В течение дня больше всего вражеских атак ВСУ отразили на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб
Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ на нескольких направлениях. С начала суток 6 октября больше всего атак отбито на Лиманском и Покровском направлениях, где продолжаются интенсивные бои.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
От циничных обстрелов с территории РФ и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Александровка и Майское. К тому же россияне нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБов по районам населенных пунктов Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка. Кроме того, армия российских оккупантов продолжает сбрасывать авиабомбы на Курскую область, в настоящее время известно об 11 авиаударах с использованием 16 управляемых авиационных бомб.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого сейчас продолжаются боестолкновения.
Кучеровка и Новоосиново, что на Купянском направлении, были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар управляемыми бомбами в районы Зеленого Гая и Первомайского.
Боевые действия на Донбассе
Четырнадцать раз оккупанты пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Лиманском направлении вблизи Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Григорьевки и Дибровы. Одиннадцать боев завершены, три - продолжаются по настоящее время.
Силы обороны отбили три атаки врага на Краматорском направлении неподалеку Белой Горы.
Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись Дружба и Константиновка, что на Торецком направлении; к тому же оккупанты совершили восемь атак возле Торецка и Щербиновки, возле которой наступательные действия противника продолжаются до сих пор.
Десять наступательных действий противника состоялось на Покровском направлении, россияне штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутой Яр и Селидово.
Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики девять раз атаковали вблизи Новоселидовки, Горняка, Цукурино, Острого, Георгиевки и Константиновки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
Штурмовой авиацией были атакованы Новодаровка и Полтавка на Времевском направлении, также противник провел три штурма оборонительных рубежей наших защитников вблизи Богоявленки и Золотой Нивы.
Боевые действия на юге
Две вражеские атаки отбиты на Приднепровском направлении.
На других направлениях фронта ситуация без особых изменений.
В Генштабе добавили, что Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
Східніше Колесниківки та Кругляківки зберігається високий темп бойових дій.
Між Піщаним та Берестовим противник зайняв балку завширшки до 3.5 км.
Під Стельмахівкою супротивник просунувся у південній частині М'ясожарівки на глибину до 600 метрів.
На захід від Макіївки противник маневреними групами штурмує лісопосадку вздовж урочища у напрямку висоти 164. Попередньо додані російські позиції на схилі. Бої продовжуються.
Курахівський напрямок.
Під Катеринівкою противник продовжує тиснути на північ від балки Солоненька вздовж лісосмуг у напрямку населеного пункту.
У Максимільянівці супротивник просунувся вздовж вулиць Центральна та Шевченка на глибину до 400 метрів. Бої продовжуються.
📍47.973713, 37.405228
Ситуація у Курській області.
В Глушковському районі тривають бойові зіткнення в районі Веселого, на схід від Волфіного і в районі Ведмежого.
В Кореньовському районі противник продовжує атаки у напрямку н.п. Успенівка, Миколаєво-Дар'їно, Любімовка та Крем'яноє. На південь від Шептуховки російські війська зробили спробу прорватися південніше урочища Крепенець у напрямку урочища Воронок. ЗСУ уразили бронетехніку противника.
📍51.3982932, 35.1374705
В Суджанському районі продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Борки, Пльохово, Мартиновка та Рускоє Порєчноє."
