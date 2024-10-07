РУС
В России осудили 72-летнего американца, вступившего в украинскую тероборону в Изюме, - росСМИ

У Росії засудили до майже 7 років американця, який нібито воював за Україну

Суд Москвы приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Россияне обвиняют его в участии в войне на стороне Украины.

Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Суд также конфисковал деньги американца - 142 300 гривен (около 3,4 тысяч долларов США).

Российское следствие считает, что Хаббард проживал в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в тероборону Изюма на Харьковщине и через 2 месяца попал в российский плен. Он якобы получал за это не менее $1 тыс.

По данным росСМИ, Хаббард признал вину. Адвокат уже заявил, что обжалует приговор.

Сестра Хаббарда Патриция Фокс рассказала агентству Reuters, что пенсионер работал преподавателем английского языка в разных странах, в частности в Японии и на Кипре, в Украину он тоже приехал преподавать.

+15
Які "закони," расєйской пєд.єрації порушив цей чоловік вступивши в тероборону українського Ізюму?
07.10.2024 14:38 Ответить
+11
У 72 роки взяли на фронт. Дурнішого нічого не змогли вигадати?
07.10.2024 14:37 Ответить
+8
Все, дідусь Байден терміново віддасть наркоторгівця з пожиттєвим покаранням.
07.10.2024 14:35 Ответить
Все, дідусь Байден терміново віддасть наркоторгівця з пожиттєвим покаранням.
07.10.2024 14:35 Ответить
знайши "піндоса-натовца"...які ж вони ущербні
07.10.2024 14:37 Ответить
У 72 роки взяли на фронт. Дурнішого нічого не змогли вигадати?
07.10.2024 14:37 Ответить
на який ще фронт? У терроборону він пішов.
07.10.2024 14:57 Ответить
А Ізюм не був фронтом, чи Тероборона - це не ЗСУ?
07.10.2024 15:31 Ответить
ні, тероборона на початку 2022 року не була ЗСУ - тероборону зробили частиною ЗСУ вже після того, як шановний американець потрапив у полон до кацапів.
І його не посилали на фронт - фронт дійшов до місця, де він вступив до терроборони.
07.10.2024 15:33 Ответить
Пішло-поїхало...
Навіщо ви брешете?
Тероборона - це ЗСУ.
"...тероборону зробили частиною ЗСУ вже після того, як шановний американець потрапив у полон до кацапів" - це брехня.
07.10.2024 15:38 Ответить
Тероборона на початку 2022 року, до підписання контрактів з ЗСУ, не була частиною ЗСУ.
Контракти з ЗСУ, хто бажав, підписували десь у кінці квітня 2024.
07.10.2024 15:51 Ответить
Те що ви так чомусь досі вважаєте я вже зрозумів, але реальність інакша.
От де можна побачити якісь докази що Тероборона - це було не ЗСУ?
Візьмемо хоча би Вікіпедію: "16 липня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України на останньому пленарному засіданні п'ятої сесії прийняла президентський проєкт Закону «Про основи національного спротиву» (№ 5557) та у зв'язку з цим збільшила чисельність Збройних Сил України (№ 5558)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-:2-20 [20] . Законопроєкт про національний спротив врегулював питання розвитку територіальної оборони.... Згідно з положеннями зазначеного Закону, який набирає чинність https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, у складі Збройних сил України з'явиться окремий рід - Сили територіальної оборони."
07.10.2024 16:23 Ответить
Я пам'ятаю, як воно було у 2022му. Ті, хто пішов до Тероборони у лютому-березні просто записувались до Тероборони у місцевих громадах і жодних контрактів з ЗСУ не підписували, ніяких грошей не отримували.
Десь у квітні цим тероборонівцям було запропоновано підписати контракти з ЗСУ і отримувати зп у 30 тисяч. Хтось підписав, хтось ні. Хто підписав - з тих сформували бригади тероборони і відправили через місяць на фронт.
Структура "сили територіальної оборони" в ЗСУ може й є з 1.01.2022, але по факту більшість тероборонівців до цієї структури спочатку не входили.
07.10.2024 16:42 Ответить
Таке уявлення що ви розповідаєте мені про ДФТГ, а не про Тероборону.
"Тилові" підрозділи Тероборони відправляли на фронт вже навесні 2022, улітку - вже офіційно. Тобто - це підрозділи ЗСУ, були та є.
07.10.2024 17:01 Ответить
ДФТГ так само називали Теробороною, як і СТО.
І саме у ДФТГ люди йшли у лютому-березні, а потім з ДФТГ їм пропонували перейти до СТО.
У статті не сказано, до якої саме Тероборони - СТО чи ДФТГ входив американець.
07.10.2024 17:06 Ответить
Є лише одна Тероборона.
ДФТГ - це не Тероборона, і це не ЗСУ.
Те що мають на увазі кацапи - мені невідомо, а в українців Тероборона - це ЗСУ.
А якщо оперувати термінами яки використовують бабці на лавочці то можна дійти й до того що Земля - кругла...
07.10.2024 17:47 Ответить
Є 2 структури, які у народі називаються теробороою - ДФТГ та СТО. Записували на початку саме до ДФТГ, а потім запропонували підписати контракт і перейти до СТО.
07.10.2024 17:02 Ответить
козломордые еще одного заложника взяли. На кого менять будут?
07.10.2024 14:38 Ответить
я б обміняв на дерьмока😁
07.10.2024 15:52 Ответить
Обязательно с бубой в придачу
07.10.2024 16:59 Ответить

https://www.facebook.com/reel/940768344533592
07.10.2024 21:16 Ответить
Які "закони," расєйской пєд.єрації порушив цей чоловік вступивши в тероборону українського Ізюму?
07.10.2024 14:38 Ответить
Питання в нікуди. расєйска *********-це вже давно паралельна реальність в чорній дірі.
показать весь комментарий
При всій повазі, навіщо в 72 йти на війну. Тільки обуза.
показать весь комментарий
Війна сама прийшла до того міста де він був.
показать весь комментарий
"звинувачують його в участі у війні на боці України."

А в УК РФ хіба є стаття за це, чи що то за маячня???
показать весь комментарий
Його судили як "найманця", ст 359.
показать весь комментарий
