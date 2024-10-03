УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9887 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 767 67

Замороження війни не закінчить конфлікт, Україна має перемогти, - глава розвідки Естонії Розін

Розвідка Естонії оцінила перспективи замороження війни в Україні

Для довгострокового миру потрібна перемога України. Заморожений конфлікт не закінчить війну в середньостроковій перспективі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Він не погоджується з думкою деяких західних політиків, які виявляють бажання швидко досягти дипломатичного розв'язання воєнного конфлікту в Україні та компромісу з Росією і вважають, що перезавантаження стосунків із Москвою можливе або навіть неминуче.

"Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо Путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього", - зазначив Розін.

Читайте: Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових на захід України, - міністр оборони Певкур

Він заявив, що у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

"Очевидно, що Україні потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси. Тому ми не повинні якимось чином самі себе стримувати в підтримці України будь-якими видами зброї або боєприпасів, яких вони потребують. Якщо ми говоримо про довгострокове вирішення конфлікту, я не бачу для нас іншого варіанту окрім як зробити так, щоб врешті-решт перемогли українці. І думаю, що насправді це можна зробити", - підсумував Розін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стриманість Заходу заохочує Кремль - глава розвідки Естонії Розін

Автор: 

Естонія (1685) бойові дії (4488)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Интересно, что именно глава эстонской разведки подразумевает под "победой"? Штурм кремля или уральских бункеров? Ведь все остальное, по сути - "заморозка"...
показати весь коментар
03.10.2024 10:59 Відповісти
+6
>Він заявив, що у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

