Польские фермеры анонсировали блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини"

8 октября польские фермеры готовятся блокировать пункт пропуска "Медика - Шегини".

Об этом сообщили в Гостаможслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Польская сторона сообщила, что местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года.

По состоянию на сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

В случае начала забастовки или изменения ситуации будут информировать дополнительно.

