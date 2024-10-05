В Киеве нормализовалось качество воздуха
Утром 5 октября качество воздуха в Киеве нормализовалось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, сейчас в столице наблюдается низкий уровень загрязненности.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха.
В КГГА напомнили, что по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.
Торфяники горять вже дуже давно і ніхто нічого не робить! Можновладці живуть переважно у Конча-Заспі, на іншому кінці міста, їм, як зазвичай, байдуже!
а потім і весняна вода підчас танення снігу ?