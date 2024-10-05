РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10340 посетителей онлайн
Новости Война
2 168 24

Уничтожены 3 из 13 "Шахедов", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО по Шахедах

В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с использованием ракет и "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, войска РФ нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - РФ и оккупированного Крыма и 13-ю беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск - РФ, мыс Чауда (Крым).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Также, в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что разно вечером, 4 октября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахеды".

Автор: 

ракеты (3684) Воздушные силы (2608) Шахед (1389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Схоже, що Керченський міст так довго ЗСУ не атакує, бо існує якась домовленість США з пітьмою, що рашисти навзаєм не руйнують своїми КАБами мости через Дніпро у Запоріжжі і греблю Дніпрогесу.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:16 Ответить
+3
"Локаційно втрачено" означає результат дії засобів РЕБ на ворожі БПЛА, внаслідок чого вони втрачають орієнтацію та/або висоту, падаючи на землю. Також можливе зміщення координат цілей спуфінгом від дії ЗРЕБу і передчасна атака чи зміна вектору руху.
показать весь комментарий
05.10.2024 07:42 Ответить
+3
о...я ж і кажу...новий вид "збиття"-локаційно втрачені
показать весь комментарий
05.10.2024 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Локаційно втрачено" означає результат дії засобів РЕБ на ворожі БПЛА, внаслідок чого вони втрачають орієнтацію та/або висоту, падаючи на землю. Також можливе зміщення координат цілей спуфінгом від дії ЗРЕБу і передчасна атака чи зміна вектору руху.
показать весь комментарий
05.10.2024 07:42 Ответить
Падають на землю і взриваюттся?
показать весь комментарий
05.10.2024 08:49 Ответить
Або в ******** літять.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:54 Ответить
Бульбу смажити
показать весь комментарий
05.10.2024 09:21 Ответить
Прочитайте свіжу на ЦН щодо "проблеми спуфінгу".
показать весь комментарий
05.10.2024 18:37 Ответить
Та нехай вже буде "локаційно втрачені", аби за цим не було таке знайоме "проїбали", як це було з Чонгаром,- теж типу локаційно втратили, а винуватих у втраті немає, - типу були крупи на складі і немає,- все з'їли миші 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
05.10.2024 10:21 Ответить
Не надо умничать! "Локаційно втрачено" означает исчезли с экранов локаторов. Слова имеют смысл!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:27 Ответить
Зачем вы глупости говорите? Это значит, что их больше не видят средства обнаружения. Т.е. они ударили по целям. Скоро начнете за кацапом 'хлопок' и 'горит трава'говорить.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:04 Ответить
Це всього лиш Ваше нічим не підкріплене припущення.
Було ж чітко вказано: "інформація про постраждалих та руйнування не надходила."
Якщо це не так, тоді наведіть пруф-лінк на відео з "хлопком" або "горілою травою".
показать весь комментарий
05.10.2024 15:57 Ответить
о...я ж і кажу...новий вид "збиття"-локаційно втрачені
показать весь комментарий
05.10.2024 08:13 Ответить
новий вид "украінця" - Bob Fayn.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:17 Ответить
Не важливо, головне щоб не був ЗЕбанутим ідіотом, як 73% в 19 році.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:35 Ответить
якщо воно ідіот, то не має значення якого штибу.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:38 Ответить
У ЗЕбанутих - особливий відбір, Беня КАЛ.омойський особисто відбирав дебілів по всіх дурдомах. Там в кого не кинь, починаючи з фрІкції слуга урода всі тотально ЗЕбануті ідіоти. Чого варта маруха Безголова, чи як там цю каліровану собачку жіночого виду, Безмозгла чи безвугла, яка по своїй дурості пробліяла на весь світ, що у 72 бригаді почалась ротація і це допомогло козломордій кацапні захопити Вугледар.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:40 Ответить
війська РФ завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області - РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками(ударними БпЛА) із районів: Курськ - РФ, мис Чауда (Крим).Джерело:

а кримський міст досі стоить ?
показать весь комментарий
05.10.2024 08:48 Ответить
"На Кубані, до речі, живе також велика кількість українців", - зазначив Порошенко. Також він додав, що міст використовуватимуть для зв'язків "з іншою Росією - не агресором". "Росіянам цей міст згодиться як дорога для відступу", - вкотре сказав президент.
18.05.18
показать весь комментарий
05.10.2024 09:01 Ответить
Життя вкотре доказує що у війну компроміси - це дурість.
Давно б бахнули той міст , щоб НЕ ПІДЛЯГАВ реконструкції - менше б загинуло українців. Але ж политикі - дурні за рахунок життів громадян. І не слухають військових
показать весь комментарий
05.10.2024 09:08 Ответить
Схоже, що Керченський міст так довго ЗСУ не атакує, бо існує якась домовленість США з пітьмою, що рашисти навзаєм не руйнують своїми КАБами мости через Дніпро у Запоріжжі і греблю Дніпрогесу.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:16 Ответить
А відступ двадцяти тисяч орків через єдиний міст в Херсоні не викликає питань?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:07 Ответить
Тобто Україна не руйнує міст, щоб кацапи везли зброю і вбивали українців. ? Це ж надо ‼️

ДО РЕЧІ У КАЦАПІВ ТЄЖ Є ГРЕБЛІ. Так що око за око
показать весь комментарий
05.10.2024 11:02 Ответить
Нету там украинцев. Есть миллионы кондовых кацапов с украинскими фамилиями
показать весь комментарий
05.10.2024 15:06 Ответить
А що кримський міст, ось доп'ємо каву в Ялті, от тоді і візьмемось за міст, - як вийдемо на набережну Керчі, як подивимось суворо на нього, то він з переляку сам завалиться, ми ж ого-го, ми ж нащадки козаків... іпонамать🤔🧐😁 Як же ж надоїла ця шароварщина... *** 😝😝😝😝😜🤪 До речі, де розрекламована "Паляниця", що теж миші з'їли, - які несвідомі миші у нас,- та тьху на них усією 73% громадою 😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
05.10.2024 10:27 Ответить
Да, да. Разделянский район слышал как ***.ло " локацийно втраченым БПЛА" ****.НЫ
показать весь комментарий
05.10.2024 12:09 Ответить
 
 