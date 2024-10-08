Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску "Медика - Шегині"

8 жовтня польські фермери готуються блокувати пункт пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку або зміни ситуації інформуватимуть додатково.

Читайте: Субсидії для аграріїв на прифронтових територіях: У Мінагрополітики пояснили, як отримати