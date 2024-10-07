Из-за падения обломков в Киеве горел гараж

Из-за падения обломков вражеских ракет горел гараж в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет. Обломки ракет обнаружили возле подъезда одного из многоквартирных домов, а также - во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работали силы ПВО.

Также Цензор.НЕТ информировал, что обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки.