УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11924 відвідувача онлайн
Новини
1 848 0

Війська РФ атакували інфраструктурний об’єкт у Миколаєві

Ракета х-59

Учора, 4 жовтня, близько 22:27 війська РФ атакували інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, ворог бив крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні ввечері у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Миколаївщину дронами та артилерією: постраждала 16-річна дівчина

У Повітряних силах інформували, що внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Автор: 

Миколаїв (1845) обстріл (30375) ракети (4143)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 