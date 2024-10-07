УКР
У ВР зареєстрували постанову про виключення "слуг народу" втікачів Одарченка та Дмитрука зі складу комітетів

Дмитрука і Одарченка хочуть виключити із комітетів

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували проєкт постанови про виключення парламентарів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.

Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до проєкту постанови  №12099 пропонується відкликати депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, який у вересні  втік до Румунії, з посади члена комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Також документ пропонує відкликати з посади нардепа "Слуги народу" (нині позафракційний) Артема Дмитрука з посади члена комітету з питань правоохоронної діяльності.

Вищезгаданий проєкт постанови зареєстрували депутати від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

Читайте також: ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Читайте також: "Слуга народу" втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів

+14
А чому НЕ ПРО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ і відібрати депутське звання?
ЖДУНИ у Раді ще чекають на хутина?
до речі, а зарплатню їм нараховивають на картку?
07.10.2024 19:02 Відповісти
+12
Нових уродів заведуть незабаром
07.10.2024 18:58 Відповісти
+11
Понаобирали "нових рил", дегенерати? Задоволені, Зєлєбобіки?..
07.10.2024 18:58 Відповісти
Для того, щоб завести треба їх виключити не з членів комітетів, а взагалі з депутатів як таких. А їх тільки з комітетів виключають, а депутатський мандат у них як був так і є. Отакі дебільні закони придумали для себе депудятли. Хоч і втік за кордон, всерівно він депутат, йому буде нараховуватись зарплата та т.і. Хоча зарплата для депудятла це так... на сігарєти...
07.10.2024 19:10 Відповісти
щоб очистити партію слуга народу від деструктиних елементів - треба розпустити всіх, те місце до вони сиділи - засипати сіллю, потім спалити, потім забетонувати 30-метровим шаром залізобетона, а зверху щедро полити святою водою і 100500 разів прочитати молитву на очищення
07.10.2024 19:10 Відповісти
Простіше, повісити всіх слуг, та опзжшників на майдані, або посадити на палю
07.10.2024 19:14 Відповісти
не завезуть бо;
це лиш з комітетів
то мурло що Дмитрук, з Лондона хотіло онлайн голосувати в комітеті оборони.
а далі, виключення з партій, а далі подання на позбавлення мандата НД,
а далі голосування, а далі суди, а суди можуть і поновити як люстрованих прокурорів та суддів, з випланами та компенсаціями...
а поки що, ще хузнаскільки часу буде нараховуватися зарплата та голосуватиме карточка в ВР.
не все так просто
07.10.2024 19:51 Відповісти
там в слоговні щє тей запас - кожний перший!
07.10.2024 19:00 Відповісти
Зарплату йому не платитимуть, але Ви інше питання задайте - вірніше всього, в нього може бути дипломатичний паспорт, і він буде кататись по ньому світом, як казав Зе - "як вільна людина, вільної країни", так чи визнало МЗС цей паспорт недійсним?
07.10.2024 19:08 Відповісти
Треба задати питання Сабіги і Ермаку
Взагалі , якого фера депутатам дають дипломатичні паспорти ?
07.10.2024 19:10 Відповісти
Дають для офіційних візитів на різні конференції, в Раду Європи, тощо. Але зважаючи на реалії, я впевнений, що це тому ж Порошенку не дадуть диппаспорт, а от всі Слуги його мають.
07.10.2024 19:13 Відповісти
На різні конференції треба їздити з українським закордонним паспортом . До чого тут дипломатичний? Знаю що і жінкам їхнім роздають дипломатичні паспорти, і жінкам мерів і главам корпорацій і їх жінкам і Ахметову
07.10.2024 19:20 Відповісти
Доречі, депутатам треба анулювати диппаспорти.
07.10.2024 19:11 Відповісти
 Кошмар!
А могли б ще і пальцем насваритися, недайбі!
07.10.2024 19:03 Відповісти
А скасувати перехування грошей з дербюджету численим помічникам, секретуткам та іншим жополізам цім зрадникам забули?
07.10.2024 19:25 Відповісти
слуг зенароду треба виключити із ВР!
07.10.2024 19:04 Відповісти
з життя...
07.10.2024 19:07 Відповісти
А в 2022, були розмови про онлайн голосування в ВР. Але тоді, чи духу не вистачило, чи в Офісі вирішили не гвалтувати Конституцію, наскільки прилюдно, але не злетіло. А могли сидіти зараз Дмитрук в Лондоні, Медведчук в Москві, вся фракція Слуг в Монако, а дама з косою в Дубаї і голосувати. Зовсім трохи відділяло нас від такого "щастя".
07.10.2024 19:05 Відповісти
зелені виродки
07.10.2024 19:06 Відповісти
Не кажіть бдлск що це не в тему -геніальний Прортніков про ТеЛЕГРАМ КАНАЛ , як Кремль винайшов геніальну неконтрорльовану соцмережу , й як нею разом з Кремлем в унісон користується ЄРМАКОМАРАДОРНЯ разом з патріотичними українцями , присудженими на цю вудочку УДОБНАВА РЄСУРСА

