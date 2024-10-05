На Херсонщині загарбники атакували дроном автомобіль швидкої, який прибув на виклик. Четверо постраждалих (доповнено)
У селищі Велетенське, що в Херсонській області, внаслідок російських ударів безпілотниками поранені жінка та бригада швидкої медичної допомоги.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки російського БпЛА 49-річна жінка дістала перелом стегна та передпліччя. Вона перебуває у тяжкому стані.
Також під удар росіян потрапила бригада швидкої, яка прибула на виклик для надання допомоги. Загарбники скинули на авто вибухівку з дрона.
Поранення дістав 60-річний водій. У нього діагностували вибухову травму, контузію та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні, його стан тяжкий.
Через ворожу атаку також серйозно пошкоджене авто швидкої допомоги.
Доповнено
Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що ще двом працівникам швидкої, які потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилася медична допомога.
Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки перебувають у стані середньої тяжкості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наслєднічкі перевершили навіть, тих, кіношних фашистів...
А, дійсно - у нас же в бюджеті типу нема грошей ні на що, крім благоустрою (цікаво, для кого?). Дякуємо за асфальт, бруківку та інше лайно, а прості люди нехай скидаються на дрони воїнам.
Якщо західні "партнери" знають про це - зрозуміло, чому вони хочуть закінчення війни будь-якою ціною.