Войска РФ атаковали инфраструктурный объект в Николаеве
Вчера, 4 октября, около 22:27 войска РФ атаковали инфраструктурный объект в городе Николаев.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно, враг бил крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне вечером в Запорожье и Николаеве прогремели взрывы.
В Воздушных силах информировали, что в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.
