В России украинку Навальную приговорили к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку теракта в оккупированном Мариуполе
Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к 8 годам лишения свободы гражданку Украины Ирину Навальную. Рашисты обвиняют ее в якобы подготовке теракта в оккупированном Мариуполе.
Об этом пишет издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.
Следствие оккупантов утверждает, что в сентябре 2022 года Навальная якобы должна была устроить взрыв у здания оккупационной администрации, когда там проводили псевдореферендум. Женщина якобы получила 25 тыс. грн от сообщника на покупку велосипеда "с целью конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".
В суде Навальная заявила, что российские полицейские били ее электрошокером, по ногам и голове. Россияне утверждали, что знают адрес ее матери и бабушки, поэтому она согласилась оговорить себя, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких.
Также главный свидетель Китай-Гора отказался от своих утверждений, на которых была построена вся версия следствия. Мужчина признался, что впервые увидел девушку во время задержания. Это разрушает показания еще двух свидетелей, сказал адвокат Бондаренко.
