Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску "Медика - Шегині"
8 жовтня польські фермери готуються блокувати пункт пропуску "Медика - Шегині".
Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.
Станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
У разі початку страйку або зміни ситуації інформуватимуть додатково.
По останнім данним на території України зародилась европейська раса ще у часи Трипілля.
Такі глибокі знання про " європейську расу" розповсюджуються тідьки серед " круга огранічєніх ліц".
Не потрібно знаходити виправдання своїм леннощям
Це для " круга огранічєніх ліц"
Бо ви не знаєте що кацапія знаходилась під ледником тисячоліття, у той час трипільці сіяли зерно та вирощували худобу, та будували самі великі у світі протоміста. І їх гени у евррпейців
но і вас були радянські підручники
Належить до трипільської культури - на думку науковців, це протомісто існувало у роках до н.е. Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.
За приблизними підрахунками, воно містить близько 2900 будівель різноманітного розміру і призначення.
ТОТО КАЦАПИ ЯДОМ ПЛЮЮТЬСЯ ВІД ЗАЗДРІСТІ .
А що в них за історія?
ЛЕДНИК, болота, болота, болота, приход азійських племен, а далі тілько АНДРОФАГИ, андрофаги, андрофаги .
Ну, не презервативи?
Тепер хочеться польський уряд запитать: "Що - у "рольників" урожай поганий? Чи на полях згнив - "кабани" з України не приїхали збирать? "