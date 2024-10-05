У Києві нормалізувалася якість повітря

Зранку 5 жовтня якість повітря в Києві нормалізувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, наразі у столиці спостерігається низький рівень забрудненості.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Києві знову фіксують високий рівень забрудненості повітря.

У КМДА нагадали, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.