Бійці 68 ОЄБр ліквідували п’ятьох російських піхотинців скидами боєприпасів із дрона. ВIДЕО 18+

Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша влучними скидами боєприпасів із дрона ліквідували групу російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Сьогодні ми писали про те, що воїни 68-ої бригади знищили ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом.

Також дивіться: Бійці ССО знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" окупантів. ВIДЕО

армія рф (18528) ліквідація (4377) 68 окрема єгерська бригада (85)
О це так красота !💪
07.10.2024 23:45 Відповісти
Кацапи утилізовані дуже чітко - руки окремо, ноги окремо, а мізків ні в кого і не було.
07.10.2024 23:50 Відповісти
Снайперська точність . Слава ЗСУ.
08.10.2024 08:25 Відповісти
Отой що без голови, певно талстаєвскій!
08.10.2024 08:39 Відповісти
Бімбочки які симпатичні, з піптиками
08.10.2024 10:03 Відповісти
На превью видео что поле конопли?
08.10.2024 10:08 Відповісти
Ні.......... То очерет... Соняшникове поле на краю болота, мабуть... Дикі коноплі можуть рости на краю "болотянки"... Однак, кажуть "наріки" - вони "ніякі"... Не "вставляють"...Я на інше увагу звернув - на полі соняхи рідко ростуть.... Чи зерно посіяли погане, чи земля неудобрена..... Урожай поганий буде. Та ще й "жмури" завадять урожай зібрать (якщо наші й відіб"ють поле) Якби боїв не було - хоч люди-б туди зайшли Намолотили-б вручну собі зерна - можна було-б курей годувать взимку...
08.10.2024 11:01 Відповісти
 
 