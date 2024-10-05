УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини Війна
731 8

На Херсонщині загарбники атакували дроном автомобіль швидкої, який прибув на виклик. Четверо постраждалих (доповнено)

На Херсонщині загарбники атакували дроном автомобіль швидкої

У селищі Велетенське, що в Херсонській області, внаслідок російських ударів безпілотниками поранені жінка та бригада швидкої медичної допомоги. 

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки російського БпЛА 49-річна жінка дістала перелом стегна та передпліччя. Вона перебуває у тяжкому стані.

Також під удар росіян потрапила бригада швидкої, яка прибула на виклик для надання допомоги. Загарбники скинули на авто вибухівку з дрона. 

Поранення дістав 60-річний водій. У нього діагностували вибухову травму, контузію та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні, його стан тяжкий.

Через ворожу атаку також серйозно пошкоджене авто швидкої допомоги.

Доповнено

Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що ще двом працівникам швидкої, які потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилася медична допомога.

Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки перебувають у стані середньої тяжкості.

Дивіться також: Вдень російські військові вдарили з артилерії по Станіславу, є поранена. За добу на Херсонщині чотири людини загинуло та 5 поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30425) Херсонська область (6123)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Країна винахідник тероризму вдається до терористичних дій та залучає в союзники інших терористів? Невже для когось це неочикувано?
показати весь коментар
05.10.2024 20:01 Відповісти
да не удивительно у этих тварей нет ничего священного
показати весь коментар
05.10.2024 20:02 Відповісти
Був помню кін "про вайну" при совку, - там німець на мессершміті лупив спецом по червоному хресту на палатці - типу мішень.
Наслєднічкі перевершили навіть, тих, кіношних фашистів...
показати весь коментар
05.10.2024 20:03 Відповісти
розміновані, зеленсько-верещучі, "чонгари" кров'ю вихаркуються українцям... дебіли наголосували - усі сплачують, а Зєля-Підєрмачна, як той кліщ вчепилося у владу, розжиріло і не відчепиться допоки є що смоктати...
показати весь коментар
05.10.2024 20:20 Відповісти
..Зєлєнський? чи берегиня Зєлєнского Мосійчук знову на сторожі зелЕної свободи слова? чи "спеціаліст по хавальникам" отримує задоволення, коли українців вбивають через ідіотські дії недолуго-зрадницької влади?..
показати весь коментар
05.10.2024 20:54 Відповісти
А можна якусь "портативну" РЕБ встановити на всі машини екстрених служб?
А, дійсно - у нас же в бюджеті типу нема грошей ні на що, крім благоустрою (цікаво, для кого?). Дякуємо за асфальт, бруківку та інше лайно, а прості люди нехай скидаються на дрони воїнам.
Якщо західні "партнери" знають про це - зрозуміло, чому вони хочуть закінчення війни будь-якою ціною.
показати весь коментар
05.10.2024 20:56 Відповісти
Волонтери збирають, ставлять. Але, на жаль, ще замало...
показати весь коментар
06.10.2024 10:20 Відповісти
 
 