На фронте произошло 79 боевых столкновений. Горячее всего на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 4 октября враг 79 раз атаковал позиции Сил обороны. Горячее всего сейчас на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях. Однако украинские защитники принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

Сегодня оккупанты наносили авиационные удары и вели артиллерийские обстрелы по границе Сумской области. В настоящее время известно о 13 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности, под них попали районы населенных пунктов Степное, Ободы, Белокопытово, Ястребиное, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги и Екатериновка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Угроиды, Сосновка, Ободы, Шалыгино, Луговка, Павловка, Большая Писаревка, Фотовиж и Степановка.

По территории Курской области РФ российские оккупанты нанесли десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых авиабомб.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток произошло три боестолкновения вблизи Старицы и Волчанска, два из которых еще продолжаются. При этом оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские войска 11 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудару подверглась Глушковка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается два. Враг нанес авиационные удары КАБами в районах населенных пунктов Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского оккупанты дважды пытались потеснить подразделения ВСУ. Нанесли удары авиацией по Закитному, Переездному и Резниковке.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часову Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении в районах Николаевки, Селидово и Лисовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил семь штурмов позиций ВСУ, продолжаются бои в четырех локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Покровск и Селидово, применив КАБы.

Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 16 раз атаковал подразделения Сил обороны. Пытался продвинуться вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки. Шесть боестолкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

В районе Работино, Малых Щербаков и Каменского на Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор, продолжается бой вблизи Каменского.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

