Знищено 3 із 13 "Шахедів", ще 10 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну з використанням ракет та "Шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, війська РФ завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області - РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ - РФ, мис Чауда (Крим).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА - локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що різно ввечері, 4 жовтня, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "Шахеди".