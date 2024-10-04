Перезагрузка БЭБ официально началась: Кабмин назначил комиссию для избрания нового директора. СПИСОК
Кабинет Министров утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности.
Об этом говорится в распоряжении №941 от 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Конкурсная комиссия состоит из шести человек: трех правительство определило самостоятельно, еще трех - по предложениям международных и иностранных организаций.
Состав конкурсной комиссии
В нее вошли:
- Олег Гиляка – заместитель главного ученого секретаря, начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук;
- Татьяна Мацелик – профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета;
- Юрий Пономаренко – заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Джеймс Вассертром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища (Канада), основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греция);
- Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при Европоле, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD);
- Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного форума (EFOR), эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для Европейской комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), председатель Региональной антикоррупционной инициативы.
Конкурс на должность директора БЭБ
Решения комиссии принимаются четырьмя голосами, из которых не менее двух - от "международников".
Конкурсная комиссия подает на рассмотрение премьер-министру Украины не более двух отобранных из числа участников конкурса кандидатур, после чего у Кабинета Министров есть десять дней на назначение директора БЭБ.
Через год и через три года после назначения директора БЭБ должна состояться внешняя независимая оценка эффективности деятельности Бюро специальной комиссией, которую назначит Кабмин на основании предложений международных организаций. Отрицательное заключение аудита будет основанием для увольнения директора.
А оті прокурорські та податкові академіки стопудово ще пам'ятають смак прутня Портнова та Азарова. А значить і Татарова.
Тобто, далеко не кожен стане втрачати ділову репутацію назавжди заради одного хабаря у захолусній країні.
Європейський антикорупційний прокурор просере назавжди свою репутацію заради хабаря в Україні?
Тих кого вона запхала за грати теж(!) були НЕ українці...
як у тебе взагалі сформувався логічний ланцюжок щоб ти написав "Європейський антикорупційний прокурор просере назавжди свою репутацію заради хабаря"
По друге, невже ти думаєш що зелені клоуни не можуть знайти когось слабкого на бабло на заході? Не ідеалізуй, просто є ціна питання. Наприклад є ціна перетину румунського кордону без сертифікату на авто 10-20 євро. А є кандидат в Президенти США.. А десь між ними Вітя Орбан
Я хотів сказати що не вірю ні на грам що зелена шобла десь допустить чесних людей...знайде останнє лайно в світі і буде тулити гпшому суспільству. Та й чесні люди все розуміють і просто не підуть. Зелень ані трохи не зацікавлена в чесних.
До речі щоб запобігти таким демаршам який стався у двох іноземних спотстерігачів наглядової ради Укренерго
Ну так про такий непотріб і мови не йде. Питання у тому, хто і за що людей з таким бекграундом буде залучати.
ЗЕлені ж клоуни хочуть типу показати, що все чесно та прозоро. А, якщо у конкурсі будуть або свої хлопи, або якісь західні петрушки-ноунейми, то цей номер вже не пройде.
А потім чекаємо на зе одну "бабусю" з мільонами та лексусами, та бізнес де дід на малині наторгував 70 млн гривень.
Державна система підарів, такі підари що не краще за кацапів. в тіх підарів хоч якісь амбіціі є, а в наших підарів ото лише грошей накрасти та і все.
але це не означає що другий раз складуть правильно.
особливо коли в бригаді є люди які хочуть скласти неправильно