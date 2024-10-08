РУС
Сибига объявил открытие 50 вакансий в МИД: хочет привлечь молодежь и ветеранов

МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Министерство иностранных дел 9 октября открывает 50 вакансий для молодежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы МИД Андрея Сибиги.

Как сообщил Сибига, по его поручению уже завтра на сайте МИД появятся сразу 50 вакантных должностей первых дипломатических ступеней - атташе и ведущих специалистов.

"Это начальные ступеньки дипломатической карьеры для молодых людей, которые хотят стать частью нашей команды и приносить пользу своей стране в это судьбоносное время", - добавил Сибига

Также читайте: Украинские компании нанимают больше женщин и подростков на фоне нехватки рабочей силы, - Reuters

По словам чиновника, современное МИД должно быть и будет открытым. Сильная дипломатия - это баланс трех поколений: старшего, среднего и молодого, которое придет им на замену.

Желающие работать в МИД должны знать два иностранных языка и иметь уровень магистра для атташе или уровень бакалавра для ведущего специалиста (не обязательно только профильного вуза или специальности).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низкие зарплаты и отсутствие мест по специальности: Украинцы назвали главные проблемы при поиске работы

"Особенно хотим видеть в своей команде молодежь со знанием редких языков. Хотим также видеть ветеранов и ветеранок, потому что это наши герои, которые продемонстрировали свой патриотизм и профессионализм в самых сложных условиях. Хочу также видеть широкую региональную представленность в МИД, а также равномерную представленность и профессиональные возможности для мужчин и женщин", - добавил Сибига.

Напоминаем, 13 марта 2023 года Министерство иностранных дел Украины объявило открытый поиск кандидатов на вакансии послов в 21 стране.

В мае тогдашний глава МИД Кулеба сообщил, что через открытый набор нашли почти 30 очень сильных кандидатов на должности послов.

В августе 2023 года Дмитрий Кулеба пригласил ветеранов украинско-российской войны работать в МИД. "Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", - подчеркнул чиновник.

