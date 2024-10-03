Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить, - глава разведки Эстонии Розин
Для долгосрочного мира нужна победа Украины. Замороженный конфликт не закончит войну в среднесрочной перспективе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
Он не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.
"Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого", - отметил Розин.
Он заявил, что в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов, победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.
"Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются. Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать", - подытожил Розин.
(щоб піднакопичитм сил, відновити потріпаний московитський військовий потенціал, і потім вдарити ще потужніше по Україні, використавши якусь провокацію, наприклад обстрілявши свої ж війська, як це вже було наприклад в 1939 році, коли була агресія сесесеру проти Фінляндії.)
, бо по морді добряче отримала, через
(не дивлячись на багато різних перепон, і заспокоювань "шашликами".)
спротив громадян України, які після 24 лютого 2022 року, стали на захист своїх сімей, родичів, близьктх, народу України, щоб боронити їх зі зброєю в руках.
Ти написав що до 2019 був "папірець" замість ракет. Як папірцем потопили москву?
На 2019 було розроблено один пробний урізаний дивізіон з двома пусковими і кілька ракет. Так вони сиротами і лишались до 22-го.
З 2019 по 22 планувалось створити ще три дивізіона з 12 пусковими. Але мудрий нарід вирішив інакше...
Бюджет КНДР 1.5 мільярда. Хватає і на ракети і на розробку та утримання ядерної зброї. Ти ж розказував що треба мінімум 50, щоб робити ракети, клоун. Було б бажання...
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський."
Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
Под руководством потужного Президента и с дозируемой небольшими порциями помощью союзников и 10 миллионами выехавшего населения, разрушенной энергетикой и промышленностью, отступая каждый день. Так и переможемо!
Вообщем в ноябре после выборов в США станет ясно кого и когда будем перемагати.
Надавлять всім авторитетом і ***** сам здастся в Гаагу.
Сарказм
А для этого нужно изменить внутреннюю политику, проведя Выборы и внешнюю дипломатию, перестав бегать с протянутой рукой. Если нужна заморозка-прекращение огня, ну значит нужна. Готовиться нужно к следующему раунду противостояния, а не рассказывать сказки о перемогах...
Так, кацапе?
Ну а ресурсів і волі звичайно що більше в України, яка видобуває газ і нафту на мільярди, отримує від союзників далекобійну зброю без обмежень, в той час як партнери росії допомагають їй дозованими кредитами і трьома САУ на півроку з забороною бити по чужій території.
П.С. Мабуть в пеклі теж є вихідні, і тоді там "живеться"значно краще.
( https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
Макрон не дивлячись на ці погрози, того ж 29.02.2024 року, підтвердив свої слова
"Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 були ретельно продуманими . "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився." ( https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
І це все
(пропозиція Макрона, підтримка пропозиції Макрона країнами Балтії, погроза московії, підтвердження пропозиції Макрона)
відбувалось в короткому проміжку часу лютого 2024, а саме 26, 27, і 29.02.2024 року.
І що далі, а далі, зі сторони "зе", було про те, що "постачайте зброю" (27.02.2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-makron-reaktsiya-viyska-********/32841092.html )
, або по іншому, на мій погляд, це називається "поморозився",може через те, що мав на увазі розмову яка відбулась у "зе" з Макроном, 25.02.2024, то відповідно це було до заяви Макрона, ок, може не було часу ще (з моменту заяви Макрона 26.02.2024 по час коли було питання до 27.02.2024), та ужурналісти спитали через два тижні (11.03.2024) знову у "зе" по цій темі, та як можна зроуміти з відповіді, що таки точно "поморозився" в попередній раз він, стосовно даної тематики, а не як на мою думку, мало би бути, що при появі будь якої можливості
(навіть самої примарної)
для підсилення обороноздатності України , прикладати всі зусилля для реалізації даної можливості, тобто він не "вчіпився" за слова Макрона, а 11 березня 2024 року взагалі, сказав таке:
"Зеленський: Французькі солдати не гинутимуть в Україні"
""Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. ..."
"Також президент заспокоїв французів, які побоюються втягнення своєї країни у війну проти Росії і турбуються, "щоб їхні діти не помирали в Україні". "Ваші діти помирати в Україні не будуть. "
(тобто по суті, виходить що, виставив Макрона тим, хто хоче відправити французьких військових "помирати в Україні", перебиваючи таким чином, навіть, бажання розмови на дану тему, бо політично, Макрона виходить що було виставлено тим, хто хоче відправити французьких військових "помирати" в Україну, а не наприклад, допомагати Україні, воювати за свободу України, від дикої_відсталої_імперії-терориста-вбивці московії, яка (дика_відстала_імперія-терорист-вбивця московія) хоче знищити народ України, і Україну як таку ???)
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
"Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона"
29.02.2024
https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937