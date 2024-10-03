РУС
Подконтрольный ГУР "Спецтехноэкспорт" заключил контракты с чешским посредником на поставку снарядов с переплатой в 51 млн евро, - СМИ

120-мм мінометнийх постріл

Украина переплачивает до недавнего времени подконтрольной ГУР МО компании "Спецтехноэкспорт" десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров рассказал журналистам, что сейчас дебиторская просроченная задолженность предприятия по контрактам перед Минобороны (то есть невыполненные вовремя контракты) составляет 5 млрд грн, по позиции "Спецтехноэкспорта", и 6 млрд грн, по позиции Минобороны.

Читайте также: Чиновники Минобороны, "Укроборонпрома" и отечественных компаний-спецэкспортеров препятствуют деятельности Сил обороны, - СМИ

Журналисты отмечают, что несвоевременное выполнение контрактов не основная проблема в деятельности предприятия. По данным журналистов, больше всего вопросов вызывают цены, по которым "Спецтехноэкспорт" закупает вооружение.

Так 27 октября 2023 года "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок заключили контракт на поставку 80 тыс. 120-мм минометных выстрелов. Сумма контракта 2 млрд 292,6 млн грн. Стоимость одного выстрела - 28 658 грн или в пересчете в евро около 680 евро. Выстрелы должны были быть закуплены у индийского поставщика через чешскую компанию "Эскалибур Арми". Вместе с тем, по информации журналистов, такая стоимость является самой высокой среди всех контрактов заключенных после начала полномасштабного вторжения России, а средняя стоимость 120-мм выстрела составляет от 520 до 560 евро. Соответственно, по данным издания, потенциальная потеря бюджетных средств только на этом контракте может составлять 11 млн евро или полмиллиарда гривен.

Однако по состоянию на сентябрь 2024 года, по данным журналистов, по данному контракту Силы обороны получили ноль 120-мм минометных выстрелов, хотя до конца августа, по условиям контракта, должны были уже получить 36 тыс. Хотя в начале года "Спецтехноэкспорту" было перечислено по этому контракту аванса 700 млн грн. Сейчас сумма иска к "Спецтехноэкспорту" за невыполнение этого контракта уже составляет 81 млн грн.

Читайте также: "Спецтехноэкспорт" передан в управление ГУР Минобороны

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров объяснил журналистам, что такая высокая стоимость обусловлена сложной логистикой, а задержка возникла из-за того, что Минобороны Чехии выкупило первую партию боеприпасов, чтобы поставить эти выстрелы в Украину в рамках чешской инициативы на безвозмездной основе, о чем было проинформировано Минобороны Украины, а сам контракт будет выполнен в более поздние сроки.

В тот же день, 27 октября 2023 года, "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок заключили соглашение на 4,24 млрд грн на поставку 24 тыс. 125-мм осколочно-фугасных выстрелов. Цена за единицу около 4 тыс. евро (176 779 грн). Также индийского производства и также через чешскую компанию "Экскалибур Арми". По состоянию на сентябрь 2024 года, по данным издания, контракт был выполнен на половину. По данным журналистов, аналогичный боеприпас предлагается украинским производителем по цене около 2400 долларов за единицу. Соответственно, потенциальная переплата в рамках контракта составляет около 2000 евро за единицу, а на контракте в целом потенциальная потеря бюджетных средств может составлять более 40 млн евро. По состоянию на сейчас, "Спецтехноэкспорту" по этому контракту перечислено почти 2,7 млрд грн.

Читайте также: Более трети снарядов в рамках чешской инициативы - уже в Украине, - посол Зварич

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров заявил, что сравнивать себестоимость украинского производителя и зарубежного, а также не учитывать логистические расходы и цепь из нескольких посредников не является корректным, и, по его мнению, является манипуляцией.

боеприпасы (2398) Минобороны (9546) закупки (808) Спецтехноэкспорт (27) Агентство оборонных закупок (103)
+11
Дана Ярова: Міністерство Оборони зірвало закупівлі *********** на 160 млрд гривень.

03.10.2024 22:21
+11
Ну так Зеленський має ж потурбуватися на які ''бабки'' будуть жити його пра-пра-пра- пра-внуки в Монако або Ізраїлі...
Не заздріть... Краде скільки може...
Для різних там гоїв-хахлів є ТЦК і безкоштовне місце на цвинтарі...
03.10.2024 22:28
+10
03.10.2024 22:23
Дана Ярова: Міністерство Оборони зірвало закупівлі *********** на 160 млрд гривень.

