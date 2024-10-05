На Херсонщині загарбники атакували дроном автомобіль швидкої, який прибув на виклик. Четверо постраждалих (доповнено)

У селищі Велетенське, що в Херсонській області, внаслідок російських ударів безпілотниками поранені жінка та бригада швидкої медичної допомоги.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки російського БпЛА 49-річна жінка дістала перелом стегна та передпліччя. Вона перебуває у тяжкому стані.

Також під удар росіян потрапила бригада швидкої, яка прибула на виклик для надання допомоги. Загарбники скинули на авто вибухівку з дрона.

Поранення дістав 60-річний водій. У нього діагностували вибухову травму, контузію та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні, його стан тяжкий.

Через ворожу атаку також серйозно пошкоджене авто швидкої допомоги.

Доповнено

Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що ще двом працівникам швидкої, які потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилася медична допомога.

Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки перебувають у стані середньої тяжкості.

