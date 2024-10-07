УКР
Словаччина у разі блекауту надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії, - Фіцо

Енергетична допомога Україні

Словаччина взимку надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

"Хочемо, щоб Україна достойно перезимувала. У разі блекауту надаватимемо аварійні постачання енергії", - сказав Фіцо.

Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми. - Ред.). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоб він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.

Він також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.

Словаччина (1173) енергетика (2660) Фіцо Роберт (244)
