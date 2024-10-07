Судья Антикоррупционного суда Мовчан в 2016 году посещала РФ, - СМИ

Судья ВАКС Наталья Мовчан в 2016 году ездила в РФ якобы, навестить своего племянника Андрея Тягло.

Об этом сообщает телеграм-канал Реальная война, информирует Цензор.НЕТ.

Факт визита подтверждает сам Тягло, который, родившись в Харькове, выбрал российский паспорт уже во время войны. Он признал, что Мовчан приезжала в 2016 году в Россию для того, чтобы присутствовать на его свадьбе.

Сам племянник заявил, что не собирается возвращаться в Украину и останется с Россией до конца, потому что она "многое ему дала".

Также стало известно, что Мовчан скрыла от Высшей квалификационной комиссии судей тот факт, что ее родная тетя Людмила Полушкина уже почти 30 лет живет в России и открыто поддерживает режим Путина, называя его "лучшим в мире".

