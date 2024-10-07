РУС
Судья Антикоррупционного суда Мовчан в 2016 году посещала РФ, - СМИ

суддя ВАКС Мовчан

Судья ВАКС Наталья Мовчан в 2016 году ездила в РФ якобы, навестить своего племянника Андрея Тягло.

Об этом сообщает телеграм-канал Реальная война, информирует Цензор.НЕТ.

Факт визита подтверждает сам Тягло, который, родившись в Харькове, выбрал российский паспорт уже во время войны. Он признал, что Мовчан приезжала в 2016 году в Россию для того, чтобы присутствовать на его свадьбе.

Сам племянник заявил, что не собирается возвращаться в Украину и останется с Россией до конца, потому что она "многое ему дала".

Также стало известно, что Мовчан скрыла от Высшей квалификационной комиссии судей тот факт, что ее родная тетя Людмила Полушкина уже почти 30 лет живет в России и открыто поддерживает режим Путина, называя его "лучшим в мире".

Читайте также: Судья Шарко, перешедшая после оккупации Херсонщины на сторону россиян, больше года получала зарплату из госбюджета, - "Слідство.Інфо"

судья (2660) Антикоррупционный суд (1260)
Топ комментарии
+11
Які в нас охуітєльні історіі з суддями
07.10.2024 18:09 Ответить
+8
Та не тільки щ суддями! Починаючи з боневтіка, радників, та керівників жОПи, кількадесят депутатів ВР з слуг народу, та опзж, суддів, прокурорів, сбушників і закінчуючи генералітетом та мусорні
07.10.2024 18:14 Ответить
+7
ну не випадковість Же
наявність паспорта московіі, родичів що підтримують ***** , родичів що служили нквс , безперешкодне просування по державній лініі забезпечено
так і переможемо
07.10.2024 18:08 Ответить
Охриніти
07.10.2024 18:04 Ответить
Навіщо хриніти?
Треба просто прийняти, що все це існувало і існує, його видають наверх порціями, щоб знівелювати масштабні пройоби.
07.10.2024 18:35 Ответить
Пройоби вищого військово-політичного керівництва.
07.10.2024 18:37 Ответить
А саме ..цікаве....веселе....незнаю як назвати,те що те **..ло досі в буданова радник!А потім такі дивуємося що америка гуру розвіддані не надає.В мене ох..єватор зламався...
07.10.2024 19:22 Ответить
У мене він зламався ще в 2019-му…
07.10.2024 19:32 Ответить
Чого хрініти, вже забули як Буданга (головний розвідник і тоді і зараз) сожітельствовал с Гогішвіллі (громадянин раші, помічник депутата Валуєва, отого боксера-дибіла). І що? Всі проковтнули і ставали. А тут якась суддя, мабуть місце комусь потрібне, от і оприлюднили.
07.10.2024 18:44 Ответить
від чого?????
а у нас у владі, у високих посадовців є хтось, хтоб не мав паспорта рф, рідних в рф, друзів в рф, бізнесінтересів в рф???
я не знаю таеких.....
ти подивись на мерів, чи на голів ВЦА, особливо на півдні та сході...
одні російські прізвища.
а ми шукаємо кротів у Червінському, бурбі, та других, таких як вони,
ми, маю на увазі владу...
07.10.2024 20:23 Ответить
*****,ми оцю всю шушваль до влади обрали і терпимо.Ми такі самі.Ми,наріл,тупі,жадібні і дешеві.Пішло воно всьо *****
Нервів не вистарчає.Блокуйте мене *****.Буду телемарафон дивитися і позітівнтх на ютубі.Там такого ******** не висвітлюють.Буду жити довго і щасливо.Але мої діти в цьому ******** не будуть жити.Це тепер моя мета
07.10.2024 20:29 Ответить
ні, Петрович, не ми!!!!
Ви вибрали цю владу,
і Ви збираєтесь валити разом з дітьми та онуками..
а ми будемо очищати Вашу *****, владу після війни, якщо виживемо.
бо Ви не хочете виправляти те що накоїли в 2019му, обравши клована.
тепер він не клован.
тепер він Янелох Боневтік ******* Оманський!!!!
07.10.2024 20:54 Ответить
1-не збираюся доводити за кого голосував.Ми всі в лайні. 2-ге я своє відро лайна на сході зїв.Хочу щоб його скуштували суки що у 19 р з мене сміялися а тепер хваляться як вміло петляють від мобілізації 3-тє.Нарід *** порозумнішає.
07.10.2024 21:10 Ответить
********* теж різні,
якщо вибрати з шести найгіршого та найкращого то для мене
найгірший боневтік
найкращий, порох
це моя особиста думка.
мені 58 і я пережив всіх їх і маю право судити хто є хто
для мене навіть яник, зрадник кращий за зе
08.10.2024 11:26 Ответить
Замість Фаріон краще б цю гниду застрелили !
07.10.2024 18:19 Ответить
ну так фсб в телеграмі ніколи не буде просити безголових дебілів завалити таку істоту вона ж своя в доску , а Ірина чужа і телегою не користувалася
07.10.2024 18:26 Ответить
А статки її всі перевірили??? Я з першого Майдана кричав, кричу і кричати буду, що починати будь-які реформи в Україні треба з поголовної зачистки суддівської банди! Не змінивши, не витрусивши і не пересаджавши цю козаностру будь-які реформи приречені на зростання корупції, як воно і пішло ще з Ющенка! Потім прокурори, СБУ, митниця, податківці, менти...
07.10.2024 19:54 Ответить
То я вже не розумію де більше підарів, на окупованих теріторіях, чи тут в Украіні при владі
07.10.2024 20:22 Ответить
Нажаль, крізь багато((
07.10.2024 23:11 Ответить
 
 