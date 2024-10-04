Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в прямое управление Минобороны, инициирован аудит деятельности компании
Сегодня, 4 октября, Кабинет Министров Украины принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия Государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" - в сферу управления Министерства обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с выявленными проблемами с дебиторской задолженностью и другими финансово-хозяйственными нарушениями, Министерство обороны инициировало проведение аудита деятельности "Спецтехноэкспорта".
Это решение было принято после того, как аудиторская группа столкнулась с существенными препятствиями при проведении внутреннего аудита, включая ограниченный доступ к документам и системе учета.
Среди основных проблем - непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы, что затрудняет проведение полного аудита.
Это первая попытка проверки деятельности "Спецтехноэкспорта" со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от "Укроборонпрома" в сферу Главного управления разведки Минобороны.
Сейчас аудит продолжается, и окончательную оценку деятельности компании можно будет предоставить после его завершения.
В рамках дальнейших реформ Министерства обороны планируется ликвидация компаний-специмпортеров с переносом их функций в Агентство оборонных закупок, чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов", - рассказали в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо навіть сама паршива торгова палатка без переобліку не передається...
навіть якщо там товару на 3-5 тисяч грн.