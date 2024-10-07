Путин перестал летать в свою резиденцию в Сочи, потому что опасается новых атак украинских БПЛА на регион, - росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин перестал посещать свою резиденцию в Сочи, поскольку опасается за свою жизнь после того, как в регион начали долетать украинские дальнобойные дроны.
Об этом сообщил источник российскому изданию "Проект", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел лишь одну встречу в Сочи - 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
С тех пор он не появлялся на черноморском побережье Краснодарского края, хотя до этого года значительную часть весны и осени проводил в Сочи.
Как отмечает издание, в прошлом году диктатор провел в своей резиденции "Бочаров Ручей" рекордно мало времени. Официально он был в Сочи всего 8 дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в год.
В расследовании говорится, что больше всего времени Путин проводил в Сочи в мае и в "бархатный сезон" - в сентябре, октябре и ноябре.
В сентябре-октябре 2023 года в Сочи начали долетать украинские беспилотники. В частности, один из дронов упал на территорию сочинского аэропорта и повредил вертолетную площадку.
Как говорится в расследовании, изменение привычки Путина много времени проводить в Сочи заметили чиновники.
По словам источника, эту тему они обсуждают между собой, удивляясь, почему их перестали приглашать туда на встречи.
Собеседник издания, близкий к российскому диктатору, добавил, что тот стал опасаться за свою жизнь и поэтому перестал летать на юг.
Гітлер також в 1945 р шифрувався по норах -допомогло ?
Ну, наш зелений щур не краще та покі не плешивий.
Відкладувати сечі..
В сочі...
Бо ненадійне масце...
Багато армян...
Які торощать очі...
Сімонян...
Та - взагалі підставляє ....
2006 - убийство Политковской.
2023 - резня, устроенная Хамасом в Израиле.
Интересно, что подарят путину его друзья на этот раз?
якеж свято на Землі буде , найкривавіший диктатор з кінця 2 світової обнулений , чекаю з нетерпінням 👍🏼
Але це природньо - така його фізіологія.