В Чернигове объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за аварии на коллекторе: жителей призвали сделать запасы воды

В Чернигове из-за аварии на канализационном коллекторе объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Горожан просят сделать запас воды минимум на одни сутки.

Об этом сообщил в Telegram и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.

"Авария на канализационном коллекторе на улице Глебова - чрезвычайная ситуация местного уровня. Такое решение приняли на оперативном заседании городской комиссии", - сообщил Ломако.

По его словам, работники КП "Черниговводоканал" работают на месте и ищут участок разрушения коллектора. Полная информация о повреждении станет известной утром 5 октября, что поможет определить дальнейшие решения для ликвидации аварии.

Чиновник рассказал, что в городе отключено 15 повышающих станций, то есть выше 5-го этажа вода не подается.

"Руководители ЖЭКов и ОСМД получили задание обеспечить доступ жителям многоэтажек к помещениям в домах, где можно набрать воду. Также "Черниговводоканал" обеспечивает подвоз воды в эти микрорайоны", - говорится в сообщении.

И.о. городского головы посоветовал жителям Чернигова сделать запас воды минимум на одни сутки, а дальше о ситуации жителей будут информировать.

Ломако также рассказал, что коллектор на ул. Глебова, диаметром 700 мм и протяженностью 7,7 км, был построен в 70-х годах прошлого века. Он дважды отработал свой срок эксплуатации. В 2019 году здесь уже была серьезная авария. Обследование показало, что такое состояние коллектора - серьезная угроза для экологии и функционирования города.

"Решение проблемы - полная его замена, потому что верхняя часть повреждена газовой коррозией", - добавил чиновник.