Ну а ресурсів і волі звичайно що більше в України, яка видобуває газ і нафту на мільярди, отримує від союзників далекобійну зброю без обмежень, в той час як партнери росії допомагають їй дозованими кредитами і трьома САУ на півроку з забороною бити по чужій території.
показати весь коментар
03.10.2024 11:20 Відповісти
+5
Не забороняють? А почему они визжат когда мы бомбим рашистские НПЗ и заводы. А какой крик подняли когда рашисты показали обломки беспилотника за 10км от курской АЕС. А насчет наших ракет так ето благодаря тем же партнерам которые помогли нам уничтожить всю военную ракетную промышленность. да и ракеты ето не пироги которые можно штамповать сотнями в месяц. Даже рашка или та же Европа может позволить себе выпускать всего десяток ракет в месяц. А нам их нужны сотни в день
показати весь коментар
03.10.2024 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Має! - Захід не повинен себе стримувати - резюме
показати весь коментар
03.10.2024 10:54 Відповісти
Интересно, что именно глава эстонской разведки подразумевает под "победой"? Штурм кремля или уральских бункеров? Ведь все остальное, по сути - "заморозка"...
показати весь коментар
03.10.2024 10:59 Відповісти
Очевидно оце , про що говорить і оцей - бєндєровец .
.
показати весь коментар
03.10.2024 11:30 Відповісти
Напевно знають, що московія просуває саме "заморозку" війни через своїх агентів по всьому світі
(щоб піднакопичитм сил, відновити потріпаний московитський військовий потенціал, і потім вдарити ще потужніше по Україні, використавши якусь провокацію, наприклад обстрілявши свої ж війська, як це вже було наприклад в 1939 році, коли була агресія сесесеру проти Фінляндії.)
, бо по морді добряче отримала, через
(не дивлячись на багато різних перепон, і заспокоювань "шашликами".)
спротив громадян України, які після 24 лютого 2022 року, стали на захист своїх сімей, родичів, близьктх, народу України, щоб боронити їх зі зброєю в руках.
показати весь коментар
04.10.2024 11:38 Відповісти
Да, с такими союзничками которые не разрешают бить по рашке много победишь. А тем временем рашисты сравнивают Волчанск свермощными вакуумными бомбами. А Запад до сих пор боится ескалации. Какой к черту ескалации еще. ***** видя беззубость Запада уже все линии перешел и применяет против Украины от массовых растрелов до сверхмощных запрещенных бомб
показати весь коментар
03.10.2024 11:02 Відповісти
Партнери кажуть , шо не забороняють бити далекобійними ракетами українського виробництва вглуб кацапії, Волкер каже. Але де вони? В асфальті? В марафоні? Де? Де грім-2? Де тая паляниця гундосого?
показати весь коментар
03.10.2024 11:06 Відповісти
Тим "папірцем" утопили флагман чорноморського флоту...
показати весь коментар
03.10.2024 11:16 Відповісти
Не петляй.
Ти написав що до 2019 був "папірець" замість ракет. Як папірцем потопили москву?
показати весь коментар
03.10.2024 11:25 Відповісти
Ракетна програма це розробка.
На 2019 було розроблено один пробний урізаний дивізіон з двома пусковими і кілька ракет. Так вони сиротами і лишались до 22-го.
З 2019 по 22 планувалось створити ще три дивізіона з 12 пусковими. Але мудрий нарід вирішив інакше...
показати весь коментар
03.10.2024 11:41 Відповісти
Може ті шо в асфальт закатали, чи ті , шо зараз в марафон закатують?
показати весь коментар
03.10.2024 12:04 Відповісти
Флагман утопили експерементальным образцом который возили по выставкам. А почему их сотни и тысячи не наделали? Я уже молчу про 5 сгоревших складов с боеприпасами на которых сгорели не только снаряды которыми можно было воевать со всем миром, а и ракеты к разным системам в том числе к Точка У
показати весь коментар
03.10.2024 11:30 Відповісти
Дійсно, чому ж їх сотнями не зробили після 2019. Прям загадка...
показати весь коментар
03.10.2024 11:34 Відповісти
Щоб робити ракети сотнями, треба, щоб військовий бюджет був принаймні як у Франції 50 млрд євро. За 10 млрд доларів на рік можна лише дірки латати і виготовляти одиничні прототипи.
показати весь коментар
03.10.2024 11:41 Відповісти
Який військовий бюджет КНДР?
показати весь коментар
03.10.2024 11:46 Відповісти
Я не знаю який військовий бюджет КНДР, але якщо КНДР для тебе взірець, то чемодан вокзал пхеньян. Ми вже мали таке життя у 30-х роках минулого століття, коли у народа відбирали все і навіть їжу, щоб закупити станки для виготовлення зброї і саму зброю. Хочеш, щоб таке життя повторилося?
показати весь коментар
03.10.2024 11:53 Відповісти
Шо ж ти таке слизьке?
Бюджет КНДР 1.5 мільярда. Хватає і на ракети і на розробку та утримання ядерної зброї. Ти ж розказував що треба мінімум 50, щоб робити ракети, клоун. Було б бажання...
показати весь коментар
03.10.2024 11:59 Відповісти
18.02.2022 (!!!)

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський."

показати весь коментар
04.10.2024 11:43 Відповісти
Далекобійні ракети і їх носії в кінці 90х на початку 2000х були порізані на метал згідно договорів з тими самими "партнерами", які зараз кажуть "а чого це у вас немає своїх ракет???"
показати весь коментар
03.10.2024 11:14 Відповісти
Не забороняють? А почему они визжат когда мы бомбим рашистские НПЗ и заводы. А какой крик подняли когда рашисты показали обломки беспилотника за 10км от курской АЕС. А насчет наших ракет так ето благодаря тем же партнерам которые помогли нам уничтожить всю военную ракетную промышленность. да и ракеты ето не пироги которые можно штамповать сотнями в месяц. Даже рашка или та же Европа может позволить себе выпускать всего десяток ракет в месяц. А нам их нужны сотни в день
показати весь коментар
03.10.2024 11:27 Відповісти
А можна ще узяти гроши резнікова, шо яйця торгував, чи тандира, чи ще якогось втікача, чи збільшення зп депутатам, налогової і т.д . Ні?
показати весь коментар
03.10.2024 12:14 Відповісти
*⚡️На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина - керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на $6 млн.*

