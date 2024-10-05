В Киеве нормализовалось качество воздуха

Утром 5 октября качество воздуха в Киеве нормализовалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, сейчас в столице наблюдается низкий уровень загрязненности.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха.

В КГГА напомнили, что по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.