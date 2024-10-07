УКР
У Росії українку Навальну засудили до 8 років тюрми за нібито підготовку теракту в окупованому Маріуполі

У Росії засудили до 8 років українку Навальну

Південний окружний воєнний суд у Ростові засудив до 8 років позбавлення волі громадянку України Ірину Навальну. Рашисти звинувачують її у нібито підготовці теракту в окупованому Маріуполі.

Про це пише видання "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Слідство окупантів стверджує, що у вересні 2022 року Навальна нібито мала влаштувати вибух біля будівлі окупаційної адміністрації, коли там проводили псевдореферендум. Жінка нібито отримала 25 тис. грн від спільника на купівлю велосипеда "з метою конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою".

У суді Навальна заявила, що російські поліцейські били її електрошокером, по ногах та голові. Росіяни стверджували, що знають адресу її матері та бабусі, тому вона "погодилася оговорити себе, щоб зберегти своє життя та життя своїх близьких

Натомість головний свідок Китай-Гора відмовився від своїх тверджень, на яких було побудовано всю версію слідства. Чоловік зізнався, що вперше побачив дівчину під час затримання. Це руйнує свідчення ще двох свідків, сказав адвокат Бондаренко.

гарній жарт...невжеж ви не знаете що русні взагалі по@уй ті всі людіска (хоча це навіть не люді,бо хробакі як в Подеревянського) що обітають на ее теренах...
07.10.2024 17:41 Відповісти
У кацапів всі винні тільки вони правильні. Кінчена монголами народжена недонація.
07.10.2024 17:32 Відповісти
Іра Нвальна!

Мочи кремель...

Бери в руки мачете...

Заходь в спальні причетних..

Звісно... вони будуть кричати...

Пащаді!

Але на це не треба зважаати...

Бо нема пощади...
07.10.2024 17:33 Відповісти
На расее всі теракти під патронатом паттушева з пу,бо рязанський цукор треба не забувати
07.10.2024 17:38 Відповісти
25к это нехилый такой бу велик. Очень нехилый. Для таких целей и за 200грн велик подойдёт
07.10.2024 17:43 Відповісти
Мне вот одного не понять
А ***** туда ездить-то ???

Ты либо там в грудь себя должен бить, что ты за Россию, либо ты неизбежно станешь героем подобной новости.
А иначе у "органов" возникает резонный вопрос - а что, собственно ты ищешь в России ?!

Только прошла новость про мученицу, которую спасли. 10 лет то ли в плену была, то ли партизанила, тема осталась нераскрытой.
07.10.2024 17:55 Відповісти
На нашу Буншу Савченко схожа.
07.10.2024 19:04 Відповісти
 
 