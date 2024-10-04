Кабмін передав "Спецтехноекспорт" у пряме управління Міноборони, ініційовано аудит діяльності компанії

Сьогодні, 4 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" — Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" — до сфери управління Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності "Спецтехноекспорту".

Це рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку.

Серед основних проблем — ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити, що ускладнює проведення повного аудиту.

Це перша спроба перевірки діяльності "Спецтехноекспорту" з боку Міноборони за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від "Укроборонпрому" до сфери Головного управління розвідки Міноборони.

Наразі аудит триває, і остаточну оцінку діяльності компанії можна буде надати після його завершення.

В межах подальших реформ Міністерства оборони планується ліквідація компаній-спецімпортерів з перенесенням їх функцій до Агенції оборонних закупівель, аби уникнути дублювання функцій і підвищити ефективність оборонних процесів", - розповіли у Міноборони.

