Словакия при блэкауте будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии, - Фицо

Словакия зимой будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", - сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы. - Ред.). Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - заявил Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия "холодно" относится к членству Украины в НАТО, - Фицо

Он также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, который будет включать поддержку энергетической системы Украины.