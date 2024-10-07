УКР
Суддя Антикорупційного суду Мовчан у 2016 році відвідувала РФ, - ЗМІ

суддя ВАКС Мовчан

Суддя ВАКС Наталія Мовчан у 2016 році їздила до РФ нібито, навідати свого племінника Андрія Тягло.

Про це повідомляє телеграм-канал Реальна війна, інформує Цензор.НЕТ.

Факт візиту підтверджує сам Тягло, який, народившись у Харкові, обрав російський паспорт вже під час війни. Він визнав, що Мовчан приїжджала у 2016 році до росії для того, щоб бути присутньою на його весіллі.

Сам племінник заявив, що не збирається повертатися до України і залишиться з Росією до кінця, тому що вона "багато чого йому дала".

Також стало відомо, що Мовчан приховала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів той факт, що її рідна тітка Людмила Полушкіна вже майже 30 років живе в росії і відкрито підтримує режим путіна, називаючи його "найкращим у світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддя Шарко, яка після окупації Херсонщини перейшла на бік росіян, понад рік отримувала зарплату з держбюджету, - "Слідство.Інфо"

суддя (1598) ВАКС Антикорупційний суд (2040)
+11
Які в нас охуітєльні історіі з суддями
07.10.2024 18:09 Відповісти
+8
Та не тільки щ суддями! Починаючи з боневтіка, радників, та керівників жОПи, кількадесят депутатів ВР з слуг народу, та опзж, суддів, прокурорів, сбушників і закінчуючи генералітетом та мусорні
07.10.2024 18:14 Відповісти
+7
ну не випадковість Же
наявність паспорта московіі, родичів що підтримують ***** , родичів що служили нквс , безперешкодне просування по державній лініі забезпечено
так і переможемо
07.10.2024 18:08 Відповісти
Охриніти
07.10.2024 18:04 Відповісти
Навіщо хриніти?
Треба просто прийняти, що все це існувало і існує, його видають наверх порціями, щоб знівелювати масштабні пройоби.
07.10.2024 18:35 Відповісти
Пройоби вищого військово-політичного керівництва.
07.10.2024 18:37 Відповісти
А саме ..цікаве....веселе....незнаю як назвати,те що те **..ло досі в буданова радник!А потім такі дивуємося що америка гуру розвіддані не надає.В мене ох..єватор зламався...
07.10.2024 19:22 Відповісти
У мене він зламався ще в 2019-му…
07.10.2024 19:32 Відповісти
Чого хрініти, вже забули як Буданга (головний розвідник і тоді і зараз) сожітельствовал с Гогішвіллі (громадянин раші, помічник депутата Валуєва, отого боксера-дибіла). І що? Всі проковтнули і ставали. А тут якась суддя, мабуть місце комусь потрібне, от і оприлюднили.
07.10.2024 18:44 Відповісти
від чого?????
а у нас у владі, у високих посадовців є хтось, хтоб не мав паспорта рф, рідних в рф, друзів в рф, бізнесінтересів в рф???
я не знаю таеких.....
ти подивись на мерів, чи на голів ВЦА, особливо на півдні та сході...
одні російські прізвища.
а ми шукаємо кротів у Червінському, бурбі, та других, таких як вони,
ми, маю на увазі владу...
07.10.2024 20:23 Відповісти
*****,ми оцю всю шушваль до влади обрали і терпимо.Ми такі самі.Ми,наріл,тупі,жадібні і дешеві.Пішло воно всьо *****
Нервів не вистарчає.Блокуйте мене *****.Буду телемарафон дивитися і позітівнтх на ютубі.Там такого ******** не висвітлюють.Буду жити довго і щасливо.Але мої діти в цьому ******** не будуть жити.Це тепер моя мета
07.10.2024 20:29 Відповісти
ні, Петрович, не ми!!!!
Ви вибрали цю владу,
і Ви збираєтесь валити разом з дітьми та онуками..
а ми будемо очищати Вашу *****, владу після війни, якщо виживемо.
бо Ви не хочете виправляти те що накоїли в 2019му, обравши клована.
тепер він не клован.
тепер він Янелох Боневтік ******* Оманський!!!!
07.10.2024 20:54 Відповісти
1-не збираюся доводити за кого голосував.Ми всі в лайні. 2-ге я своє відро лайна на сході зїв.Хочу щоб його скуштували суки що у 19 р з мене сміялися а тепер хваляться як вміло петляють від мобілізації 3-тє.Нарід *** порозумнішає.
07.10.2024 21:10 Відповісти
********* теж різні,
якщо вибрати з шести найгіршого та найкращого то для мене
найгірший боневтік
найкращий, порох
це моя особиста думка.
мені 58 і я пережив всіх їх і маю право судити хто є хто
для мене навіть яник, зрадник кращий за зе
08.10.2024 11:26 Відповісти
Замість Фаріон краще б цю гниду застрелили !
07.10.2024 18:19 Відповісти
ну так фсб в телеграмі ніколи не буде просити безголових дебілів завалити таку істоту вона ж своя в доску , а Ірина чужа і телегою не користувалася
07.10.2024 18:26 Відповісти
А статки її всі перевірили??? Я з першого Майдана кричав, кричу і кричати буду, що починати будь-які реформи в Україні треба з поголовної зачистки суддівської банди! Не змінивши, не витрусивши і не пересаджавши цю козаностру будь-які реформи приречені на зростання корупції, як воно і пішло ще з Ющенка! Потім прокурори, СБУ, митниця, податківці, менти...
07.10.2024 19:54 Відповісти
То я вже не розумію де більше підарів, на окупованих теріторіях, чи тут в Украіні при владі
07.10.2024 20:22 Відповісти
Нажаль, крізь багато((
07.10.2024 23:11 Відповісти
 
 