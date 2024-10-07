В России украинку Навальную приговорили к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку теракта в оккупированном Мариуполе

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к 8 годам лишения свободы гражданку Украины Ирину Навальную. Рашисты обвиняют ее в якобы подготовке теракта в оккупированном Мариуполе.

Об этом пишет издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Следствие оккупантов утверждает, что в сентябре 2022 года Навальная якобы должна была устроить взрыв у здания оккупационной администрации, когда там проводили псевдореферендум. Женщина якобы получила 25 тыс. грн от сообщника на покупку велосипеда "с целью конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

В суде Навальная заявила, что российские полицейские били ее электрошокером, по ногам и голове. Россияне утверждали, что знают адрес ее матери и бабушки, поэтому она согласилась оговорить себя, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких.

Также главный свидетель Китай-Гора отказался от своих утверждений, на которых была построена вся версия следствия. Мужчина признался, что впервые увидел девушку во время задержания. Это разрушает показания еще двух свидетелей, сказал адвокат Бондаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России осудили 72-летнего американца, вступившего в украинскую тероборону в Изюме, - росСМИ