03.10.2024 22:21
Ось через такі угоди в бюджеті грошей бракує, а ''хтось'' стає мільйонером!
03.10.2024 22:21
Ермак-Буданов 1-0.
03.10.2024 22:21
як кажуть оп-ніки "бить у калодца і не укалоцца?" ))
03.10.2024 22:21
03.10.2024 22:23
Колумбійський мирний чи афганістанський переможний?
03.10.2024 22:44
Точно як з гаубицями з Італії. Чехи викупили, а ці продовжують авансувати.
03.10.2024 22:25
Це просто епідемія під час війни!
03.10.2024 22:26
04.10.2024 00:03
Якби Чехія не хотіла наварити на цій справі, то й чеського посередника не було б. Усі хочуть їсти, навіть наші партнери.
03.10.2024 22:26
Не купиш ти - купить москаль.
03.10.2024 22:26
шоб не вийшло так, шо ми викупимо,москаль забере, ще й по нам влупе
03.10.2024 22:37
Ну так Зеленський має ж потурбуватися на які ''бабки'' будуть жити його пра-пра-пра- пра-внуки в Монако або Ізраїлі...
Не заздріть... Краде скільки може...
Для різних там гоїв-хахлів є ТЦК і безкоштовне місце на цвинтарі...
03.10.2024 22:28
хіба ви не знаєте, що буба нікому нічого не повинен?
хоча казка про "ви всі президенти" все щє гуляє по недорозвинутих мізках і ласкає мохнаті вуха.
це вже епос...
03.10.2024 22:38
доставка гуманітарних вагонів 2
03.10.2024 22:31
Не переймайтеся. Держава компенсує втрати введенням мита на посилки з-за кордону. Все буде зєлібіс!
03.10.2024 22:37
Это все руское IPSO
03.10.2024 22:40
03.10.2024 22:42
Це було б новиною, якби зелені уроди на цьому щось не вкрали. А так, все гаразд, все згідно з планом перемоги
03.10.2024 22:42
Кінчають Буланова....цікаво,кого Єрмак поставить замість....
03.10.2024 22:45
Кому боогер заважає?
03.10.2024 22:47
Буданов?Та нє,неможе такий героїчний розвідник чуток красти.Чи може?
03.10.2024 22:45
Може. Але героїчно.
03.10.2024 23:13
Це вже бізнес на крові чи ще ні?Свинарчуки?Чи то досі Порошенко?
03.10.2024 22:46
а можно це хитрозроблене керівництво "Спецтехноекспорту" запхати в один польський вагон разом із схєматозниками "Київського метрополітену", і за допомогою десятка тих же 120-мм пострілів підірвати десь у тупіковому тонелі? ну, шоб два рази не вставать...
а, ніззя... це я перегнув. Все ж таки семимильними кроками у ЄС йдемо.
03.10.2024 22:50
може снаряди були закуплені на кілограми?
ну яйця ж закупляли на літри?
діло резнікова набуло нові форми і розквіло буйним квітом.
03.10.2024 22:52
Шефа ГУР(головне управління рабсєї )вже можна теж знімати .Наварив,почистив кишені українського народу ,поділився із "зєрмаками"може спокійно виїзджати з України у невідомому напрямку...
03.10.2024 23:18
Мародери від влади .
03.10.2024 23:33
потужне "крадівніцтво"
03.10.2024 23:55
Очікувані відставки в слідчих органах змушують деяких ретивих полковників «посилити розкриваємість».

Щоб втриматись на посадах, в розхід планують пустити деяких, занадто активних статусних фронтових вояк з конкуруючих структур. Серед них будуть навіть депутати столичного регіону. С самісінської Слуги Народу. Обшуки та статті мають бути максимально жорсткі. Розборки ДБР між СБУ та ГУР.

Мета - показати активність на Гору та втриматись в кріслах. Війна силовиків може стати початком перерозподілу найсуттєвіших крісел силовиків.

Початок планується цього тижня.

Поехали ребятки, работаем🤣🤣
04.10.2024 00:13
Цікаво, де ви бачили фронтових вояк-депутатів зі "Слуги народа"? Та ще й статусних! Хоч одне прізвище!
Чи ви мали на увазі батальон "Монако"?
04.10.2024 07:48
чому ми не в НАТО
04.10.2024 06:25
Зелені тварюкі по троху не крадуть .це для них западло...
04.10.2024 06:54
Якби там не було, зрозуміло одне: ішак готується до виборів та намагається позбутись конкурентів.
04.10.2024 07:38
Ишака ждет майдан и тюряга после войны, а не перевыборы как только вернется с фронта активная часть общества. И оно это знает как никто другой лучше. Но надеюсь в этот раз мудрый нарид будет смотреть не только на имена на кресле презика а и на всех его шавок и олигархат по всей стране
04.10.2024 11:11
Для гетьманцева. 3 млрд грн податків з провайдерів на рік. 2 млрд грн з одного контракту.
04.10.2024 11:20
 
 