В России осудили 72-летнего американца, вступившего в украинскую тероборону в Изюме, - росСМИ

Суд Москвы приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Россияне обвиняют его в участии в войне на стороне Украины.

Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Суд также конфисковал деньги американца - 142 300 гривен (около 3,4 тысяч долларов США).

Российское следствие считает, что Хаббард проживал в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в тероборону Изюма на Харьковщине и через 2 месяца попал в российский плен. Он якобы получал за это не менее $1 тыс.

По данным росСМИ, Хаббард признал вину. Адвокат уже заявил, что обжалует приговор.

Сестра Хаббарда Патриция Фокс рассказала агентству Reuters, что пенсионер работал преподавателем английского языка в разных странах, в частности в Японии и на Кипре, в Украину он тоже приехал преподавать.

