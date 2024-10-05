РУС
Новости
Войска РФ атаковали инфраструктурный объект в Николаеве

Ракета х-59

Вчера, 4 октября, около 22:27 войска РФ атаковали инфраструктурный объект в городе Николаев.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно, враг бил крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне вечером в Запорожье и Николаеве прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Николаевщину дронами и артиллерией: пострадала 16-летняя девушка

В Воздушных силах информировали, что в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

