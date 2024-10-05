У Києві нормалізувалася якість повітря
Зранку 5 жовтня якість повітря в Києві нормалізувалася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як зазначається, наразі у столиці спостерігається низький рівень забрудненості.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Києві знову фіксують високий рівень забрудненості повітря.
У КМДА нагадали, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.
Торфяники горять вже дуже давно і ніхто нічого не робить! Можновладці живуть переважно у Конча-Заспі, на іншому кінці міста, їм, як зазвичай, байдуже!
а потім і весняна вода підчас танення снігу ?