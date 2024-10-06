В течение дня больше всего вражеских атак ВСУ отразили на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ на нескольких направлениях. С начала суток 6 октября больше всего атак отбито на Лиманском и Покровском направлениях, где продолжаются интенсивные бои.

Вражеские обстрелы

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Александровка и Майское. К тому же россияне нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБов по районам населенных пунктов Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка. Кроме того, армия российских оккупантов продолжает сбрасывать авиабомбы на Курскую область, в настоящее время известно об 11 авиаударах с использованием 16 управляемых авиационных бомб.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого сейчас продолжаются боестолкновения.

Кучеровка и Новоосиново, что на Купянском направлении, были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар управляемыми бомбами в районы Зеленого Гая и Первомайского.

Боевые действия на Донбассе

Четырнадцать раз оккупанты пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Лиманском направлении вблизи Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Григорьевки и Дибровы. Одиннадцать боев завершены, три - продолжаются по настоящее время.

Силы обороны отбили три атаки врага на Краматорском направлении неподалеку Белой Горы.

Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись Дружба и Константиновка, что на Торецком направлении; к тому же оккупанты совершили восемь атак возле Торецка и Щербиновки, возле которой наступательные действия противника продолжаются до сих пор.

Десять наступательных действий противника состоялось на Покровском направлении, россияне штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутой Яр и Селидово.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики девять раз атаковали вблизи Новоселидовки, Горняка, Цукурино, Острого, Георгиевки и Константиновки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Штурмовой авиацией были атакованы Новодаровка и Полтавка на Времевском направлении, также противник провел три штурма оборонительных рубежей наших защитников вблизи Богоявленки и Золотой Нивы.

Боевые действия на юге

Две вражеские атаки отбиты на Приднепровском направлении.

На других направлениях фронта ситуация без особых изменений.

В Генштабе добавили, что Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

