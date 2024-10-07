РУС
Путин перестал летать в свою резиденцию в Сочи, потому что опасается новых атак украинских БПЛА на регион, - росСМИ

Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин перестал посещать свою резиденцию в Сочи, поскольку опасается за свою жизнь после того, как в регион начали долетать украинские дальнобойные дроны.

Об этом сообщил источник российскому изданию "Проект", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел лишь одну встречу в Сочи - 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

С тех пор он не появлялся на черноморском побережье Краснодарского края, хотя до этого года значительную часть весны и осени проводил в Сочи.

Как отмечает издание, в прошлом году диктатор провел в своей резиденции "Бочаров Ручей" рекордно мало времени. Официально он был в Сочи всего 8 дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в год.

В расследовании говорится, что больше всего времени Путин проводил в Сочи в мае и в "бархатный сезон" - в сентябре, октябре и ноябре.

В сентябре-октябре 2023 года в Сочи начали долетать украинские беспилотники. В частности, один из дронов упал на территорию сочинского аэропорта и повредил вертолетную площадку.

Как говорится в расследовании, изменение привычки Путина много времени проводить в Сочи заметили чиновники.

По словам источника, эту тему они обсуждают между собой, удивляясь, почему их перестали приглашать туда на встречи.

Собеседник издания, близкий к российскому диктатору, добавил, что тот стал опасаться за свою жизнь и поэтому перестал летать на юг.

путин владимир россия Сочи
+7
***** не побоюється, ***** просто постійно всирається.
07.10.2024 12:06 Ответить
+5
А что, разве были попытки ликвидации этого тупого лысого карлика педофила с нашей стороны? По моему их не было, так чего ему бояться-то?
07.10.2024 12:04 Ответить
+5
Почнуть наші дрони частіше літать на "Ленінградщину" - і на Валдай літать перестане...
07.10.2024 12:20 Ответить
"Бархатний сезон" пропускає..... Дуже , мабуть, жарковато там...
07.10.2024 11:59 Ответить
" той став побоюватися за своє життя і тому перестав літати ..." -от дурачок життя у нього нікчемне , що там за нього побоюватися
07.10.2024 12:05 Ответить
07.10.2024 12:33 Ответить
Не допоможе .

Гітлер також в 1945 р шифрувався по норах -допомогло ?
07.10.2024 12:02 Ответить
Ходять чутки шо так, допомогло. Кажуть Адік десь у Аргентині мешкав.
07.10.2024 12:11 Ответить
А что, разве были попытки ликвидации этого тупого лысого карлика педофила с нашей стороны? По моему их не было, так чего ему бояться-то?
07.10.2024 12:04 Ответить
А что, были попытки уничтожения крейсера Москва? Его сразу пришвартовали к Кобзону и морячки даже не боялись
07.10.2024 12:07 Ответить
***** не побоюється, ***** просто постійно всирається.
07.10.2024 12:06 Ответить
Так за ним же чумадан носять
07.10.2024 12:08 Ответить
дехто думає, що то валіза із "червоною кнопкою"... а то просто мобільний WC ?
07.10.2024 12:12 Ответить
Ще й вАняіть
07.10.2024 12:18 Ответить
Сцікливій плешивий хорь на лабутенах серущий у вализу.
Ну, наш зелений щур не краще та покі не плешивий.
07.10.2024 12:09 Ответить
Поговорюють, що "Блазень" бере приклад з Кобзона і вже носить "накладку".. Кобзоновську "накладку" я у молодості особисто бачив - коли йому вітром її зірвало з голови Підібрать та подать не встиг - він сам це зробив...... Та так на мене глянув - наче я у нього гроші вкрав...
07.10.2024 12:25 Ответить
Путін перестав...
Відкладувати сечі..
В сочі...

Бо ненадійне масце...
Яку йлшл хгубитбб...

Багато армян...
Які торощать очі...

Сімонян...
Та - взагалі підставляє ....
/Губи рбчі...
07.10.2024 12:09 Ответить
Подарки путину на день рождения:
2006 - убийство Политковской.
2023 - резня, устроенная Хамасом в Израиле.

Интересно, что подарят путину его друзья на этот раз?
07.10.2024 12:11 Ответить
Чай с "новічком".
07.10.2024 12:17 Ответить
Наші вже поздоровили.Палаюча нєфтєбаза в Криму мало чи шо )
07.10.2024 12:28 Ответить
07.10.2024 12:12 Ответить
Почнуть наші дрони частіше літать на "Ленінградщину" - і на Валдай літать перестане...
07.10.2024 12:20 Ответить
для чого писати дурню яку пишуть західні дебіли
07.10.2024 12:34 Ответить
коли вже заженуть ту кгбшну крису в нору і там притравлять ?
07.10.2024 12:38 Ответить
а срати в чумадана не перестав..
07.10.2024 13:01 Ответить
Таки пророцтво збудеться і помре ***** від дрона
якеж свято на Землі буде , найкривавіший диктатор з кінця 2 світової обнулений , чекаю з нетерпінням 👍🏼
07.10.2024 13:26 Ответить
***** банально сциться...
Але це природньо - така його фізіологія.
07.10.2024 14:42 Ответить
 
 