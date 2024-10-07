РУС
В ВР зарегистрировали постановление об исключении "слуг народа" беглецов Одарченко и Дмитрука из комитетов

Дмитрука і Одарченка хочуть виключити із комітетів

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали проект постановления об исключении парламентариев-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.

Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно проекту постановления №12099, предлагается отозвать депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко, который в сентябре сбежал в Румынию, с должности члена комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Также документ предлагает отозвать с должности нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артема Дмитрука с должности члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Вышеупомянутый проект постановления зарегистрировали депутаты от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Автор: 

Топ комментарии
+14
А чому НЕ ПРО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ і відібрати депутське звання?
ЖДУНИ у Раді ще чекають на хутина?
до речі, а зарплатню їм нараховивають на картку?
07.10.2024 19:02
+12
Нових уродів заведуть незабаром
07.10.2024 18:58
+11
Понаобирали "нових рил", дегенерати? Задоволені, Зєлєбобіки?..
07.10.2024 18:58
Нових уродів заведуть незабаром
07.10.2024 18:58
Для того, щоб завести треба їх виключити не з членів комітетів, а взагалі з депутатів як таких. А їх тільки з комітетів виключають, а депутатський мандат у них як був так і є. Отакі дебільні закони придумали для себе депудятли. Хоч і втік за кордон, всерівно він депутат, йому буде нараховуватись зарплата та т.і. Хоча зарплата для депудятла це так... на сігарєти...
07.10.2024 19:10
щоб очистити партію слуга народу від деструктиних елементів - треба розпустити всіх, те місце до вони сиділи - засипати сіллю, потім спалити, потім забетонувати 30-метровим шаром залізобетона, а зверху щедро полити святою водою і 100500 разів прочитати молитву на очищення
07.10.2024 19:10
Простіше, повісити всіх слуг, та опзжшників на майдані, або посадити на палю
07.10.2024 19:14
не завезуть бо;
це лиш з комітетів
то мурло що Дмитрук, з Лондона хотіло онлайн голосувати в комітеті оборони.
а далі, виключення з партій, а далі подання на позбавлення мандата НД,
а далі голосування, а далі суди, а суди можуть і поновити як люстрованих прокурорів та суддів, з випланами та компенсаціями...
а поки що, ще хузнаскільки часу буде нараховуватися зарплата та голосуватиме карточка в ВР.
не все так просто
07.10.2024 19:51
Понаобирали "нових рил", дегенерати? Задоволені, Зєлєбобіки?..
07.10.2024 18:58
07.10.2024 19:00
там в слоговні щє тей запас - кожний перший!
07.10.2024 19:00
А чому НЕ ПРО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ і відібрати депутське звання?
ЖДУНИ у Раді ще чекають на хутина?
до речі, а зарплатню їм нараховивають на картку?
07.10.2024 19:02
Зарплату йому не платитимуть, але Ви інше питання задайте - вірніше всього, в нього може бути дипломатичний паспорт, і він буде кататись по ньому світом, як казав Зе - "як вільна людина, вільної країни", так чи визнало МЗС цей паспорт недійсним?
07.10.2024 19:08
Треба задати питання Сабіги і Ермаку
Взагалі , якого фера депутатам дають дипломатичні паспорти ?
07.10.2024 19:10
Дають для офіційних візитів на різні конференції, в Раду Європи, тощо. Але зважаючи на реалії, я впевнений, що це тому ж Порошенку не дадуть диппаспорт, а от всі Слуги його мають.
07.10.2024 19:13
На різні конференції треба їздити з українським закордонним паспортом . До чого тут дипломатичний? Знаю що і жінкам їхнім роздають дипломатичні паспорти, і жінкам мерів і главам корпорацій і їх жінкам і Ахметову
07.10.2024 19:20
Доречі, депутатам треба анулювати диппаспорти.
07.10.2024 19:11
У ВР зареєстрували постанову про виключення "слуг народу" втікачів Одарченка та Дмитрука зі складу комітетів

