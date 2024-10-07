В ВР зарегистрировали постановление об исключении "слуг народа" беглецов Одарченко и Дмитрука из комитетов

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали проект постановления об исключении парламентариев-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.

Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно проекту постановления №12099, предлагается отозвать депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко, который в сентябре сбежал в Румынию, с должности члена комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Также документ предлагает отозвать с должности нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артема Дмитрука с должности члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Вышеупомянутый проект постановления зарегистрировали депутаты от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

Читайте также: ВАКС заочно арестовал "слугу народа" Одарченко: Залог конфисковали

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Читайте также: "Слуга народа" беглец Дмитрук дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР, - Федорив