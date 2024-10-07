РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11168 посетителей онлайн
Новости
897 7

Словакия при блэкауте будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии, - Фицо

Енергетична допомога Україні

Словакия зимой будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", - сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы. - Ред.). Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - заявил Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия "холодно" относится к членству Украины в НАТО, - Фицо

Он также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, который будет включать поддержку энергетической системы Украины.

Автор: 

Словакия (1036) энергетика (2592) Фицо Роберт (216)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб вже у вас блекаут настав!
показать весь комментарий
07.10.2024 13:18 Ответить
не несіть маячню, згідно нашим крайнім виборам, нам заздрити потрібно у таких пропорціях наріту:

За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.

На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.

На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:49 Ответить
Цікаво! А скільки протримається Словаччина та Угорщина,коли Пуйло прийде їх спасать?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:34 Ответить
Іди н@ху# - газу не буде.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:38 Ответить
А що натомість віддає Україна?
показать весь комментарий
07.10.2024 14:46 Ответить
Лушпаки переконані, що використовуючи іноземні слова замість українських виглядатимуть розумно, ні, виглядатимете як меншовартісні істоти.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:04 Ответить
Не боїться надавати допомогу Україні. Якщо 3 Світова
показать весь комментарий
07.10.2024 15:42 Ответить
 
 