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Збір на FPV
Приват 👉 https://cutt.ly/Privat24
Mono 👉 https://cutt.ly/-Mono
показати весь коментар
04.10.2024 12:43 Відповісти
Конечно-конечно...
Под руководством потужного Президента и с дозируемой небольшими порциями помощью союзников и 10 миллионами выехавшего населения, разрушенной энергетикой и промышленностью, отступая каждый день. Так и переможемо!
Вообщем в ноябре после выборов в США станет ясно кого и когда будем перемагати.
показати весь коментар
03.10.2024 11:02 Відповісти
Казали,балакали....третій рік.....
показати весь коментар
03.10.2024 11:03 Відповісти
Зараз Шольц подзвонить *****, потім Макрон, потім Байден.
Надавлять всім авторитетом і ***** сам здастся в Гаагу.
Сарказм
показати весь коментар
03.10.2024 11:03 Відповісти
Украина повинна вижити любой ценой.
А для этого нужно изменить внутреннюю политику, проведя Выборы и внешнюю дипломатию, перестав бегать с протянутой рукой. Если нужна заморозка-прекращение огня, ну значит нужна. Готовиться нужно к следующему раунду противостояния, а не рассказывать сказки о перемогах...
показати весь коментар
03.10.2024 11:07 Відповісти
Єслі пуціну нужна заморозка, значіт, нужна.

Так, кацапе?
показати весь коментар
03.10.2024 11:55 Відповісти
В Іспанію?
показати весь коментар
03.10.2024 11:17 Відповісти
А якщо буде заморозка, то війна закінчиться? В якому місці пуйла ви таку обіцянку побачили?
показати весь коментар
03.10.2024 12:20 Відповісти
>Він заявив, що у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

Ну а ресурсів і волі звичайно що більше в України, яка видобуває газ і нафту на мільярди, отримує від союзників далекобійну зброю без обмежень, в той час як партнери росії допомагають їй дозованими кредитами і трьома САУ на півроку з забороною бити по чужій території.
показати весь коментар
03.10.2024 11:20 Відповісти
Та нормально. В одному реченні говорив одне, в наступному вже сам собі перечить. Всеодно ці балабольства ні на кого не впливають, може хіба що бабці з дідами перед телемарафоном переповняться патріотизмом.
показати весь коментар
03.10.2024 12:02 Відповісти
Пистіти не мішкі рухати.Порадники мля..
показати весь коментар
03.10.2024 11:24 Відповісти
Замороження вже було з 2015 по 2022. Чим закінчилося всі бачать. Тільки дуже наївні будуть думати, що зараз буде інакше. Поставте себе на місце лідера росіян і спробуйте думати як він у цій ситуації.
показати весь коментар
03.10.2024 11:43 Відповісти
Половина коментаторів тут вважають, що потрібно повірити ***** і піти на заморозку.
показати весь коментар
03.10.2024 11:57 Відповісти
Так погано, бо для багатьох війна почалась в 14, а те що решта відчула це лише в 22 не привід говорити ніби з 15 по 22 рік все було добре.
показати весь коментар
03.10.2024 14:31 Відповісти
Те що більшість закривала очі на очевидні факти, не говорить ніби все було добре - був заморожений конфлікт, який рано чи пізно все одно б "вибухнув".
П.С. Мабуть в пеклі теж є вихідні, і тоді там "живеться"значно краще.
показати весь коментар
03.10.2024 15:08 Відповісти
Якісно це як? Як у 19 асфальт класти, та класти на ракетні програми та армію? Так це вже проходили
показати весь коментар
03.10.2024 12:16 Відповісти
А раша в цей час буде шо робити? В кого більше ресурсів?
показати весь коментар
03.10.2024 15:09 Відповісти
Вони знущаються, чи що? Їм повилазило, що Україна зараз де факто програє війну? Ми фронт не здатні втримати, про яку перемогу вони триндять? Чи для них "перемога", це ослаблена паРаша за рахунок знищення України?
показати весь коментар
03.10.2024 13:22 Відповісти
Тоді запрошуємо ціх бравих латишів,литовців та естонців до відправлення контингентів своїх громадян,бо Україна без війскових сил держав нато з повним комплектом озброення не впораєтся самотужки. А так воно звичайно добре потякати про тільки перемогу та інші малореальні речі.
показати весь коментар
03.10.2024 14:19 Відповісти
Єдиний момент, що коли Макрон підняв питання про відправку французьких військ в Україну, і країни Балтії підтримали такий намір, і готові були до розмови по цьому питанню, щоб і свої війська направити також в поміч, зі сторони найвеличнішого лідера ********** (по версії єрмака), прозвучало те, що "Україні не потрібні іноземні війська на українській території".
показати весь коментар
04.10.2024 09:26 Відповісти
До слова, через два дні після заяви Макрона (26.02.2024) , московія, 29.02.2024 пригрозила : "Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що https://www.dw.com/uk/putin-makronu-vijska-nato-v-ukraini-matimut-tragicni-naslidki/a-68405498 у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території "."
( https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

