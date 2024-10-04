УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини
1 386 6

Кабмін передав "Спецтехноекспорт" у пряме управління Міноборони, ініційовано аудит діяльності компанії

Спецтехноекспорт

Сьогодні, 4 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" — Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" — до сфери управління Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності "Спецтехноекспорту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підконтрольний ГУР "Спецтехноекспорт" уклав контракти з чеським посередником на постачання снарядів з переплатою у 51 млн євро, - ЗМІ

Це рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку.

Серед основних проблем — ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити, що ускладнює проведення повного аудиту.

Це перша спроба перевірки діяльності "Спецтехноекспорту" з боку Міноборони за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від "Укроборонпрому" до сфери Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переплата понад 200 млн євро: ЗМІ про контракти, які підписав ексголова Агенції оборонних закупівель Пікузо з підконтрольним ГУР "Спецтехноекспортом"

Наразі аудит триває, і остаточну оцінку діяльності компанії можна буде надати після його завершення.

В межах подальших реформ Міністерства оборони планується ліквідація компаній-спецімпортерів з перенесенням їх функцій до Агенції оборонних закупівель, аби уникнути дублювання функцій і підвищити ефективність оборонних процесів", - розповіли у Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агенція оборонних закупівель просить правоохоронців перевірити можливу підробку документів посадовцями підпорядкованого ГУР "Спецтехноекспорту", - ЗМІ

Автор: 

Кабмін (14309) Міноборони (7633) Спецтехноекспорт (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё у минцифры заберите
показати весь коментар
04.10.2024 18:56 Відповісти
Добрый дедушка Кучма обычно руководителям по продажам оружия просто устраивал ДТП и даже депутата кажется Емця не пожалел который захотел узнать что происходит за муть с экспортом оружия.Но журналисты предпочли тогда прикинутся слепыми и глухими.
показати весь коментар
04.10.2024 19:04 Відповісти
а державні компанії точно, спочатку передаються а потім ревізія, чи має бути навпаки?????
бо навіть сама паршива торгова палатка без переобліку не передається...
навіть якщо там товару на 3-5 тисяч грн.
показати весь коментар
04.10.2024 19:07 Відповісти
Нічого повз зелену касу не повинно проходити
показати весь коментар
04.10.2024 19:10 Відповісти
бАданов буде "чистий"? Не його буде структура....
показати весь коментар
04.10.2024 19:12 Відповісти
Можу передбачити майбутнє - днями/тижнями декілька прикордонників стануть трохи багатшими. І потім закрутиться - трохи (багато ніззя, а то очі на лоба полізуть в усіх) подробиць скільки вкрали, підозри, розшуки... А відлажені схемки знову застосують наступники.
показати весь коментар
04.10.2024 19:25 Відповісти
 
 