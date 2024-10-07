Путін перестав літати до своєї резиденції в Сочі, бо побоюється нових атак українських БПЛА на регіон, - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін перестав відвідувати свою резиденцію в Сочі, оскільки побоюється за своє життя після того, як до регіону почали долітати українські далекобійні дрони.

Про це повідомило джерело російському виданню "Проєкт", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з графіком публічних виступів, цього року Путін провів лише одну зустріч у Сочі – 6 березня з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Відтоді він не з'являвся на чорноморському узбережжі Краснодарського краю, хоча до цього року значну частину весни й осені проводив у Сочі.

Як зазначає видання, торік диктатор провів у своїй резиденції "Бочаров Ручей" рекордно мало часу. Офіційно він був у Сочі лише 8 днів, тоді як до пандемії залишався там на 30 і більше днів на рік.

У розслідуванні йдеться, що найбільше часу Путін проводив у Сочі у травні та в "оксамитовий сезон" – у вересні, жовтні та листопаді.

У вересні-жовтні 2023 року до Сочі почали долітати українські безпілотники. Зокрема, один із дронів упав на територію сочинського аеропорту та пошкодив гелікоптерний майданчик.

Як ідеться у розслідуванні, зміну звички Путіна багато часу проводити в Сочі помітили чиновники.

За словами джерела, цю тему вони обговорюють між собою, дивуючись, чому їх перестали запрошувати туди на зустрічі.

Співрозмовник видання, близький до російського диктатора, додав, що той став побоюватися за своє життя і тому перестав літати на південь.