МИД (7074) работа (603) Сибига Андрей (614)
+22
Треба пристроїти ще пару мінетчиць і одну сосну
показать весь комментарий
08.10.2024 21:30 Ответить
+18
А шо на дипломатів вже не навчають?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:33 Ответить
+17
Можна було б багато розказати про лікування без протоколів. Як в моїй лікарні масштабно виписували БАДи, виписували парацетамол хворим на тяжкі хвороби і т.п. Окрім того важко говорити про її рефоорми, враховуючи що їх спустили під "відкіс" нові зелені реформатори.
Тому в кожного своя точка зору, я вважаю що це був найкращий міністр МОЗ.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:23 Ответить
Треба пристроїти ще пару мінетчиць і одну сосну
показать весь комментарий
08.10.2024 21:30 Ответить
Це дуже оптимістичний сценарій. В реаліях буде добре якщо 2-3 не будуть соснами чи міньєтчицями.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:37 Ответить
рівень української дипломатії десь в районі плінтуса! схоже набравши людей з вулиці хочуть копнути глибше
показать весь комментарий
09.10.2024 07:45 Ответить
Вже з вулиці в свою ''банду слуг урода'' набрали-результати будемо десятиліттями розгрібати!
показать весь комментарий
08.10.2024 21:32 Ответить
А шо на дипломатів вже не навчають?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:33 Ответить
А для чого? У них всі безграмотні, будуть ще і дипломати...провідні.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:37 Ответить
На курсах сексології є факультатив з міжнародних сексвідносин.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:17 Ответить
Новиє ліца-2
показать весь комментарий
08.10.2024 21:35 Ответить
Экс-военкома Борисова возьмут... Он и "ветеран" и опыт заграничный имеет
показать весь комментарий
08.10.2024 21:39 Ответить
а може експеременти під час війни не потрібні???
вже залучили в освіту міністра-дівчинку 25років, і шо, ***!
привели супрун в МОЗ і як Вам!
поставили цивільних на МО, нну як воно!!!
привели клована в прези.........
то що????
експерементуємо далі???
а боком ці експеременти Україні не вилізуть???
досвідчені генерали курять бамбук
досвідчені дипломати куйньою займаються
науковці, економісти, керівники з досвідом не задіяні...
бо ***!!!! експеременти???
а давайте замінимо всіх лікарів студентами!!!!
а шо????
на місці залишабться лиш мусара!!!!
слабо???????
показать весь комментарий
08.10.2024 21:40 Ответить
От про Супрун - тільки від згадки її прізвища в мене від злості в очах темніє..з її отими протоколами лікування..щоб їй руки покрючило..
показать весь комментарий
08.10.2024 22:16 Ответить
Можна було б багато розказати про лікування без протоколів. Як в моїй лікарні масштабно виписували БАДи, виписували парацетамол хворим на тяжкі хвороби і т.п. Окрім того важко говорити про її рефоорми, враховуючи що їх спустили під "відкіс" нові зелені реформатори.
Тому в кожного своя точка зору, я вважаю що це був найкращий міністр МОЗ.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:23 Ответить
Мені "пощастило" стикнутись з гіршою частиною "реформи".
показать весь комментарий
08.10.2024 22:28 Ответить
Тупе ти створіння.
показать весь комментарий
09.10.2024 05:31 Ответить
Самокритично))
показать весь комментарий
09.10.2024 07:01 Ответить
А що,ми можн фізіологічно відрізняємося від європейців?
показать весь комментарий
09.10.2024 10:15 Ответить
Привели Супрун в МОЗ - отримали програму "доступні ліки". Чим погана програма?
показать весь комментарий
09.10.2024 02:21 Ответить
Бо не всі мережі аптек у тій програмі і у переліку захворення, по яким раніше певним категоріям ліки взагалі безоплатно видавали. А купити - то не просто зайти в аптеку й купити, то спочатку треба знайти, в якій аптеці є, забронювати й пертися півміста до аптеки.
показать весь комментарий
09.10.2024 07:00 Ответить
"Просто зайти і купити" по нормальній ціні без знижки
показать весь комментарий
09.10.2024 10:16 Ответить
Ви в курсі, які ціни на ліки зараз??? Діабетикам, наприклад, їх треба пити на постійній основі. А якщо потрібні ще сильні знеболювальні - це ще додаткові гроші. Від 500 грн за 30 капсул. А це на 2 тижні. В мене мати витрачає близько 2000 грн/міс на підтримку тата. Це при стажу 35+ років. Та інвалідності І гр., і пенсіях трохи більше мінімалки.
показать весь комментарий
09.10.2024 14:13 Ответить
Тоді кристуйтеся програмою "доступні ліки.Чи без поограми краще було?
показать весь комментарий
09.10.2024 14:34 Ответить
Тобто до Вас не доходить?? Фуфел та програма. Доступні - от знайдете за 15 км від свого дому! Доступно??? , Моя мати отак їздить на Троєщину в єдину аптеку, бо поряд на Райдужному немає!
Знаєте скільки коштує глюкометр та потім полоски до нього?? Відгугліть. А потім з мінімалкою порівняйте. Додайте ще всі комуналки! Результат здивує.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:08 Ответить
моя дружина медсестра.Мати,земля їй пухом,користувалася цією програмою.Тому до мене "доходить".
показать весь комментарий
09.10.2024 15:54 Ответить
От про генералів то вже лишнє . Стільки генералів як в Україні то і бамбуку не хватить для них . Розплодили дармоїдів пузатих.
показать весь комментарий
09.10.2024 08:10 Ответить
а я не про всіх генералів!
а про тих які тримали фронт!
після їх звільнення лінія фронту почала зміщуватися в сторону Києва, і то жуже швидко
чи ти не бачиш як просуваються підари???
якими темпами захоплюють міста та села.
ти сліпий??? чи якби лиш щось написати???
чи ти не знаєш що ОПа хотіла фізично знищити Залужного та Шапталу але не вийщло,
його лиш поранили, але орки почали писати що він ліквідований.
а після цього їх просто зняли...а чому???
а не виконали наказ вивести з Києва 72губрг, і Київ вистояв
не вивели танкову брг з Харкова, і він не окупований.
ти тупий чи прикидаєшся?
показать весь комментарий
09.10.2024 08:26 Ответить
Ти хоч встигло прочитати відповідь?
показать весь комментарий
09.10.2024 10:03 Ответить
встиг.
само ти воно!!!
бо не зрозуміло що я про бойових генералів, а ти узагалив всіх
і тузатих, тилових і бойових
і я знаю про що пишу
батьки моїх онуків, це 4 бойові офіцера, не генерали.
показать весь комментарий
09.10.2024 10:48 Ответить
Знаєш чувачок такі як ти "воно" і є . Тому що принцип " як гукають так і відгукуються " . Перечитай свої відповіді мені то може до тебе щось і дійде , негенєрал
показать весь комментарий
09.10.2024 22:30 Ответить
Так это вроде уже было, потом обучение в турбо-режиме и так далее. Плодят новых Арахамий.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:47 Ответить
смена сосен. предыдущие состарились
показать весь комментарий
08.10.2024 21:48 Ответить
Точно , точно . Вон страной клоун с ларёчником рулят , почему тогда в МИД не могут работать кто попало ? В квартале сосмотрите , там много специалистов.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:51 Ответить
Ахах. Это точно. Чисто понабирали в верховную зраду клоунов с 95 цирка что страна трещит по швам. А теперь и дипломатами можно попробовать, любой каприз и некомпетентный дурачок становиться "специалистом " по щелчку пальцев вождя Зе😃
показать весь комментарий
08.10.2024 23:58 Ответить
нема проблем, дві іноземні мови, рівень магістра, бонус знання рідкісних мов та інклюзивність -
це як раз хто попало

