У Чернігові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через аварію на колекторі: жителів закликали зробити запаси води

У Чернігові через аварію на каналізаційному колекторі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Містян просять зробити запас води мінімум на одну добу.

Про це повідомив у Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварія на каналізаційному колекторі на вулиці Глібова - надзвичайна ситуація місцевого рівня. Таке рішення ухвалили на оперативному засіданні міської комісії", - повідомив Ломако.

За його словами, працівники КП "Чернігівводоканал" працюють на місці та шукають ділянку руйнування колектора. Повна інформація про пошкодження стане відомою зранку 5 жовтня, що допоможе визначити подальші рішення для ліквідації аварії.

Чиновник розповів, що у місті відключено 15 підвищувальних станцій, тобто вище 5-го поверху вода не подається.

"Керівники ЖЕКів та ОСББ отримали завдання забезпечити доступ жителям багатоповерхівок до приміщень у будинках, де можна набрати воду. Також "Чернігівводоканал" забезпечує підвіз води у ці мікрорайони"", - йдеться у повідомленні.

В.о. міського голови порадив мешканцям Чернігова зробити запас води мінімум на одну добу, а далі про ситуацію жителів інформуватимуть.

Ломако також розповів, що колектор на вул. Глібова, діаметром 700 мм та протяжністю 7,7 км, було збудовано в 70-х роках минулого століття. Він двічі відпрацював свій термін експлуатації. У 2019 році тут вже була серйозна аварія. Обстеження показало, що такий стан колектора – серйозна загроза для екології та функціонування міста.

"Вирішення проблеми - повна його заміна, бо верхня частина пошкоджена газовою корозією", - додав посадовець.