 Кошмар!
А могли б ще і пальцем насваритися, недайбі!
07.10.2024 19:03
А скасувати перехування грошей з дербюджету численим помічникам, секретуткам та іншим жополізам цім зрадникам забули?
07.10.2024 19:25
слуг зенароду треба виключити із ВР!
07.10.2024 19:04
з життя...
07.10.2024 19:07
А в 2022, були розмови про онлайн голосування в ВР. Але тоді, чи духу не вистачило, чи в Офісі вирішили не гвалтувати Конституцію, наскільки прилюдно, але не злетіло. А могли сидіти зараз Дмитрук в Лондоні, Медведчук в Москві, вся фракція Слуг в Монако, а дама з косою в Дубаї і голосувати. Зовсім трохи відділяло нас від такого "щастя".
показать весь комментарий
07.10.2024 19:05
зелені виродки
07.10.2024 19:06
Не кажіть бдлск що це не в тему -геніальний Прортніков про ТеЛЕГРАМ КАНАЛ , як Кремль винайшов геніальну неконтрорльовану соцмережу , й як нею разом з Кремлем в унісон користується ЄРМАКОМАРАДОРНЯ разом з патріотичними українцями , присудженими на цю вудочку УДОБНАВА РЄСУРСА

Війна з брехнею | Віталій https://www.youtube.com/watch?v=n7H2lsUtMFU Портников
07.10.2024 19:06
Так зелень там уся така. Суцільні дегенерати, злодії та брехуни.
07.10.2024 19:08
Я женився...
На баздоганній жінці...

Я з нею злився....

Спершу злився...

Потім дивився...

Потім придивлювався...

Потім цілував Твоє опліччя...

Пштім любов-
Довічна...
07.10.2024 19:08
Колообіг лайна у партії ненажерних марафонців.
07.10.2024 19:08
Нет слов. Дебилы, мля, вам еще в 19 году говорили... Ну откуда у многострадальной Украины столько дебилов избирательных набралось?
07.10.2024 19:10
оціх "святих" людей? і виключити?! та навіщо?..що ж іншим свято-зеленим робити?
07.10.2024 19:11
тобто діван і гроші? - ну ви зверюкu...
07.10.2024 19:15
Втік, незаконно пересік кордон, провадження є? мабуть є, а зарплату платять! 50-70 тис на карту падає, бо не можна. 3 години відсутній на роботі без поважної причини - звільнення, то закон! а тут - ні
07.10.2024 19:18
Та нафіга?Нвй працюють!!!
07.10.2024 19:19
Європа вже іх не поверне
07.10.2024 19:22
...і щуку кинули у річку...
07.10.2024 19:23
А скасувати перехування грошей з дербюджету численим помічникам, секретуткам та іншим жополізам цім зрадникам забули?
07.10.2024 19:26
07.10.2024 19:27
головне щоб зарплатню продовжували нараховувати, а то оренда житла біля Вестмінстеру дуже дорога.
07.10.2024 19:29
Слуги в Раді навіть і не знали що їхні два ***** вже втекли за кордон.
Оце тільки помітили. А тому що Арахамія бухав та не було кому сповістити.
07.10.2024 19:33
Зареєстрували... Нічого собі, о це прорив
07.10.2024 19:38
В якій країні таке може бути - піdар-втікач ще й "работєт" в комітеті ВР?, - це *******.
07.10.2024 19:46
Ги ги,та до сраки дверці,вони депутати зєлі і їм пох!
07.10.2024 19:57
Так швиденько, майже місяц пройшов. Та, стіки роботи навалило.
07.10.2024 20:05
зареєстрували!!!!
та розглядати не будуть
07.10.2024 20:36
"слуга народу" - втікач пишеться через тире
07.10.2024 20:43
А вони ще в комітетах?(((((((((((((кончена держава(((((((((((((((
07.10.2024 21:21
Зі складу комітетів... Ну-ну. Вже безмозглу виключили? А депутатами вони все ж залишаться?
Д у р д о м !!!
07.10.2024 22:24
 
 