Ответить
Не забороняють? А почему они визжат когда мы бомбим рашистские НПЗ и заводы. А какой крик подняли когда рашисты показали обломки беспилотника за 10км от курской АЕС. А насчет наших ракет так ето благодаря тем же партнерам которые помогли нам уничтожить всю военную ракетную промышленность. да и ракеты ето не пироги которые можно штамповать сотнями в месяц. Даже рашка или та же Европа может позволить себе выпускать всего десяток ракет в месяц. А нам их нужны сотни в день
03.10.2024 11:27 Ответить
А можна ще узяти гроши резнікова, шо яйця торгував, чи тандира, чи ще якогось втікача, чи збільшення зп депутатам, налогової і т.д . Ні?
03.10.2024 12:14 Ответить
*⚡️На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина - керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на $6 млн.*

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Збір на FPV
Приват 👉 https://cutt.ly/Privat24
Mono 👉 https://cutt.ly/-Mono
04.10.2024 12:43 Ответить
Конечно-конечно...
Под руководством потужного Президента и с дозируемой небольшими порциями помощью союзников и 10 миллионами выехавшего населения, разрушенной энергетикой и промышленностью, отступая каждый день. Так и переможемо!
Вообщем в ноябре после выборов в США станет ясно кого и когда будем перемагати.
03.10.2024 11:02 Ответить
Казали,балакали....третій рік.....
03.10.2024 11:03 Ответить
Зараз Шольц подзвонить *****, потім Макрон, потім Байден.
Надавлять всім авторитетом і ***** сам здастся в Гаагу.
Сарказм
03.10.2024 11:03 Ответить
Украина повинна вижити любой ценой.
А для этого нужно изменить внутреннюю политику, проведя Выборы и внешнюю дипломатию, перестав бегать с протянутой рукой. Если нужна заморозка-прекращение огня, ну значит нужна. Готовиться нужно к следующему раунду противостояния, а не рассказывать сказки о перемогах...
03.10.2024 11:07 Ответить
Єслі пуціну нужна заморозка, значіт, нужна.

Так, кацапе?
03.10.2024 11:55 Ответить
В Іспанію?
03.10.2024 11:17 Ответить
А якщо буде заморозка, то війна закінчиться? В якому місці пуйла ви таку обіцянку побачили?
03.10.2024 12:20 Ответить
>Він заявив, що у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

Ну а ресурсів і волі звичайно що більше в України, яка видобуває газ і нафту на мільярди, отримує від союзників далекобійну зброю без обмежень, в той час як партнери росії допомагають їй дозованими кредитами і трьома САУ на півроку з забороною бити по чужій території.
03.10.2024 11:20 Ответить
Та нормально. В одному реченні говорив одне, в наступному вже сам собі перечить. Всеодно ці балабольства ні на кого не впливають, може хіба що бабці з дідами перед телемарафоном переповняться патріотизмом.
03.10.2024 12:02 Ответить
Пистіти не мішкі рухати.Порадники мля..
03.10.2024 11:24 Ответить
Замороження вже було з 2015 по 2022. Чим закінчилося всі бачать. Тільки дуже наївні будуть думати, що зараз буде інакше. Поставте себе на місце лідера росіян і спробуйте думати як він у цій ситуації.
03.10.2024 11:43 Ответить
Половина коментаторів тут вважають, що потрібно повірити ***** і піти на заморозку.
03.10.2024 11:57 Ответить
Так погано, бо для багатьох війна почалась в 14, а те що решта відчула це лише в 22 не привід говорити ніби з 15 по 22 рік все було добре.
03.10.2024 14:31 Ответить
Те що більшість закривала очі на очевидні факти, не говорить ніби все було добре - був заморожений конфлікт, який рано чи пізно все одно б "вибухнув".
П.С. Мабуть в пеклі теж є вихідні, і тоді там "живеться"значно краще.
03.10.2024 15:08 Ответить
Якісно це як? Як у 19 асфальт класти, та класти на ракетні програми та армію? Так це вже проходили
03.10.2024 12:16 Ответить
А раша в цей час буде шо робити? В кого більше ресурсів?
03.10.2024 15:09 Ответить
Вони знущаються, чи що? Їм повилазило, що Україна зараз де факто програє війну? Ми фронт не здатні втримати, про яку перемогу вони триндять? Чи для них "перемога", це ослаблена паРаша за рахунок знищення України?
03.10.2024 13:22 Ответить
Тоді запрошуємо ціх бравих латишів,литовців та естонців до відправлення контингентів своїх громадян,бо Україна без війскових сил держав нато з повним комплектом озброення не впораєтся самотужки. А так воно звичайно добре потякати про тільки перемогу та інші малореальні речі.
03.10.2024 14:19 Ответить
Єдиний момент, що коли Макрон підняв питання про відправку французьких військ в Україну, і країни Балтії підтримали такий намір, і готові були до розмови по цьому питанню, щоб і свої війська направити також в поміч, зі сторони найвеличнішого лідера ********** (по версії єрмака), прозвучало те, що "Україні не потрібні іноземні війська на українській території".
04.10.2024 09:26 Ответить
До слова, через два дні після заяви Макрона (26.02.2024) , московія, 29.02.2024 пригрозила : "Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що https://www.dw.com/uk/putin-makronu-vijska-nato-v-ukraini-matimut-tragicni-naslidki/a-68405498 у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території "."
( https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

