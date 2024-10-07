Судья Антикоррупционного суда Мовчан в 2016 году посещала РФ, - СМИ
Судья ВАКС Наталья Мовчан в 2016 году ездила в РФ якобы, навестить своего племянника Андрея Тягло.
Об этом сообщает телеграм-канал Реальная война, информирует Цензор.НЕТ.
Факт визита подтверждает сам Тягло, который, родившись в Харькове, выбрал российский паспорт уже во время войны. Он признал, что Мовчан приезжала в 2016 году в Россию для того, чтобы присутствовать на его свадьбе.
Сам племянник заявил, что не собирается возвращаться в Украину и останется с Россией до конца, потому что она "многое ему дала".
Также стало известно, что Мовчан скрыла от Высшей квалификационной комиссии судей тот факт, что ее родная тетя Людмила Полушкина уже почти 30 лет живет в России и открыто поддерживает режим Путина, называя его "лучшим в мире".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба просто прийняти, що все це існувало і існує, його видають наверх порціями, щоб знівелювати масштабні пройоби.
а у нас у владі, у високих посадовців є хтось, хтоб не мав паспорта рф, рідних в рф, друзів в рф, бізнесінтересів в рф???
я не знаю таеких.....
ти подивись на мерів, чи на голів ВЦА, особливо на півдні та сході...
одні російські прізвища.
а ми шукаємо кротів у Червінському, бурбі, та других, таких як вони,
ми, маю на увазі владу...
Нервів не вистарчає.Блокуйте мене *****.Буду телемарафон дивитися і позітівнтх на ютубі.Там такого ******** не висвітлюють.Буду жити довго і щасливо.Але мої діти в цьому ******** не будуть жити.Це тепер моя мета
Ви вибрали цю владу,
і Ви збираєтесь валити разом з дітьми та онуками..
а ми будемо очищати Вашу *****, владу після війни, якщо виживемо.
бо Ви не хочете виправляти те що накоїли в 2019му, обравши клована.
тепер він не клован.
тепер він Янелох Боневтік ******* Оманський!!!!
якщо вибрати з шести найгіршого та найкращого то для мене
найгірший боневтік
найкращий, порох
це моя особиста думка.
мені 58 і я пережив всіх їх і маю право судити хто є хто
для мене навіть яник, зрадник кращий за зе
наявність паспорта московіі, родичів що підтримують ***** , родичів що служили нквс , безперешкодне просування по державній лініі забезпечено
так і переможемо