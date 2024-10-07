Суддя Антикорупційного суду Мовчан у 2016 році відвідувала РФ, - ЗМІ

Суддя ВАКС Наталія Мовчан у 2016 році їздила до РФ нібито, навідати свого племінника Андрія Тягло.

Факт візиту підтверджує сам Тягло, який, народившись у Харкові, обрав російський паспорт вже під час війни. Він визнав, що Мовчан приїжджала у 2016 році до росії для того, щоб бути присутньою на його весіллі.

Сам племінник заявив, що не збирається повертатися до України і залишиться з Росією до кінця, тому що вона "багато чого йому дала".

Також стало відомо, що Мовчан приховала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів той факт, що її рідна тітка Людмила Полушкіна вже майже 30 років живе в росії і відкрито підтримує режим путіна, називаючи його "найкращим у світі".

