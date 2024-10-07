У Росії українку Навальну засудили до 8 років тюрми за нібито підготовку теракту в окупованому Маріуполі

Південний окружний воєнний суд у Ростові засудив до 8 років позбавлення волі громадянку України Ірину Навальну. Рашисти звинувачують її у нібито підготовці теракту в окупованому Маріуполі.

Про це пише видання "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Слідство окупантів стверджує, що у вересні 2022 року Навальна нібито мала влаштувати вибух біля будівлі окупаційної адміністрації, коли там проводили псевдореферендум. Жінка нібито отримала 25 тис. грн від спільника на купівлю велосипеда "з метою конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою".

У суді Навальна заявила, що російські поліцейські били її електрошокером, по ногах та голові. Росіяни стверджували, що знають адресу її матері та бабусі, тому вона "погодилася оговорити себе, щоб зберегти своє життя та життя своїх близьких

Натомість головний свідок Китай-Гора відмовився від своїх тверджень, на яких було побудовано всю версію слідства. Чоловік зізнався, що вперше побачив дівчину під час затримання. Це руйнує свідчення ще двох свідків, сказав адвокат Бондаренко.

