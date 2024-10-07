У Росії засудили 72-річного американця, який вступив до української тероборони в Ізюмі, - росЗМІ
Суд Москви засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років і 10 місяців колоні. Росіяни звинувачують його в участі у війні на боці України.
Про це пише "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.
Суд також конфіскував гроші американця - 142 300 гривень (близько 3,4 тисяч доларів США).
Російське слідство вважає, що Хаббард проживав в Україні з 2014 року, а в лютому 2022 року вступив до тероборони Ізюму на Харківщині та через 2 місяці потрапив до російського полону. Він нібито отримував за це не менше $1 тис.
За даними росЗМІ, Хаббард визнав провину. Адвокат вже заявив, що оскаржуватиме вирок.
Сестра Хаббарда Патриція Фокс розповіла агентству Reuters, що пенсіонер працював викладачем англійської мови у різних країнах, зокрема в Японії та на Кіпрі, в Україну він теж приїхав викладати.
І його не посилали на фронт - фронт дійшов до місця, де він вступив до терроборони.
Навіщо ви брешете?
Тероборона - це ЗСУ.
"...тероборону зробили частиною ЗСУ вже після того, як шановний американець потрапив у полон до кацапів" - це брехня.
Контракти з ЗСУ, хто бажав, підписували десь у кінці квітня 2024.
От де можна побачити якісь докази що Тероборона - це було не ЗСУ?
Візьмемо хоча би Вікіпедію: "16 липня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України на останньому пленарному засіданні п'ятої сесії прийняла президентський проєкт Закону «Про основи національного спротиву» (№ 5557) та у зв'язку з цим збільшила чисельність Збройних Сил України (№ 5558)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-:2-20 [20] . Законопроєкт про національний спротив врегулював питання розвитку територіальної оборони.... Згідно з положеннями зазначеного Закону, який набирає чинність https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, у складі Збройних сил України з'явиться окремий рід - Сили територіальної оборони."
Десь у квітні цим тероборонівцям було запропоновано підписати контракти з ЗСУ і отримувати зп у 30 тисяч. Хтось підписав, хтось ні. Хто підписав - з тих сформували бригади тероборони і відправили через місяць на фронт.
Структура "сили територіальної оборони" в ЗСУ може й є з 1.01.2022, але по факту більшість тероборонівців до цієї структури спочатку не входили.
"Тилові" підрозділи Тероборони відправляли на фронт вже навесні 2022, улітку - вже офіційно. Тобто - це підрозділи ЗСУ, були та є.
І саме у ДФТГ люди йшли у лютому-березні, а потім з ДФТГ їм пропонували перейти до СТО.
У статті не сказано, до якої саме Тероборони - СТО чи ДФТГ входив американець.
ДФТГ - це не Тероборона, і це не ЗСУ.
Те що мають на увазі кацапи - мені невідомо, а в українців Тероборона - це ЗСУ.
А якщо оперувати термінами яки використовують бабці на лавочці то можна дійти й до того що Земля - кругла...
https://www.facebook.com/reel/940768344533592
А в УК РФ хіба є стаття за це, чи що то за маячня???