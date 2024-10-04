УКР
Перезавантаження БЕБ офіційно почалося: Кабмін призначив комісію для обрання нового директора. ПЕРЕЛІК

Засідання Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в розпорядженні №941 від 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Конкурсна комісія складається з шести осіб: трьох уряд визначив самостійно, ще трьох – за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій.

Склад конкурсної комісії

До неї увійшли:

  • Олег Гиляка – заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук;
  • Тетяна Мацелик – професорка кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету;
  • Юрій Пономаренко – завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Джеймс Вассертром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Канада), засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греція);
  • Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при Європолі, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD);
  • Лаура Стефан – засновниця та виконавча директорка Експертного форуму (EFOR), експертка з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), голова Регіональної антикорупційної ініціативи.

Конкурс на посаду директора БЕБ

Рішення комісії ухвалюються чотирма голосами, з яких не менш ніж два – від "міжнародників".

Конкурсна комісія подає на розгляд прем’єр-міністру України не більше двох відібраних з-поміж учасників конкурсу кандидатур, після чого у Кабінету міністрів є десять днів на призначення директора БЕБ.

Через рік і через три роки після призначення директора БЕБ має відбутися зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Бюро спеціальною комісією, яку призначить Кабмін на підставі пропозицій міжнародних організацій. Негативний висновок аудиту буде підставою для звільнення директора.

Топ коментарі
+7
Наперсточники
показати весь коментар
04.10.2024 23:50 Відповісти
+5
Певен, що вноземців дивним чином ізолюють і не дадуть і кроку зробити.

А оті прокурорські та податкові академіки стопудово ще пам'ятають смак прутня Портнова та Азарова. А значить і Татарова.
показати весь коментар
05.10.2024 00:56 Відповісти
+4
До нового року будуть рішати в якому режимі комісія буде засідати-очно чи по відео. Потім три місяці прийматимуть папери. Три місяці буде балаган. Ну і три місяці будуть затверджувати ітогі. Якраз на Покрову і роздупляться. А корешки татарова в поті ліца і рук будуть поповнювати власні пенсійні фонди.
показати весь коментар
05.10.2024 06:22 Відповісти
не обов'язково ізолювати, можно купити
показати весь коментар
05.10.2024 13:08 Відповісти
З цим є проблема. Репутацію не можна відновити, як ***** цноту відновлюють.

Тобто, далеко не кожен стане втрачати ділову репутацію назавжди заради одного хабаря у захолусній країні.
показати весь коментар
05.10.2024 21:27 Відповісти
іноземці бувають різні, спитай у Лаури Ковєші
показати весь коментар
05.10.2024 21:33 Відповісти
Іііііі?

Європейський антикорупційний прокурор просере назавжди свою репутацію заради хабаря в Україні?
показати весь коментар
05.10.2024 21:41 Відповісти
ну ти мене зовсім не зрозумів.
Тих кого вона запхала за грати теж(!) були НЕ українці...
як у тебе взагалі сформувався логічний ланцюжок щоб ти написав "Європейський антикорупційний прокурор просере назавжди свою репутацію заради хабаря"
По друге, невже ти думаєш що зелені клоуни не можуть знайти когось слабкого на бабло на заході? Не ідеалізуй, просто є ціна питання. Наприклад є ціна перетину румунського кордону без сертифікату на авто 10-20 євро. А є кандидат в Президенти США.. А десь між ними Вітя Орбан
показати весь коментар
05.10.2024 21:57 Відповісти
Нижче.
показати весь коментар
05.10.2024 22:15 Відповісти
ну чого? вона досить крутих чувачєл посаджала. Чи ти не знаэш її кейс? Влада її навіть злити хотіла що виклакало румунський майдан.
Я хотів сказати що не вірю ні на грам що зелена шобла десь допустить чесних людей...знайде останнє лайно в світі і буде тулити гпшому суспільству. Та й чесні люди все розуміють і просто не підуть. Зелень ані трохи не зацікавлена в чесних.
До речі щоб запобігти таким демаршам який стався у двох іноземних спотстерігачів наглядової ради Укренерго
показати весь коментар
05.10.2024 22:23 Відповісти
Чи ти про тих, кого вона саджає?

Ну так про такий непотріб і мови не йде. Питання у тому, хто і за що людей з таким бекграундом буде залучати.

ЗЕлені ж клоуни хочуть типу показати, що все чесно та прозоро. А, якщо у конкурсі будуть або свої хлопи, або якісь західні петрушки-ноунейми, то цей номер вже не пройде.
показати весь коментар
05.10.2024 21:46 Відповісти
Та скількі вас підарів не перезавантажувати, зиску ніякого немає. Коли підари перезавантажують підарів, то по ітогу обираються лише підари.

А потім чекаємо на зе одну "бабусю" з мільонами та лексусами, та бізнес де дід на малині наторгував 70 млн гривень.

Державна система підарів, такі підари що не краще за кацапів. в тіх підарів хоч якісь амбіціі є, а в наших підарів ото лише грошей накрасти та і все.
показати весь коментар
05.10.2024 03:42 Відповісти
Головна вимога під час «завантажень», «перезавантажень» і інших «прогресивних реформ» за «вимогою партнерів» має стати фізичний стан людини, щоб був важковаговиком аби тягати сумки з баблом не кілограмами, а вже центнерами, бо дохляк не потягне результатів цих «доброчесностей»
показати весь коментар
05.10.2024 08:46 Відповісти
куйові вантажники теж перевантажують щось, коли хреново складуть
але це не означає що другий раз складуть правильно.
особливо коли в бригаді є люди які хочуть скласти неправильно
показати весь коментар
05.10.2024 08:50 Відповісти
Знову якогось крадія призначать ! Зараз не може бути інакше.
показати весь коментар
05.10.2024 09:52 Відповісти
.... нічого не зміниться, поставлять ще одного рішалу,який має імітувати патужну роботу.
показати весь коментар
05.10.2024 10:27 Відповісти
зміни треба з ОПи починати...без цього всі інші зміни це просто переставляння ліжок в борделі
показати весь коментар
05.10.2024 13:10 Відповісти
 
 