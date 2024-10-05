Війська РФ атакували інфраструктурний об’єкт у Миколаєві
Учора, 4 жовтня, близько 22:27 війська РФ атакували інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо, ворог бив крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні ввечері у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи.
У Повітряних силах інформували, що внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
