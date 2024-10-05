Войска РФ атаковали инфраструктурный объект в Николаеве

Вчера, 4 октября, около 22:27 войска РФ атаковали инфраструктурный объект в городе Николаев.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, предварительно, враг бил крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет.

Накануне вечером в Запорожье и Николаеве прогремели взрывы.

В Воздушных силах информировали, что в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.