Бійці 68 ОЄБр ліквідували п’ятьох російських піхотинців скидами боєприпасів із дрона. ВIДЕО 18+
Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша влучними скидами боєприпасів із дрона ліквідували групу російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Сьогодні ми писали про те, що воїни 68-ої бригади знищили ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом.
