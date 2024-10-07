УКР
Новини
Через падіння уламків у Києві горів гараж

Ліквідація пожежі

Через падіння уламків ворожих ракет горів гараж у Соломʼянському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також - на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", - уточнив він.

Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працювали сили ППО.

Також Цензор.НЕТ інформував, що уламки ракет впали у кількох районах Києва, пробито дах службового мікроавтобуса, пошкоджено покрівлю багатоповерхівки.