насправді хто попало все знає і коменти писати може. І я в тій компанії
показать весь комментарий
09.10.2024 04:40 Ответить
Вялотекущая шизофрения.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:12 Ответить
Юлю Б Ковалів покровительницу коррупции!
показать весь комментарий
08.10.2024 22:30 Ответить
У МЗС День осіннього сосновороту...
показать весь комментарий
08.10.2024 22:38 Ответить
А можна мені посаду, ну, тіпа як у Арестовича? Буду вумнічать в Ютубі з кабінету МЗС
показать весь комментарий
08.10.2024 23:20 Ответить
Кожен може бути президентом. Кожен може замінити Кулєбу . 🤣
показать весь комментарий
08.10.2024 23:43 Ответить
Дипломатов готовят черт знает сколько, а потом еще натаскивают на практике годы. А это чудище хочет походу понабирать корешей очередных которые под опу плясать будут. Министра то уже поменяли😃
показать весь комментарий
08.10.2024 23:56 Ответить
Навіщо нам взагалі МЗС, якщо всім керує Єрмак?
показать весь комментарий
09.10.2024 01:03 Ответить
мало хто читає текст до 5 та 6 абзацу, перш ніж писати коментар )
показать весь комментарий
09.10.2024 04:41 Ответить
А що в тих абзацах?В болгарії послиха-сексологиня ,підозрюю,по тих же критеріях обиралася?
показать весь комментарий
09.10.2024 10:17 Ответить
Зелені долбойоби! В нормальних країнах залучають професійних дипломатів а ці підари перетворюють все на свій ******* квартал
показать весь комментарий
09.10.2024 05:30 Ответить
Сипіга то молодь похилого віку мабуть
показать весь комментарий
09.10.2024 05:55 Ответить
Наберуть по обяві,а потім всі дивуються,а чому це Україну всі найо...ть в плані міжнародних відносин.
показать весь комментарий
09.10.2024 07:19 Ответить
.... щось патужне назріває.
показать весь комментарий
09.10.2024 08:25 Ответить
Забув уточнити: для так званої "золототої" молоді. Діточки можновладців підросли, закінчили виші і потребують хлібних посад
показать весь комментарий
09.10.2024 09:49 Ответить
Норм.То освіти і стажу вже не потрібно.Аби слухняні були.Кулеба вже колись оголошував набір ро оголошенню.І отримами сексологиню в Болгарії.Тьху,плять
показать весь комментарий
09.10.2024 10:13 Ответить
 
 