РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости
1 386 6

Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в прямое управление Минобороны, инициирован аудит деятельности компании

Спецтехноекспорт

Сегодня, 4 октября, Кабинет Министров Украины принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия Государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" - в сферу управления Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с выявленными проблемами с дебиторской задолженностью и другими финансово-хозяйственными нарушениями, Министерство обороны инициировало проведение аудита деятельности "Спецтехноэкспорта".

Читайте также: Агентство оборонных закупок просит правоохранителей проверить возможный подлог документов должностными лицами подчиненного ГУР "Спецтехноэкспорта", - СМИ

Это решение было принято после того, как аудиторская группа столкнулась с существенными препятствиями при проведении внутреннего аудита, включая ограниченный доступ к документам и системе учета.

Среди основных проблем - непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы, что затрудняет проведение полного аудита.

Это первая попытка проверки деятельности "Спецтехноэкспорта" со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от "Укроборонпрома" в сферу Главного управления разведки Минобороны.

Читайте также: Переплата более 200 млн евро: СМИ о контрактах, подписанных экс-главой Агентства оборонных закупок Пикузо с подконтрольным ГУР "Спецтехноэкспортом"

Сейчас аудит продолжается, и окончательную оценку деятельности компании можно будет предоставить после его завершения.

В рамках дальнейших реформ Министерства обороны планируется ликвидация компаний-специмпортеров с переносом их функций в Агентство оборонных закупок, чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов", - рассказали в Минобороны.

Читайте также: Подконтрольный ГУР "Спецтехноэкспорт" заключил контракты с чешским посредником на поставку снарядов с переплатой в 51 млн евро, - СМИ

Автор: 

Кабмин (14095) Минобороны (9546) Спецтехноэкспорт (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ещё у минцифры заберите
показать весь комментарий
04.10.2024 18:56 Ответить
Добрый дедушка Кучма обычно руководителям по продажам оружия просто устраивал ДТП и даже депутата кажется Емця не пожалел который захотел узнать что происходит за муть с экспортом оружия.Но журналисты предпочли тогда прикинутся слепыми и глухими.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:04 Ответить
а державні компанії точно, спочатку передаються а потім ревізія, чи має бути навпаки?????
бо навіть сама паршива торгова палатка без переобліку не передається...
навіть якщо там товару на 3-5 тисяч грн.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:07 Ответить
Нічого повз зелену касу не повинно проходити
показать весь комментарий
04.10.2024 19:10 Ответить
бАданов буде "чистий"? Не його буде структура....
показать весь комментарий
04.10.2024 19:12 Ответить
Можу передбачити майбутнє - днями/тижнями декілька прикордонників стануть трохи багатшими. І потім закрутиться - трохи (багато ніззя, а то очі на лоба полізуть в усіх) подробиць скільки вкрали, підозри, розшуки... А відлажені схемки знову застосують наступники.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:25 Ответить
 
 