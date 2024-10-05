РУС
На Херсонщине захватчики атаковали дроном автомобиль скорой, прибывший на вызов. В тяжелом состоянии двое раненых

В поселке Велетенское, что в Херсонской области, в результате российских ударов беспилотниками ранены женщина и водитель "скорой". Состояние обоих пострадавших тяжелое.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки российского БПЛА 49-летняя женщина получила перелом бедра и предплечья. Она находится в тяжелом состоянии.

Также под удар россиян попала бригада "скорой", прибывшей на вызов для оказания помощи. Захватчики сбросили на авто взрывчатку с дрона.

Ранения получил 60-летний водитель. У него диагностировали взрывную травму, контузию и ранение головы. Мужчину доставили в больницу, его состояние тяжелое.

Из-за вражеской атаки также серьезно повреждено авто скорой помощи.

Смотрите: Днем российские военные ударили из артиллерии по Станиславу, есть раненые. За сутки на Херсонщине четыре человека погибли и 5 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

обстрел (29065) Херсонская область (5120)