Макрон не дивлячись на ці погрози, того ж 29.02.2024 року, підтвердив свої слова

"Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 були ретельно продуманими . "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився." ( https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

І це все
(пропозиція Макрона, підтримка пропозиції Макрона країнами Балтії, погроза московії, підтвердження пропозиції Макрона)
відбувалось в короткому проміжку часу лютого 2024, а саме 26, 27, і 29.02.2024 року.
І що далі, а далі, зі сторони "зе", було про те, що "постачайте зброю" (27.02.2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-makron-reaktsiya-viyska-********/32841092.html )
, або по іншому, на мій погляд, це називається "поморозився",може через те, що мав на увазі розмову яка відбулась у "зе" з Макроном, 25.02.2024, то відповідно це було до заяви Макрона, ок, може не було часу ще (з моменту заяви Макрона 26.02.2024 по час коли було питання до 27.02.2024), та ужурналісти спитали через два тижні (11.03.2024) знову у "зе" по цій темі, та як можна зроуміти з відповіді, що таки точно "поморозився" в попередній раз він, стосовно даної тематики, а не як на мою думку, мало би бути, що при появі будь якої можливості
(навіть самої примарної)
для підсилення обороноздатності України , прикладати всі зусилля для реалізації даної можливості, тобто він не "вчіпився" за слова Макрона, а 11 березня 2024 року взагалі, сказав таке:

"Зеленський: Французькі солдати не гинутимуть в Україні"

""Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. ..."
"Також президент заспокоїв французів, які побоюються втягнення своєї країни у війну проти Росії і турбуються, "щоб їхні діти не помирали в Україні". "Ваші діти помирати в Україні не будуть. "
(тобто по суті, виходить що, виставив Макрона тим, хто хоче відправити французьких військових "помирати в Україні", перебиваючи таким чином, навіть, бажання розмови на дану тему, бо політично, Макрона виходить що було виставлено тим, хто хоче відправити французьких військових "помирати" в Україну, а не наприклад, допомагати Україні, воювати за свободу України, від дикої_відсталої_імперії-терориста-вбивці московії, яка (дика_відстала_імперія-терорист-вбивця московія) хоче знищити народ України, і Україну як таку ???)

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
показати весь коментар
04.10.2024 20:21 Відповісти
Стосовно країн Балтії:

"Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона"

29.02.2024

https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937
показати весь коментар
04.10.2024 10:13 Відповісти
Подяка, за підтримку правильного (в моєму розумінні) напрямку дискурсу, керівнику Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.
показати весь коментар
04.10.2024 11:29 Відповісти
 
 