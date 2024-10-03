Подконтрольный ГУР "Спецтехноэкспорт" заключил контракты с чешским посредником на поставку снарядов с переплатой в 51 млн евро, - СМИ

Украина переплачивает до недавнего времени подконтрольной ГУР МО компании "Спецтехноэкспорт" десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров рассказал журналистам, что сейчас дебиторская просроченная задолженность предприятия по контрактам перед Минобороны (то есть невыполненные вовремя контракты) составляет 5 млрд грн, по позиции "Спецтехноэкспорта", и 6 млрд грн, по позиции Минобороны.

Журналисты отмечают, что несвоевременное выполнение контрактов не основная проблема в деятельности предприятия. По данным журналистов, больше всего вопросов вызывают цены, по которым "Спецтехноэкспорт" закупает вооружение.

Так 27 октября 2023 года "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок заключили контракт на поставку 80 тыс. 120-мм минометных выстрелов. Сумма контракта 2 млрд 292,6 млн грн. Стоимость одного выстрела - 28 658 грн или в пересчете в евро около 680 евро. Выстрелы должны были быть закуплены у индийского поставщика через чешскую компанию "Эскалибур Арми". Вместе с тем, по информации журналистов, такая стоимость является самой высокой среди всех контрактов заключенных после начала полномасштабного вторжения России, а средняя стоимость 120-мм выстрела составляет от 520 до 560 евро. Соответственно, по данным издания, потенциальная потеря бюджетных средств только на этом контракте может составлять 11 млн евро или полмиллиарда гривен.

Однако по состоянию на сентябрь 2024 года, по данным журналистов, по данному контракту Силы обороны получили ноль 120-мм минометных выстрелов, хотя до конца августа, по условиям контракта, должны были уже получить 36 тыс. Хотя в начале года "Спецтехноэкспорту" было перечислено по этому контракту аванса 700 млн грн. Сейчас сумма иска к "Спецтехноэкспорту" за невыполнение этого контракта уже составляет 81 млн грн.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров объяснил журналистам, что такая высокая стоимость обусловлена сложной логистикой, а задержка возникла из-за того, что Минобороны Чехии выкупило первую партию боеприпасов, чтобы поставить эти выстрелы в Украину в рамках чешской инициативы на безвозмездной основе, о чем было проинформировано Минобороны Украины, а сам контракт будет выполнен в более поздние сроки.

В тот же день, 27 октября 2023 года, "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок заключили соглашение на 4,24 млрд грн на поставку 24 тыс. 125-мм осколочно-фугасных выстрелов. Цена за единицу около 4 тыс. евро (176 779 грн). Также индийского производства и также через чешскую компанию "Экскалибур Арми". По состоянию на сентябрь 2024 года, по данным издания, контракт был выполнен на половину. По данным журналистов, аналогичный боеприпас предлагается украинским производителем по цене около 2400 долларов за единицу. Соответственно, потенциальная переплата в рамках контракта составляет около 2000 евро за единицу, а на контракте в целом потенциальная потеря бюджетных средств может составлять более 40 млн евро. По состоянию на сейчас, "Спецтехноэкспорту" по этому контракту перечислено почти 2,7 млрд грн.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров заявил, что сравнивать себестоимость украинского производителя и зарубежного, а также не учитывать логистические расходы и цепь из нескольких посредников не является корректным, и, по его мнению, является манипуляцией.