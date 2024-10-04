Перезавантаження БЕБ офіційно почалося: Кабмін призначив комісію для обрання нового директора. ПЕРЕЛІК

Кабінет міністрів затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в розпорядженні №941 від 4 жовтня.

Конкурсна комісія складається з шести осіб: трьох уряд визначив самостійно, ще трьох – за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій.

Склад конкурсної комісії

До неї увійшли:

Олег Гиляка – заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук;

Тетяна Мацелик – професорка кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету;

Юрій Пономаренко – завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Джеймс Вассертром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Канада), засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греція);

Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при Європолі, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD);

Лаура Стефан – засновниця та виконавча директорка Експертного форуму (EFOR), експертка з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), голова Регіональної антикорупційної ініціативи.

Конкурс на посаду директора БЕБ

Рішення комісії ухвалюються чотирма голосами, з яких не менш ніж два – від "міжнародників".

Конкурсна комісія подає на розгляд прем’єр-міністру України не більше двох відібраних з-поміж учасників конкурсу кандидатур, після чого у Кабінету міністрів є десять днів на призначення директора БЕБ.

Через рік і через три роки після призначення директора БЕБ має відбутися зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Бюро спеціальною комісією, яку призначить Кабмін на підставі пропозицій міжнародних організацій. Негативний висновок аудиту буде підставою для звільнення директора.