Польские фермеры анонсировали блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини"
8 октября польские фермеры готовятся блокировать пункт пропуска "Медика - Шегини".
Об этом сообщили в Гостаможслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Польская сторона сообщила, что местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года.
По состоянию на сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.
В случае начала забастовки или изменения ситуации будут информировать дополнительно.
По останнім данним на території України зародилась европейська раса ще у часи Трипілля.
Такі глибокі знання про " європейську расу" розповсюджуються тідьки серед " круга огранічєніх ліц".
Не потрібно знаходити виправдання своїм леннощям
Це для " круга огранічєніх ліц"
Бо ви не знаєте що кацапія знаходилась під ледником тисячоліття, у той час трипільці сіяли зерно та вирощували худобу, та будували самі великі у світі протоміста. І їх гени у евррпейців
но і вас були радянські підручники
Належить до трипільської культури - на думку науковців, це протомісто існувало у роках до н.е. Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.
За приблизними підрахунками, воно містить близько 2900 будівель різноманітного розміру і призначення.
ТОТО КАЦАПИ ЯДОМ ПЛЮЮТЬСЯ ВІД ЗАЗДРІСТІ .
А що в них за історія?
ЛЕДНИК, болота, болота, болота, приход азійських племен, а далі тілько АНДРОФАГИ, андрофаги, андрофаги .
Ну, не презервативи?
Тепер хочеться польський уряд запитать: "Що - у "рольників" урожай поганий? Чи на полях згнив - "кабани" з України не приїхали збирать? "