Війна з брехнею | Віталій https://www.youtube.com/watch?v=n7H2lsUtMFU Портников
07.10.2024 19:06 Відповісти
Так зелень там уся така. Суцільні дегенерати, злодії та брехуни.
07.10.2024 19:08 Відповісти
Я женився...
На баздоганній жінці...

Я з нею злився....

Спершу злився...

Потім дивився...

Потім придивлювався...

Потім цілував Твоє опліччя...

Пштім любов-
Довічна...
07.10.2024 19:08 Відповісти
Колообіг лайна у партії ненажерних марафонців.
07.10.2024 19:08 Відповісти
Нет слов. Дебилы, мля, вам еще в 19 году говорили... Ну откуда у многострадальной Украины столько дебилов избирательных набралось?
07.10.2024 19:10 Відповісти
оціх "святих" людей? і виключити?! та навіщо?..що ж іншим свято-зеленим робити?
07.10.2024 19:11 Відповісти
тобто діван і гроші? - ну ви зверюкu...
07.10.2024 19:15 Відповісти
Втік, незаконно пересік кордон, провадження є? мабуть є, а зарплату платять! 50-70 тис на карту падає, бо не можна. 3 години відсутній на роботі без поважної причини - звільнення, то закон! а тут - ні
07.10.2024 19:18 Відповісти
Та нафіга?Нвй працюють!!!
07.10.2024 19:19 Відповісти
Європа вже іх не поверне
07.10.2024 19:22 Відповісти
...і щуку кинули у річку...
07.10.2024 19:23 Відповісти
головне щоб зарплатню продовжували нараховувати, а то оренда житла біля Вестмінстеру дуже дорога.
07.10.2024 19:29 Відповісти
Слуги в Раді навіть і не знали що їхні два ***** вже втекли за кордон.
Оце тільки помітили. А тому що Арахамія бухав та не було кому сповістити.
07.10.2024 19:33 Відповісти
Зареєстрували... Нічого собі, о це прорив
07.10.2024 19:38 Відповісти
В якій країні таке може бути - піdар-втікач ще й "работєт" в комітеті ВР?, - це *******.
07.10.2024 19:46 Відповісти
Ги ги,та до сраки дверці,вони депутати зєлі і їм пох!
07.10.2024 19:57 Відповісти
Так швиденько, майже місяц пройшов. Та, стіки роботи навалило.
07.10.2024 20:05 Відповісти
зареєстрували!!!!
та розглядати не будуть
07.10.2024 20:36 Відповісти
"слуга народу" - втікач пишеться через тире
07.10.2024 20:43 Відповісти
А вони ще в комітетах?(((((((((((((кончена держава(((((((((((((((
07.10.2024 21:21 Відповісти
Зі складу комітетів... Ну-ну. Вже безмозглу виключили? А депутатами вони все ж залишаться?
Д у р д о м !!!
07.10.2024 22:24 Відповісти
 
 