На Херсонщине захватчики атаковали дроном автомобиль скорой, прибывший на вызов. В тяжелом состоянии двое раненых
В поселке Велетенское, что в Херсонской области, в результате российских ударов беспилотниками ранены женщина и водитель "скорой". Состояние обоих пострадавших тяжелое.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки российского БПЛА 49-летняя женщина получила перелом бедра и предплечья. Она находится в тяжелом состоянии.
Также под удар россиян попала бригада "скорой", прибывшей на вызов для оказания помощи. Захватчики сбросили на авто взрывчатку с дрона.
Ранения получил 60-летний водитель. У него диагностировали взрывную травму, контузию и ранение головы. Мужчину доставили в больницу, его состояние тяжелое.
Из-за вражеской атаки также серьезно повреждено авто скорой помощи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наслєднічкі перевершили навіть, тих, кіношних фашистів...
А, дійсно - у нас же в бюджеті типу нема грошей ні на що, крім благоустрою (цікаво, для кого?). Дякуємо за асфальт, бруківку та інше лайно, а прості люди нехай скидаються на дрони воїнам.
Якщо західні "партнери" знають про це - зрозуміло, чому вони хочуть закінчення війни будь-якою ціною.