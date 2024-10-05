РУС
В Киеве нормализовалось качество воздуха

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

Утром 5 октября качество воздуха в Киеве нормализовалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, сейчас в столице наблюдается низкий уровень загрязненности.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха.

В КГГА напомнили, что по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

Спітє жітєлі... кійова, всьо спакойна... Чи як там співав бабкін: дихай повільно. Країна на грані поразки, а тут - дихайте, повітря покращилось. І де? В столиці...
05.10.2024 10:53 Ответить
Загубив дозу?
05.10.2024 11:06 Ответить
Дош пройшов, пил прибило... Ну, а вітер здув гази...
05.10.2024 11:07 Ответить
Просто змінився напрямок вітру і зараз смердить з іншої сторони! Це не на довго!
Торфяники горять вже дуже давно і ніхто нічого не робить! Можновладці живуть переважно у Конча-Заспі, на іншому кінці міста, їм, як зазвичай, байдуже!
05.10.2024 11:42 Ответить
Невже там не можна наробити свердловин, куди зайде осіння дощова,
а потім і весняна вода підчас танення снігу ?
05.10.2024 13:02 Ответить
 
 