Макрон не дивлячись на ці погрози, того ж 29.02.2024 року, підтвердив свої слова

"Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 були ретельно продуманими . "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився." ( https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

І це все
(пропозиція Макрона, підтримка пропозиції Макрона країнами Балтії, погроза московії, підтвердження пропозиції Макрона)
відбувалось в короткому проміжку часу лютого 2024, а саме 26, 27, і 29.02.2024 року.
І що далі, а далі, зі сторони "зе", було про те, що "постачайте зброю" (27.02.2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-makron-reaktsiya-viyska-********/32841092.html )
, або по іншому, на мій погляд, це називається "поморозився",може через те, що мав на увазі розмову яка відбулась у "зе" з Макроном, 25.02.2024, то відповідно це було до заяви Макрона, ок, може не було часу ще (з моменту заяви Макрона 26.02.2024 по час коли було питання до 27.02.2024), та ужурналісти спитали через два тижні (11.03.2024) знову у "зе" по цій темі, та як можна зроуміти з відповіді, що таки точно "поморозився" в попередній раз він, стосовно даної тематики, а не як на мою думку, мало би бути, що при появі будь якої можливості
(навіть самої примарної)
для підсилення обороноздатності України , прикладати всі зусилля для реалізації даної можливості, тобто він не "вчіпився" за слова Макрона, а 11 березня 2024 року взагалі, сказав таке:

"Зеленський: Французькі солдати не гинутимуть в Україні"

""Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. ..."
"Також президент заспокоїв французів, які побоюються втягнення своєї країни у війну проти Росії і турбуються, "щоб їхні діти не помирали в Україні". "Ваші діти помирати в Україні не будуть. "
(тобто по суті, виходить що, виставив Макрона тим, хто хоче відправити французьких військових "помирати в Україні", перебиваючи таким чином, навіть, бажання розмови на дану тему, бо політично, Макрона виходить що було виставлено тим, хто хоче відправити французьких військових "помирати" в Україну, а не наприклад, допомагати Україні, воювати за свободу України, від дикої_відсталої_імперії-терориста-вбивці московії, яка (дика_відстала_імперія-терорист-вбивця московія) хоче знищити народ України, і Україну як таку ???)

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
04.10.2024 20:21 Ответить
Стосовно країн Балтії:

"Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона"

29.02.2024

https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937
04.10.2024 10:13 Ответить
Подяка, за підтримку правильного (в моєму розумінні) напрямку дискурсу, керівнику Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.
04.10.2024 11:29 Ответить
 
 