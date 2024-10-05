УКР
Знищено 3 із 13 "Шахедів", ще 10 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО по Шахедах

У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну з використанням ракет та "Шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, війська РФ завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області - РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ - РФ, мис Чауда (Крим).

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА - локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що різно ввечері, 4 жовтня, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "Шахеди".

ракети (4143) Повітряні сили (2949) Шахед (1393)
+4
Схоже, що Керченський міст так довго ЗСУ не атакує, бо існує якась домовленість США з пітьмою, що рашисти навзаєм не руйнують своїми КАБами мости через Дніпро у Запоріжжі і греблю Дніпрогесу.
05.10.2024 09:16
+3
"Локаційно втрачено" означає результат дії засобів РЕБ на ворожі БПЛА, внаслідок чого вони втрачають орієнтацію та/або висоту, падаючи на землю. Також можливе зміщення координат цілей спуфінгом від дії ЗРЕБу і передчасна атака чи зміна вектору руху.
05.10.2024 07:42
+3
о...я ж і кажу...новий вид "збиття"-локаційно втрачені
05.10.2024 08:13
05.10.2024 07:42
05.10.2024 08:49
05.10.2024 08:54
05.10.2024 09:21
05.10.2024 18:37
05.10.2024 10:21
05.10.2024 12:27
05.10.2024 15:04 Відповісти
05.10.2024 08:17
05.10.2024 08:35
05.10.2024 08:38
війська РФ завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області - РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками(ударними БпЛА) із районів: Курськ - РФ, мис Чауда (Крим).

"На Кубані, до речі, живе також велика кількість українців", - зазначив Порошенко. Також він додав, що міст використовуватимуть для зв'язків "з іншою Росією - не агресором". "Росіянам цей міст згодиться як дорога для відступу", - вкотре сказав президент.
18.05.18
18.05.18
05.10.2024 09:01
