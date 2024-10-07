Суддя Антикорупційного суду Мовчан у 2016 році відвідувала РФ, - ЗМІ
Суддя ВАКС Наталія Мовчан у 2016 році їздила до РФ нібито, навідати свого племінника Андрія Тягло.
Про це повідомляє телеграм-канал Реальна війна, інформує Цензор.НЕТ.
Факт візиту підтверджує сам Тягло, який, народившись у Харкові, обрав російський паспорт вже під час війни. Він визнав, що Мовчан приїжджала у 2016 році до росії для того, щоб бути присутньою на його весіллі.
Сам племінник заявив, що не збирається повертатися до України і залишиться з Росією до кінця, тому що вона "багато чого йому дала".
Також стало відомо, що Мовчан приховала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів той факт, що її рідна тітка Людмила Полушкіна вже майже 30 років живе в росії і відкрито підтримує режим путіна, називаючи його "найкращим у світі".
Треба просто прийняти, що все це існувало і існує, його видають наверх порціями, щоб знівелювати масштабні пройоби.
а у нас у владі, у високих посадовців є хтось, хтоб не мав паспорта рф, рідних в рф, друзів в рф, бізнесінтересів в рф???
я не знаю таеких.....
ти подивись на мерів, чи на голів ВЦА, особливо на півдні та сході...
одні російські прізвища.
а ми шукаємо кротів у Червінському, бурбі, та других, таких як вони,
ми, маю на увазі владу...
Нервів не вистарчає.Блокуйте мене *****.Буду телемарафон дивитися і позітівнтх на ютубі.Там такого ******** не висвітлюють.Буду жити довго і щасливо.Але мої діти в цьому ******** не будуть жити.Це тепер моя мета
Ви вибрали цю владу,
і Ви збираєтесь валити разом з дітьми та онуками..
а ми будемо очищати Вашу *****, владу після війни, якщо виживемо.
бо Ви не хочете виправляти те що накоїли в 2019му, обравши клована.
тепер він не клован.
тепер він Янелох Боневтік ******* Оманський!!!!
якщо вибрати з шести найгіршого та найкращого то для мене
найгірший боневтік
найкращий, порох
це моя особиста думка.
мені 58 і я пережив всіх їх і маю право судити хто є хто
для мене навіть яник, зрадник кращий за зе
наявність паспорта московіі, родичів що підтримують ***** , родичів що служили нквс , безперешкодне просування по державній лініі забезпечено
так і переможемо