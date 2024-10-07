У Росії засудили 72-річного американця, який вступив до української тероборони в Ізюмі, - росЗМІ

Суд Москви засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років і 10 місяців колоні. Росіяни звинувачують його в участі у війні на боці України.

Про це пише "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Суд також конфіскував гроші американця - 142 300 гривень (близько 3,4 тисяч доларів США).

Російське слідство вважає, що Хаббард проживав в Україні з 2014 року, а в лютому 2022 року вступив до тероборони Ізюму на Харківщині та через 2 місяці потрапив до російського полону. Він нібито отримував за це не менше $1 тис.

Також читайте: У РФ через хакерську атаку перервалася онлайн-трансляція "Росія-1" і "Росія 24", - росЗМІ

За даними росЗМІ, Хаббард визнав провину. Адвокат вже заявив, що оскаржуватиме вирок.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс розповіла агентству Reuters, що пенсіонер працював викладачем англійської мови у різних країнах, зокрема в Японії та на Кіпрі, в Україну він теж приїхав викладати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін перестав літати до своєї резиденції в Сочі, бо побоюється нових атак українських БПЛА на регіон, - росЗМІ