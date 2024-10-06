Впродовж дня найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Лиманському та Покровському напрямках, - Генштаб

Російські війська продовжують штурмувати позиції ЗСУ на кількох напрямках. Від початку доби 6 жовтня найбільше атак відбито на Лиманському та Покровському напрямках, де тривають інтенсивні бої.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Від цинічних обстрілів з території РФ й далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Олександрівка та Майське. До того ж росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка. Крім того, армія російських окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область, на даний час відомо про 11 авіаударів з використанням 16 керованих авіаційних бомб.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення.

Кучерівка та Новоосинове, що на Куп’янському напрямку, були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару керованими бомбами у райони Зеленого Гаю та Першотравневого.

Бойові дії на Донбасі

Чотирнадцять разів окупанти намагались потіснити наших захисників із займаних позицій на Лиманському напрямку поблизу Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Григорівки та Діброви. Одинадцять боїв завершено, три – тривають по теперішній час.

Сили оборони відбили три атаки ворога на Краматорському напрямку неподалік Білої Гори.

Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали Дружба та Костянтинівка, що на Торецькому напрямку; до того ж окупанти здійснили вісім атак біля Торецька та Щербинівки, біля якої наступальні дії противника тривають до тепер.

Десять наступальних дій противника відбулось на Покровському напрямку, росіяни штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Крутий Яр та Селидове.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники дев’ять разів атакували поблизу Новоселидівки, Гірника, Цукуриного, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. Досі точаться два боєзіткнення.

Штурмовою авіацією були атаковані Новодарівка та Полтавка на Времівському напрямку, також противник провів три штурми оборонних рубежів наших захисників поблизу Богоявленки та Золотої Ниви.

Бойові дії на півдні

Дві ворожі атаки відбито на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

У Генштабі додали, що Сили оборони завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

