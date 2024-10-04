РУС
Перезагрузка БЭБ официально началась: Кабмин назначил комиссию для избрания нового директора. СПИСОК

Засідання Кабінету міністрів України

Кабинет Министров утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в распоряжении №941 от 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек: трех правительство определило самостоятельно, еще трех - по предложениям международных и иностранных организаций.

Состав конкурсной комиссии

В нее вошли:

  • Олег Гиляка – заместитель главного ученого секретаря, начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук;
  • Татьяна Мацелик – профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета;
  • Юрий Пономаренко – заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Джеймс Вассертром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища (Канада), основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греция);
  • Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при Европоле, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD);
  • Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного форума (EFOR), эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для Европейской комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), председатель Региональной антикоррупционной инициативы.

Конкурс на должность директора БЭБ

Решения комиссии принимаются четырьмя голосами, из которых не менее двух - от "международников".

Конкурсная комиссия подает на рассмотрение премьер-министру Украины не более двух отобранных из числа участников конкурса кандидатур, после чего у Кабинета Министров есть десять дней на назначение директора БЭБ.

Через год и через три года после назначения директора БЭБ должна состояться внешняя независимая оценка эффективности деятельности Бюро специальной комиссией, которую назначит Кабмин на основании предложений международных организаций. Отрицательное заключение аудита будет основанием для увольнения директора.

Наперсточники
показать весь комментарий
04.10.2024 23:50 Ответить
Певен, що вноземців дивним чином ізолюють і не дадуть і кроку зробити.

А оті прокурорські та податкові академіки стопудово ще пам'ятають смак прутня Портнова та Азарова. А значить і Татарова.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:56 Ответить
не обов'язково ізолювати, можно купити
показать весь комментарий
05.10.2024 13:08 Ответить
З цим є проблема. Репутацію не можна відновити, як ***** цноту відновлюють.

Тобто, далеко не кожен стане втрачати ділову репутацію назавжди заради одного хабаря у захолусній країні.
показать весь комментарий
05.10.2024 21:27 Ответить
іноземці бувають різні, спитай у Лаури Ковєші
показать весь комментарий
05.10.2024 21:33 Ответить
Іііііі?

Європейський антикорупційний прокурор просере назавжди свою репутацію заради хабаря в Україні?
показать весь комментарий
05.10.2024 21:41 Ответить
ну ти мене зовсім не зрозумів.
Тих кого вона запхала за грати теж(!) були НЕ українці...
як у тебе взагалі сформувався логічний ланцюжок щоб ти написав "Європейський антикорупційний прокурор просере назавжди свою репутацію заради хабаря"
По друге, невже ти думаєш що зелені клоуни не можуть знайти когось слабкого на бабло на заході? Не ідеалізуй, просто є ціна питання. Наприклад є ціна перетину румунського кордону без сертифікату на авто 10-20 євро. А є кандидат в Президенти США.. А десь між ними Вітя Орбан
показать весь комментарий
05.10.2024 21:57 Ответить
Нижче.
показать весь комментарий
05.10.2024 22:15 Ответить
ну чого? вона досить крутих чувачєл посаджала. Чи ти не знаэш її кейс? Влада її навіть злити хотіла що виклакало румунський майдан.
Я хотів сказати що не вірю ні на грам що зелена шобла десь допустить чесних людей...знайде останнє лайно в світі і буде тулити гпшому суспільству. Та й чесні люди все розуміють і просто не підуть. Зелень ані трохи не зацікавлена в чесних.
До речі щоб запобігти таким демаршам який стався у двох іноземних спотстерігачів наглядової ради Укренерго
показать весь комментарий
05.10.2024 22:23 Ответить
Чи ти про тих, кого вона саджає?

Ну так про такий непотріб і мови не йде. Питання у тому, хто і за що людей з таким бекграундом буде залучати.

ЗЕлені ж клоуни хочуть типу показати, що все чесно та прозоро. А, якщо у конкурсі будуть або свої хлопи, або якісь західні петрушки-ноунейми, то цей номер вже не пройде.
показать весь комментарий
05.10.2024 21:46 Ответить
Та скількі вас підарів не перезавантажувати, зиску ніякого немає. Коли підари перезавантажують підарів, то по ітогу обираються лише підари.

А потім чекаємо на зе одну "бабусю" з мільонами та лексусами, та бізнес де дід на малині наторгував 70 млн гривень.

Державна система підарів, такі підари що не краще за кацапів. в тіх підарів хоч якісь амбіціі є, а в наших підарів ото лише грошей накрасти та і все.
показать весь комментарий
05.10.2024 03:42 Ответить
До нового року будуть рішати в якому режимі комісія буде засідати-очно чи по відео. Потім три місяці прийматимуть папери. Три місяці буде балаган. Ну і три місяці будуть затверджувати ітогі. Якраз на Покрову і роздупляться. А корешки татарова в поті ліца і рук будуть поповнювати власні пенсійні фонди.
показать весь комментарий
05.10.2024 06:22 Ответить
Головна вимога під час «завантажень», «перезавантажень» і інших «прогресивних реформ» за «вимогою партнерів» має стати фізичний стан людини, щоб був важковаговиком аби тягати сумки з баблом не кілограмами, а вже центнерами, бо дохляк не потягне результатів цих «доброчесностей»
показать весь комментарий
05.10.2024 08:46 Ответить
куйові вантажники теж перевантажують щось, коли хреново складуть
але це не означає що другий раз складуть правильно.
особливо коли в бригаді є люди які хочуть скласти неправильно
показать весь комментарий
05.10.2024 08:50 Ответить
Знову якогось крадія призначать ! Зараз не може бути інакше.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:52 Ответить
.... нічого не зміниться, поставлять ще одного рішалу,який має імітувати патужну роботу.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:27 Ответить
зміни треба з ОПи починати...без цього всі інші зміни це просто переставляння ліжок в борделі
показать весь комментарий
05.10.2024 13:10 Ответить
 
 