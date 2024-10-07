У ВР зареєстрували постанову про виключення "слуг народу" втікачів Одарченка та Дмитрука зі складу комітетів

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували проєкт постанови про виключення парламентарів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.

Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до проєкту постанови №12099 пропонується відкликати депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, який у вересні втік до Румунії, з посади члена комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Також документ пропонує відкликати з посади нардепа "Слуги народу" (нині позафракційний) Артема Дмитрука з посади члена комітету з питань правоохоронної діяльності.

Вищезгаданий проєкт постанови зареєстрували депутати від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

Читайте також: ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Читайте також: "Слуга народу" втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів