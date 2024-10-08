УКР
6 240 55

Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску "Медика - Шегині"

Польські фермери готуються блокувати пункт пропуску Медика - Шегині

8 жовтня польські фермери готуються блокувати пункт пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку або зміни ситуації інформуватимуть додатково.

+25
Союзнички,й@б вашу мать.
08.10.2024 12:22
+24
О, фермери свої справи поробили на полях, тепер треба себе зайняти чимось...
Ну, не презервативи?
08.10.2024 12:30
+19
Знову гроші від *уйла підігнали
08.10.2024 12:25
Возить зерно через Словаччину - вони хочуть енергоносії.
08.10.2024 12:21
Зерно кораблями вивезуть. Промислові товари через кордон, як возити?
08.10.2024 12:44
Через Словаччину . Через Угорщину. Ці країни зараз зависять від України - і треба цім користуватись .
08.10.2024 12:48
показати весь коментар
08.10.2024 15:16
08.10.2024 15:25
Коли треба щось завезти з Луцька в Люблін, чи навпаки, через Словаччину не наїздишся. У нас в Луцьку, німецький завод, який робить електропроводку до німецьких авто. Возити продукцію через Словаччину?
08.10.2024 21:47
08.10.2024 12:22
Усіх приваблює український чернозём. І так 10 тис років.
По останнім данним на території України зародилась европейська раса ще у часи Трипілля.
08.10.2024 12:25
Якісь бабусині фантазії
08.10.2024 12:33
🤣🤣🤣🤣🤣 це ви ІСТОРИЮ вчили по савецьким підручникам
08.10.2024 12:42
Та да, ми " Велесову книгу" так і не сподобилися опанувати
Такі глибокі знання про " європейську расу" розповсюджуються тідьки серед " круга огранічєніх ліц".
08.10.2024 15:11
Вам нихто не заважає Велесову книгу опановувати .
Не потрібно знаходити виправдання своїм леннощям
08.10.2024 15:26
Я вже відповів чому.
Це для " круга огранічєніх ліц"
08.10.2024 15:33
Так ви і є те саме огранічене ліцо . І вас давить жаба як і всіх кацапів .
Бо ви не знаєте що кацапія знаходилась під ледником тисячоліття, у той час трипільці сіяли зерно та вирощували худобу, та будували самі великі у світі протоміста. І їх гени у евррпейців
но і вас були радянські підручники
08.10.2024 15:41
Майданецьке поселення розміщене на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області.

Належить до трипільської культури - на думку науковців, це протомісто існувало у роках до н.е. Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.
За приблизними підрахунками, воно містить близько 2900 будівель різноманітного розміру і призначення.
08.10.2024 15:44
для додаткової ілюстрації: https://www.radiosvoboda.org/a/trypilska-kultura-********/31078240.html
08.10.2024 19:00
ВЕЛИКА І КРАСИВА історія України - Трипілля , Арії, Скіфи, Хрещення Русі,Запоріжська Січ .

ТОТО КАЦАПИ ЯДОМ ПЛЮЮТЬСЯ ВІД ЗАЗДРІСТІ .
А що в них за історія?
ЛЕДНИК, болота, болота, болота, приход азійських племен, а далі тілько АНДРОФАГИ, андрофаги, андрофаги .
08.10.2024 23:10
А ще борщ, вареники з вішнею , київська котлета
показати весь коментар
Можу в Братиславі знайти адреси добрих медиків...
08.10.2024 15:44
Ось і йдить до лікарів, будете коло кириловськой церкви історию вчити
показати весь коментар
Шановна пані, закиньте ті історичні підручники, краще почитайте
08.10.2024 21:52
Український правопис, бо у вашому письмі сильний іноземний акцент.
показати весь коментар
В мене одеський акцент
08.10.2024 23:00
це не фантазії, це ТОЧНІ наукові знання, котрі просто не дійшли до тебе в голову, бо тобі втиснули совєтські наративи. Я розумію, що це може бути не твоя вина а біда. Однак потрібно шукати правдиву інформацію, а не совітські агітки про "урарту/расєю-родіну слонов".
показати весь коментар
Ще тебе, російсько- шарійовського підданого не запитали .
показати весь коментар
все? на більше тебе, бздику не висталило? ти зверни увагу, що ти такий недалекий/неосвідчений, що навіть слова підібрати не годен
08.10.2024 18:37
показати весь коментар
Чиї "союзнички"?
08.10.2024 13:55
Знову гроші від *уйла підігнали
08.10.2024 12:25
О, фермери свої справи поробили на полях, тепер треба себе зайняти чимось...
Ну, не презервативи?
08.10.2024 12:30
контрацептиви ...
08.10.2024 12:37
Та ні-простіше-гандони
08.10.2024 12:58
Не зрозумів а ще що їм треба . Зерновий маршрут через Румунію вже проложений .
08.10.2024 12:31
Так от не пишуть журналісти, в чому вимоги. Вся інтрига зникне.
08.10.2024 12:36
А что не понятно. Наступило время сбора и реализации урожая зерновых. ***** возобновило ракетные удары одеских портов и судов, а ************* ляхи перекрыли границу. Завтра вылезет ************ Ердоган и заведет песню что Украине и Сосие нужно садиться за стол перегаворав и дагавариваться о "зерновой сделке" а заодно и капитуляции.
08.10.2024 12:40
Рускій мір чекають
08.10.2024 12:31
Гроші просто заробляють - врожай зібрали - тепер за кацапські гроші можна поблокувати український кордон. Беспринципці уроди.
08.10.2024 13:16
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
08.10.2024 15:07
О чем я и говорил. Пока Европа за деньги ***** грызется между собой, Азия обьеденяется. Потом Европа будет рыдать большими слезами да будет поздно.
08.10.2024 12:32
польські брати готові допомогти стікаючій кров"ю Україні.
08.10.2024 12:35
Чекисты опять бабки подвезли,может на них наше ТЦК натравить?
08.10.2024 12:37
О прастітуткі польскі активувалися.
08.10.2024 12:41
Польскі курви
08.10.2024 12:43
Єдина скотина, яка пасеться на асфальті - це польський фермер....
08.10.2024 12:45
Колись читав книжечку: "Орел дев"ятого легіону"... Про завоювання римлянами Британії... Так там старий центуріон, здаючи посаду молодому, у передовому форті, сказав: "Слідкуй за урожаєм на полях.... Коли буде поганий урожай - жди повстання місцевого населення...".
Тепер хочеться польський уряд запитать: "Що - у "рольників" урожай поганий? Чи на полях згнив - "кабани" з України не приїхали збирать? "
08.10.2024 12:50
Ніколи не було, і знову,,, хйло колихає світ! потвора ******!(,
08.10.2024 13:08
показати весь коментар
Терміново текст на суфлери, і хай Зеля щось нагавкає на поляків. Щоб не вже точно хоч півроку з блокади не пішли.
08.10.2024 13:34
Бигусы бунтуют!
08.10.2024 13:35
Що цього разу хотять, підари? Чи з москви ще не повідомили?
08.10.2024 13:38
Минулого разу як пшеки блокували кордон то мені якийсь під польським прапором доказував що це українці їх до цього довели.
08.10.2024 13:40
А з рашкою чого кордон не блокують?
08.10.2024 15:05
Дайте їм перепоховати своїх,може за роботою,ніколи буде займаця хернею.
22.10.2024 12:11
