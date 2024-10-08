Сибіга оголосив відкриття 50 вакансій у МЗС: хоче залучити молодь і ветеранів

Міністерство закордонних справ 9 жовтня відкриває 50 вакансій для молоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-сторінку очільника МЗС Андрія Сибіги.

Як повідомив Сибіга, за його дорученням вже завтра на сайті МЗС з’являться одразу 50 вакантних посад найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів.

"Це початкові сходинки дипломатичної кар’єри для молодих людей, які хочуть стати частиною нашої команди та приносити користь своїй країні у цей доленосний час", - додав Сибіга

За словами посадовця, сучасне МЗС має бути і буде відкритим. Сильна дипломатія — це баланс трьох поколінь: старшого, середнього та молодого, яке прийде їм на заміну.

Охочі працювати у МЗС мають знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста (не обов’язково лише профільного ВНЗ чи спеціальності).

"Особливо хочемо бачити у своїй команді молодь зі знанням рідкісних мов. Хочемо також бачити ветеранів і ветеранок, бо це наші герої, які продемонстрували свій патріотизм та фаховість у найскладніших умовах. Хочу також бачити широку регіональну представленість в МЗС, а також рівномірну представленість та професійні можливості для чоловіків і жінок", - додав Сибіга.

Нагадуємо, 13 березня 2023 року Міністерство закордонних справ України оголосило відкритий пошук кандидатів на вакансії послів у 21 країні.

У травні тодішній очільник МЗС Кулеба повідомив, що через відкритий набір знайшли майже 30 дуже сильних кандидатів на посади послів.

У серпні 2023 року Дмитро Кулеба запросив ветеранів українсько-російської війни працювати в МЗС. "Якщо цивільний проходить курс підготовки бійця і стає військовим, то я виходжу з того, що і військовий, пройшовши курс підготовки дипломатичного бійця, може стати дипломатом", - підкреслив чиновник.