Путін перестав літати до своєї резиденції в Сочі, бо побоюється нових атак українських БПЛА на регіон, - росЗМІ

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін перестав відвідувати свою резиденцію в Сочі, оскільки побоюється за своє життя після того, як до регіону почали долітати українські далекобійні дрони.

Про це повідомило джерело російському виданню "Проєкт", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з графіком публічних виступів, цього року Путін провів лише одну зустріч у Сочі – 6 березня з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Відтоді він не з'являвся на чорноморському узбережжі Краснодарського краю, хоча до цього року значну частину весни й осені проводив у Сочі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні лідери вже не бояться ядерних погроз Путіна, - Time

Як зазначає видання, торік диктатор провів у своїй резиденції "Бочаров Ручей" рекордно мало часу. Офіційно він був у Сочі лише 8 днів, тоді як до пандемії залишався там на 30 і більше днів на рік.

У розслідуванні йдеться, що найбільше часу Путін проводив у Сочі у травні та в "оксамитовий сезон" – у вересні, жовтні та листопаді.

У вересні-жовтні 2023 року до Сочі почали долітати українські безпілотники. Зокрема, один із дронів упав на територію сочинського аеропорту та пошкодив гелікоптерний майданчик.

Дивіться також: Пожежа в аеропорту російського Сочі. ВIДЕО

Як ідеться у розслідуванні, зміну звички Путіна багато часу проводити в Сочі помітили чиновники.

За словами джерела, цю тему вони обговорюють між собою, дивуючись, чому їх перестали запрошувати туди на зустрічі.

Співрозмовник видання, близький до російського диктатора, додав, що той став побоюватися за своє життя і тому перестав літати на південь.

Також читайте: Столтенберг про "червоні лінії" Путіна: Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив

+7
***** не побоюється, ***** просто постійно всирається.
07.10.2024 12:06
+5
А что, разве были попытки ликвидации этого тупого лысого карлика педофила с нашей стороны? По моему их не было, так чего ему бояться-то?
07.10.2024 12:04
+5
Почнуть наші дрони частіше літать на "Ленінградщину" - і на Валдай літать перестане...
07.10.2024 12:20
"Бархатний сезон" пропускає..... Дуже , мабуть, жарковато там...
07.10.2024 11:59
" той став побоюватися за своє життя і тому перестав літати ..." -от дурачок життя у нього нікчемне , що там за нього побоюватися
07.10.2024 12:05
07.10.2024 12:33
Не допоможе .

Гітлер також в 1945 р шифрувався по норах -допомогло ?
07.10.2024 12:02
Ходять чутки шо так, допомогло. Кажуть Адік десь у Аргентині мешкав.
07.10.2024 12:11
А что, разве были попытки ликвидации этого тупого лысого карлика педофила с нашей стороны? По моему их не было, так чего ему бояться-то?
07.10.2024 12:04
А что, были попытки уничтожения крейсера Москва? Его сразу пришвартовали к Кобзону и морячки даже не боялись
07.10.2024 12:07
***** не побоюється, ***** просто постійно всирається.
07.10.2024 12:06
Так за ним же чумадан носять
07.10.2024 12:08
дехто думає, що то валіза із "червоною кнопкою"... а то просто мобільний WC ?
07.10.2024 12:12
Ще й вАняіть
07.10.2024 12:18
Сцікливій плешивий хорь на лабутенах серущий у вализу.
Ну, наш зелений щур не краще та покі не плешивий.
07.10.2024 12:09
Поговорюють, що "Блазень" бере приклад з Кобзона і вже носить "накладку".. Кобзоновську "накладку" я у молодості особисто бачив - коли йому вітром її зірвало з голови Підібрать та подать не встиг - він сам це зробив...... Та так на мене глянув - наче я у нього гроші вкрав...
07.10.2024 12:25
Путін перестав...
Відкладувати сечі..
В сочі...

Бо ненадійне масце...
Яку йлшл хгубитбб...

Багато армян...
Які торощать очі...

Сімонян...
Та - взагалі підставляє ....
/Губи рбчі...
07.10.2024 12:09
Подарки путину на день рождения:
2006 - убийство Политковской.
2023 - резня, устроенная Хамасом в Израиле.

Интересно, что подарят путину его друзья на этот раз?
07.10.2024 12:11
Чай с "новічком".
07.10.2024 12:17
Наші вже поздоровили.Палаюча нєфтєбаза в Криму мало чи шо )
07.10.2024 12:28
07.10.2024 12:12
Почнуть наші дрони частіше літать на "Ленінградщину" - і на Валдай літать перестане...
07.10.2024 12:20
для чого писати дурню яку пишуть західні дебіли
07.10.2024 12:34
коли вже заженуть ту кгбшну крису в нору і там притравлять ?
07.10.2024 12:38
а срати в чумадана не перестав..
07.10.2024 13:01
Таки пророцтво збудеться і помре ***** від дрона
якеж свято на Землі буде , найкривавіший диктатор з кінця 2 світової обнулений , чекаю з нетерпінням 👍🏼
07.10.2024 13:26
***** банально сциться...
Але це природньо - така його фізіологія.
07.10.2024 14:42
 
 