УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11886 відвідувачів онлайн
Новини
577 5

У Києві нормалізувалася якість повітря

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

Зранку 5 жовтня якість повітря в Києві нормалізувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, наразі у столиці спостерігається низький рівень забрудненості.

Також читайте: У Києві тимчасово погіршився стан повітря: Рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Києві знову фіксують високий рівень забрудненості повітря.

У КМДА нагадали, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

Автор: 

повітря (170) забруднення (246) Київ (20027)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спітє жітєлі... кійова, всьо спакойна... Чи як там співав бабкін: дихай повільно. Країна на грані поразки, а тут - дихайте, повітря покращилось. І де? В столиці...
показати весь коментар
05.10.2024 10:53 Відповісти
Загубив дозу?
показати весь коментар
05.10.2024 11:06 Відповісти
Дош пройшов, пил прибило... Ну, а вітер здув гази...
показати весь коментар
05.10.2024 11:07 Відповісти
Просто змінився напрямок вітру і зараз смердить з іншої сторони! Це не на довго!
Торфяники горять вже дуже давно і ніхто нічого не робить! Можновладці живуть переважно у Конча-Заспі, на іншому кінці міста, їм, як зазвичай, байдуже!
показати весь коментар
05.10.2024 11:42 Відповісти
Невже там не можна наробити свердловин, куди зайде осіння дощова,
а потім і весняна вода підчас танення снігу ?
показати весь коментар
05.10.2024 13:02 Відповісти
 
 