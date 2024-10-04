На фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найгарячіше на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках,- Генштаб

Станом на 16:00 4 жовтня ворог 79 разів атакував позиції Сил оборони. Найгарячіше нині на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках. Проте українські захисники вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Сьогодні окупанти завдавали авіаційних ударів та вели артилерійські обстріли по прикордонню Сумської області. На даний час відомо про 13 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під них потрапили райони населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги та Катеринівка. Обстрілам артилерії піддавалися населені пункти Угроїди, Соснівка, Ободи, Шалигине, Лугівка, Павлівка, Велика Писарівка, Фотовиж та Степанівка.

По території Курської області РФ російські окупанти завдали десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих авіабомб.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці та Вовчанська, два з яких ще триває. При цьому окупанти скинули дві авіабомби в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська 11 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два. Ворог завдав авіаційних ударів КАБами в районах населених пунктів Ізюмське, Зарічне, Озерне та Лиман, застосувавши 20 авіабомб.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського окупанти двічі намагалися потіснити підрозділи ЗСУ. Завдали ударів авіацією по Закітному, Переїзному та Різниківці.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Ступочок та Андріївки. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції українських військ. На даний час триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку в районах Миколаївки, Селідового та Лисівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив сім штурмів позицій ЗСУ.Тривають бої у чотирьох локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Покровськ та Селідове, застосувавши КАБи.

Складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку, де ворог від початку доби 16 разів атакував підрозділи Сил оборони. Намагався просунутися поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки. Шість боєзіткнень тривають.

Бойові дії на півдні

В районі Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського на Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч, триває бій поблизу Кам’янського.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

