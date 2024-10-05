Уничтожены 3 из 13 "Шахедов", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с использованием ракет и "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, войска РФ нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - РФ и оккупированного Крыма и 13-ю беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск - РФ, мыс Чауда (Крым).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также, в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что разно вечером, 4 октября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахеды".