Путин перестал летать в свою резиденцию в Сочи, потому что опасается новых атак украинских БПЛА на регион, - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин перестал посещать свою резиденцию в Сочи, поскольку опасается за свою жизнь после того, как в регион начали долетать украинские дальнобойные дроны.

Об этом сообщил источник российскому изданию "Проект", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел лишь одну встречу в Сочи - 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

С тех пор он не появлялся на черноморском побережье Краснодарского края, хотя до этого года значительную часть весны и осени проводил в Сочи.

Как отмечает издание, в прошлом году диктатор провел в своей резиденции "Бочаров Ручей" рекордно мало времени. Официально он был в Сочи всего 8 дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в год.

В расследовании говорится, что больше всего времени Путин проводил в Сочи в мае и в "бархатный сезон" - в сентябре, октябре и ноябре.

В сентябре-октябре 2023 года в Сочи начали долетать украинские беспилотники. В частности, один из дронов упал на территорию сочинского аэропорта и повредил вертолетную площадку.

Как говорится в расследовании, изменение привычки Путина много времени проводить в Сочи заметили чиновники.

По словам источника, эту тему они обсуждают между собой, удивляясь, почему их перестали приглашать туда на встречи.

Собеседник издания, близкий к российскому диктатору, добавил, что тот стал опасаться за свою жизнь и поэтому перестал летать на юг.

