Уничтожены 3 из 13 "Шахедов", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с использованием ракет и "Шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
Как отмечается, войска РФ нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - РФ и оккупированного Крыма и 13-ю беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск - РФ, мыс Чауда (Крым).
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Также, в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что разно вечером, 4 октября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахеды".
Було ж чітко вказано: "інформація про постраждалих та руйнування не надходила."
Якщо це не так, тоді наведіть пруф-лінк на відео з "хлопком" або "горілою травою".
а кримський міст досі стоить ?
18.05.18
Давно б бахнули той міст , щоб НЕ ПІДЛЯГАВ реконструкції - менше б загинуло українців. Але ж политикі - дурні за рахунок життів громадян. І не слухають військових
ДО РЕЧІ У КАЦАПІВ ТЄЖ Є ГРЕБЛІ. Так що око за око