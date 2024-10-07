РУС
В России украинку Навальную приговорили к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку теракта в оккупированном Мариуполе

У Росії засудили до 8 років українку Навальну

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к 8 годам лишения свободы гражданку Украины Ирину Навальную. Рашисты обвиняют ее в якобы подготовке теракта в оккупированном Мариуполе.

Об этом пишет издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Следствие оккупантов утверждает, что в сентябре 2022 года Навальная якобы должна была устроить взрыв у здания оккупационной администрации, когда там проводили псевдореферендум. Женщина якобы получила 25 тыс. грн от сообщника на покупку велосипеда "с целью конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

В суде Навальная заявила, что российские полицейские били ее электрошокером, по ногам и голове. Россияне утверждали, что знают адрес ее матери и бабушки, поэтому она согласилась оговорить себя, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких.

Также главный свидетель Китай-Гора отказался от своих утверждений, на которых была построена вся версия следствия. Мужчина признался, что впервые увидел девушку во время задержания. Это разрушает показания еще двух свидетелей, сказал адвокат Бондаренко.

Мариуполь (5742) россия (96949)
гарній жарт...невжеж ви не знаете що русні взагалі по@уй ті всі людіска (хоча це навіть не люді,бо хробакі як в Подеревянського) що обітають на ее теренах...
07.10.2024 17:41 Ответить
У кацапів всі винні тільки вони правильні. Кінчена монголами народжена недонація.
07.10.2024 17:32 Ответить
Іра Нвальна!

Мочи кремель...

Бери в руки мачете...

Заходь в спальні причетних..

Звісно... вони будуть кричати...

Пащаді!

Але на це не треба зважаати...

Бо нема пощади...
07.10.2024 17:33 Ответить
На расее всі теракти під патронатом паттушева з пу,бо рязанський цукор треба не забувати
07.10.2024 17:38 Ответить
25к это нехилый такой бу велик. Очень нехилый. Для таких целей и за 200грн велик подойдёт
07.10.2024 17:43 Ответить
Мне вот одного не понять
А ***** туда ездить-то ???

Ты либо там в грудь себя должен бить, что ты за Россию, либо ты неизбежно станешь героем подобной новости.
А иначе у "органов" возникает резонный вопрос - а что, собственно ты ищешь в России ?!

Только прошла новость про мученицу, которую спасли. 10 лет то ли в плену была, то ли партизанила, тема осталась нераскрытой.
07.10.2024 17:55 Ответить
На нашу Буншу Савченко схожа.
07.10.2024 19:04 Ответить
 
 