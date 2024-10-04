Перезагрузка БЭБ официально началась: Кабмин назначил комиссию для избрания нового директора. СПИСОК

Кабинет Министров утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в распоряжении №941 от 4 октября

Конкурсная комиссия состоит из шести человек: трех правительство определило самостоятельно, еще трех - по предложениям международных и иностранных организаций.

Состав конкурсной комиссии

В нее вошли:

Олег Гиляка – заместитель главного ученого секретаря, начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук;

Татьяна Мацелик – профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета;

Юрий Пономаренко – заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Джеймс Вассертром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища (Канада), основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греция);

Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при Европоле, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD);

Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного форума (EFOR), эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для Европейской комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), председатель Региональной антикоррупционной инициативы.

Конкурс на должность директора БЭБ

Решения комиссии принимаются четырьмя голосами, из которых не менее двух - от "международников".

Конкурсная комиссия подает на рассмотрение премьер-министру Украины не более двух отобранных из числа участников конкурса кандидатур, после чего у Кабинета Министров есть десять дней на назначение директора БЭБ.

Через год и через три года после назначения директора БЭБ должна состояться внешняя независимая оценка эффективности деятельности Бюро специальной комиссией, которую назначит Кабмин на основании предложений международных организаций. Отрицательное заключение аудита будет основанием для увольнения директора.