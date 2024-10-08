УКР
Сибіга оголосив відкриття 50 вакансій у МЗС: хоче залучити молодь і ветеранів

МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Міністерство закордонних справ 9 жовтня відкриває 50 вакансій для молоді. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-сторінку очільника МЗС Андрія Сибіги.

Як повідомив Сибіга, за його дорученням вже завтра на сайті МЗС з’являться одразу 50 вакантних посад найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів.

"Це початкові сходинки дипломатичної кар’єри для молодих людей, які хочуть стати частиною нашої команди та приносити користь своїй країні у цей доленосний час", - додав Сибіга

За словами посадовця, сучасне МЗС має бути і буде відкритим. Сильна дипломатія — це баланс трьох поколінь: старшого, середнього та молодого, яке прийде їм на заміну. 

Охочі працювати у МЗС мають знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста (не обов’язково лише профільного ВНЗ чи спеціальності).

"Особливо хочемо бачити у своїй команді молодь зі знанням рідкісних мов. Хочемо також бачити ветеранів і ветеранок, бо це наші герої, які продемонстрували свій патріотизм та фаховість у найскладніших умовах. Хочу також бачити широку регіональну представленість в МЗС, а також рівномірну представленість та професійні можливості для чоловіків і жінок", - додав Сибіга.

Нагадуємо, 13 березня 2023 року Міністерство закордонних справ України оголосило відкритий пошук кандидатів на вакансії послів у 21 країні.

У травні тодішній очільник МЗС Кулеба повідомив, що через відкритий набір знайшли майже 30 дуже сильних кандидатів на посади послів.

У серпні 2023 року Дмитро Кулеба запросив ветеранів українсько-російської війни працювати в МЗС. "Якщо цивільний проходить курс підготовки бійця і стає військовим, то я виходжу з того, що і військовий, пройшовши курс підготовки дипломатичного бійця, може стати дипломатом", - підкреслив чиновник.

Треба пристроїти ще пару мінетчиць і одну сосну
08.10.2024 21:30 Відповісти
А шо на дипломатів вже не навчають?
08.10.2024 21:33 Відповісти
Можна було б багато розказати про лікування без протоколів. Як в моїй лікарні масштабно виписували БАДи, виписували парацетамол хворим на тяжкі хвороби і т.п. Окрім того важко говорити про її рефоорми, враховуючи що їх спустили під "відкіс" нові зелені реформатори.
Тому в кожного своя точка зору, я вважаю що це був найкращий міністр МОЗ.
08.10.2024 22:23 Відповісти
08.10.2024 21:30 Відповісти
Це дуже оптимістичний сценарій. В реаліях буде добре якщо 2-3 не будуть соснами чи міньєтчицями.
08.10.2024 21:37 Відповісти
рівень української дипломатії десь в районі плінтуса! схоже набравши людей з вулиці хочуть копнути глибше
09.10.2024 07:45 Відповісти
Вже з вулиці в свою ''банду слуг урода'' набрали-результати будемо десятиліттями розгрібати!
08.10.2024 21:32 Відповісти
08.10.2024 21:33 Відповісти
А для чого? У них всі безграмотні, будуть ще і дипломати...провідні.
08.10.2024 21:37 Відповісти
На курсах сексології є факультатив з міжнародних сексвідносин.
08.10.2024 22:17 Відповісти
Новиє ліца-2
08.10.2024 21:35 Відповісти
Экс-военкома Борисова возьмут... Он и "ветеран" и опыт заграничный имеет
08.10.2024 21:39 Відповісти
а може експеременти під час війни не потрібні???
вже залучили в освіту міністра-дівчинку 25років, і шо, ***!
привели супрун в МОЗ і як Вам!
поставили цивільних на МО, нну як воно!!!
привели клована в прези.........
то що????
експерементуємо далі???
а боком ці експеременти Україні не вилізуть???
досвідчені генерали курять бамбук
досвідчені дипломати куйньою займаються
науковці, економісти, керівники з досвідом не задіяні...
бо ***!!!! експеременти???
а давайте замінимо всіх лікарів студентами!!!!
а шо????
на місці залишабться лиш мусара!!!!
слабо???????
08.10.2024 21:40 Відповісти
От про Супрун - тільки від згадки її прізвища в мене від злості в очах темніє..з її отими протоколами лікування..щоб їй руки покрючило..
08.10.2024 22:16 Відповісти
Можна було б багато розказати про лікування без протоколів. Як в моїй лікарні масштабно виписували БАДи, виписували парацетамол хворим на тяжкі хвороби і т.п. Окрім того важко говорити про її рефоорми, враховуючи що їх спустили під "відкіс" нові зелені реформатори.
Тому в кожного своя точка зору, я вважаю що це був найкращий міністр МОЗ.
08.10.2024 22:23 Відповісти
Мені "пощастило" стикнутись з гіршою частиною "реформи".
08.10.2024 22:28 Відповісти
Тупе ти створіння.
09.10.2024 05:31 Відповісти
Самокритично))
09.10.2024 07:01 Відповісти
А що,ми можн фізіологічно відрізняємося від європейців?
09.10.2024 10:15 Відповісти
Привели Супрун в МОЗ - отримали програму "доступні ліки". Чим погана програма?
09.10.2024 02:21 Відповісти
Бо не всі мережі аптек у тій програмі і у переліку захворення, по яким раніше певним категоріям ліки взагалі безоплатно видавали. А купити - то не просто зайти в аптеку й купити, то спочатку треба знайти, в якій аптеці є, забронювати й пертися півміста до аптеки.
09.10.2024 07:00 Відповісти
"Просто зайти і купити" по нормальній ціні без знижки
09.10.2024 10:16 Відповісти
Ви в курсі, які ціни на ліки зараз??? Діабетикам, наприклад, їх треба пити на постійній основі. А якщо потрібні ще сильні знеболювальні - це ще додаткові гроші. Від 500 грн за 30 капсул. А це на 2 тижні. В мене мати витрачає близько 2000 грн/міс на підтримку тата. Це при стажу 35+ років. Та інвалідності І гр., і пенсіях трохи більше мінімалки.
09.10.2024 14:13 Відповісти
Тоді кристуйтеся програмою "доступні ліки.Чи без поограми краще було?
09.10.2024 14:34 Відповісти
Тобто до Вас не доходить?? Фуфел та програма. Доступні - от знайдете за 15 км від свого дому! Доступно??? , Моя мати отак їздить на Троєщину в єдину аптеку, бо поряд на Райдужному немає!
Знаєте скільки коштує глюкометр та потім полоски до нього?? Відгугліть. А потім з мінімалкою порівняйте. Додайте ще всі комуналки! Результат здивує.
09.10.2024 15:08 Відповісти
моя дружина медсестра.Мати,земля їй пухом,користувалася цією програмою.Тому до мене "доходить".
09.10.2024 15:54 Відповісти
От про генералів то вже лишнє . Стільки генералів як в Україні то і бамбуку не хватить для них . Розплодили дармоїдів пузатих.
09.10.2024 08:10 Відповісти
а я не про всіх генералів!
а про тих які тримали фронт!
після їх звільнення лінія фронту почала зміщуватися в сторону Києва, і то жуже швидко
чи ти не бачиш як просуваються підари???
якими темпами захоплюють міста та села.
ти сліпий??? чи якби лиш щось написати???
чи ти не знаєш що ОПа хотіла фізично знищити Залужного та Шапталу але не вийщло,
його лиш поранили, але орки почали писати що він ліквідований.
а після цього їх просто зняли...а чому???
а не виконали наказ вивести з Києва 72губрг, і Київ вистояв
не вивели танкову брг з Харкова, і він не окупований.
ти тупий чи прикидаєшся?
09.10.2024 08:26 Відповісти
Ти хоч встигло прочитати відповідь?
09.10.2024 10:03 Відповісти
встиг.
само ти воно!!!
бо не зрозуміло що я про бойових генералів, а ти узагалив всіх
і тузатих, тилових і бойових
і я знаю про що пишу
батьки моїх онуків, це 4 бойові офіцера, не генерали.
09.10.2024 10:48 Відповісти
Знаєш чувачок такі як ти "воно" і є . Тому що принцип " як гукають так і відгукуються " . Перечитай свої відповіді мені то може до тебе щось і дійде , негенєрал
09.10.2024 22:30 Відповісти
Так это вроде уже было, потом обучение в турбо-режиме и так далее. Плодят новых Арахамий.
08.10.2024 21:47 Відповісти
смена сосен. предыдущие состарились
08.10.2024 21:48 Відповісти
Точно , точно . Вон страной клоун с ларёчником рулят , почему тогда в МИД не могут работать кто попало ? В квартале сосмотрите , там много специалистов.
08.10.2024 21:51 Відповісти
Ахах. Это точно. Чисто понабирали в верховную зраду клоунов с 95 цирка что страна трещит по швам. А теперь и дипломатами можно попробовать, любой каприз и некомпетентный дурачок становиться "специалистом " по щелчку пальцев вождя Зе😃
08.10.2024 23:58 Відповісти
нема проблем, дві іноземні мови, рівень магістра, бонус знання рідкісних мов та інклюзивність -
це як раз хто попало

