6 032 25

У Росії засудили 72-річного американця, який вступив до української тероборони в Ізюмі, - росЗМІ

У Росії засудили до майже 7 років американця, який нібито воював за Україну

Суд Москви засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років і 10 місяців колоні. Росіяни звинувачують його в участі у війні на боці України.

Про це пише "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Суд також конфіскував гроші американця - 142 300 гривень (близько 3,4 тисяч доларів США).

Російське слідство вважає, що Хаббард проживав в Україні з 2014 року, а в лютому 2022 року вступив до тероборони Ізюму на Харківщині та через 2 місяці потрапив до російського полону. Він нібито отримував за це не менше $1 тис. 

Також читайте: У РФ через хакерську атаку перервалася онлайн-трансляція "Росія-1" і "Росія 24", - росЗМІ

За даними росЗМІ, Хаббард визнав провину. Адвокат вже заявив, що оскаржуватиме вирок.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс розповіла агентству Reuters, що пенсіонер працював викладачем англійської мови у різних країнах, зокрема в Японії та на Кіпрі, в Україну він теж приїхав викладати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін перестав літати до своєї резиденції в Сочі, бо побоюється нових атак українських БПЛА на регіон, - росЗМІ

росія (67283) суд (11818) США (24096)
+15
Які "закони," расєйской пєд.єрації порушив цей чоловік вступивши в тероборону українського Ізюму?
показати весь коментар
07.10.2024 14:38
+11
У 72 роки взяли на фронт. Дурнішого нічого не змогли вигадати?
показати весь коментар
07.10.2024 14:37
+8
Все, дідусь Байден терміново віддасть наркоторгівця з пожиттєвим покаранням.
показати весь коментар
07.10.2024 14:35
Все, дідусь Байден терміново віддасть наркоторгівця з пожиттєвим покаранням.
показати весь коментар
07.10.2024 14:35
знайши "піндоса-натовца"...які ж вони ущербні
показати весь коментар
07.10.2024 14:37
У 72 роки взяли на фронт. Дурнішого нічого не змогли вигадати?
показати весь коментар
07.10.2024 14:37
на який ще фронт? У терроборону він пішов.
показати весь коментар
07.10.2024 14:57
А Ізюм не був фронтом, чи Тероборона - це не ЗСУ?
показати весь коментар
07.10.2024 15:31
ні, тероборона на початку 2022 року не була ЗСУ - тероборону зробили частиною ЗСУ вже після того, як шановний американець потрапив у полон до кацапів.
І його не посилали на фронт - фронт дійшов до місця, де він вступив до терроборони.
показати весь коментар
07.10.2024 15:33
Пішло-поїхало...
Навіщо ви брешете?
Тероборона - це ЗСУ.
"...тероборону зробили частиною ЗСУ вже після того, як шановний американець потрапив у полон до кацапів" - це брехня.
показати весь коментар
07.10.2024 15:38
Тероборона на початку 2022 року, до підписання контрактів з ЗСУ, не була частиною ЗСУ.
Контракти з ЗСУ, хто бажав, підписували десь у кінці квітня 2024.
показати весь коментар
07.10.2024 15:51
Те що ви так чомусь досі вважаєте я вже зрозумів, але реальність інакша.
От де можна побачити якісь докази що Тероборона - це було не ЗСУ?
Візьмемо хоча би Вікіпедію: "16 липня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України на останньому пленарному засіданні п'ятої сесії прийняла президентський проєкт Закону «Про основи національного спротиву» (№ 5557) та у зв'язку з цим збільшила чисельність Збройних Сил України (№ 5558)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-:2-20 [20] . Законопроєкт про національний спротив врегулював питання розвитку територіальної оборони.... Згідно з положеннями зазначеного Закону, який набирає чинність https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, у складі Збройних сил України з'явиться окремий рід - Сили територіальної оборони."
показати весь коментар
07.10.2024 16:23
Я пам'ятаю, як воно було у 2022му. Ті, хто пішов до Тероборони у лютому-березні просто записувались до Тероборони у місцевих громадах і жодних контрактів з ЗСУ не підписували, ніяких грошей не отримували.
Десь у квітні цим тероборонівцям було запропоновано підписати контракти з ЗСУ і отримувати зп у 30 тисяч. Хтось підписав, хтось ні. Хто підписав - з тих сформували бригади тероборони і відправили через місяць на фронт.
Структура "сили територіальної оборони" в ЗСУ може й є з 1.01.2022, але по факту більшість тероборонівців до цієї структури спочатку не входили.
показати весь коментар
07.10.2024 16:42
Таке уявлення що ви розповідаєте мені про ДФТГ, а не про Тероборону.
"Тилові" підрозділи Тероборони відправляли на фронт вже навесні 2022, улітку - вже офіційно. Тобто - це підрозділи ЗСУ, були та є.
показати весь коментар
07.10.2024 17:01
ДФТГ так само називали Теробороною, як і СТО.
І саме у ДФТГ люди йшли у лютому-березні, а потім з ДФТГ їм пропонували перейти до СТО.
У статті не сказано, до якої саме Тероборони - СТО чи ДФТГ входив американець.
показати весь коментар
07.10.2024 17:06
Є лише одна Тероборона.
ДФТГ - це не Тероборона, і це не ЗСУ.
Те що мають на увазі кацапи - мені невідомо, а в українців Тероборона - це ЗСУ.
А якщо оперувати термінами яки використовують бабці на лавочці то можна дійти й до того що Земля - кругла...
показати весь коментар
07.10.2024 17:47
Є 2 структури, які у народі називаються теробороою - ДФТГ та СТО. Записували на початку саме до ДФТГ, а потім запропонували підписати контракт і перейти до СТО.
показати весь коментар
07.10.2024 17:02
козломордые еще одного заложника взяли. На кого менять будут?
показати весь коментар
07.10.2024 14:38
я б обміняв на дерьмока😁
показати весь коментар
07.10.2024 15:52
Обязательно с бубой в придачу
показати весь коментар
07.10.2024 16:59

https://www.facebook.com/reel/940768344533592
показати весь коментар
07.10.2024 21:16
Які "закони," расєйской пєд.єрації порушив цей чоловік вступивши в тероборону українського Ізюму?
показати весь коментар
07.10.2024 14:38
Питання в нікуди. расєйска *********-це вже давно паралельна реальність в чорній дірі.
показати весь коментар
07.10.2024 14:43
При всій повазі, навіщо в 72 йти на війну. Тільки обуза.
показати весь коментар
07.10.2024 14:53
Війна сама прийшла до того міста де він був.
показати весь коментар
07.10.2024 18:15
"звинувачують його в участі у війні на боці України."

А в УК РФ хіба є стаття за це, чи що то за маячня???
показати весь коментар
07.10.2024 14:56
Його судили як "найманця", ст 359.
показати весь коментар
07.10.2024 15:34
показати весь коментар
07.10.2024 15:03
 
 