насправді хто попало все знає і коменти писати може. І я в тій компанії
09.10.2024 04:40 Відповісти
Вялотекущая шизофрения.
08.10.2024 22:12 Відповісти
Юлю Б Ковалів покровительницу коррупции!
08.10.2024 22:30 Відповісти
У МЗС День осіннього сосновороту...
08.10.2024 22:38 Відповісти
А можна мені посаду, ну, тіпа як у Арестовича? Буду вумнічать в Ютубі з кабінету МЗС
08.10.2024 23:20 Відповісти
Кожен може бути президентом. Кожен може замінити Кулєбу . 🤣
08.10.2024 23:43 Відповісти
Дипломатов готовят черт знает сколько, а потом еще натаскивают на практике годы. А это чудище хочет походу понабирать корешей очередных которые под опу плясать будут. Министра то уже поменяли😃
08.10.2024 23:56 Відповісти
Навіщо нам взагалі МЗС, якщо всім керує Єрмак?
09.10.2024 01:03 Відповісти
мало хто читає текст до 5 та 6 абзацу, перш ніж писати коментар )
09.10.2024 04:41 Відповісти
А що в тих абзацах?В болгарії послиха-сексологиня ,підозрюю,по тих же критеріях обиралася?
09.10.2024 10:17 Відповісти
Зелені долбойоби! В нормальних країнах залучають професійних дипломатів а ці підари перетворюють все на свій ******* квартал
09.10.2024 05:30 Відповісти
Сипіга то молодь похилого віку мабуть
09.10.2024 05:55 Відповісти
Наберуть по обяві,а потім всі дивуються,а чому це Україну всі найо...ть в плані міжнародних відносин.
09.10.2024 07:19 Відповісти
.... щось патужне назріває.
09.10.2024 08:25 Відповісти
Забув уточнити: для так званої "золототої" молоді. Діточки можновладців підросли, закінчили виші і потребують хлібних посад
09.10.2024 09:49 Відповісти
Норм.То освіти і стажу вже не потрібно.Аби слухняні були.Кулеба вже колись оголошував набір ро оголошенню.І отримами сексологиню в Болгарії.Тьху,плять
09.10.2024 10:13 Відповісти
 
 