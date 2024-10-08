Сибига объявил открытие 50 вакансий в МИД: хочет привлечь молодежь и ветеранов
Министерство иностранных дел 9 октября открывает 50 вакансий для молодежи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы МИД Андрея Сибиги.
Как сообщил Сибига, по его поручению уже завтра на сайте МИД появятся сразу 50 вакантных должностей первых дипломатических ступеней - атташе и ведущих специалистов.
"Это начальные ступеньки дипломатической карьеры для молодых людей, которые хотят стать частью нашей команды и приносить пользу своей стране в это судьбоносное время", - добавил Сибига
По словам чиновника, современное МИД должно быть и будет открытым. Сильная дипломатия - это баланс трех поколений: старшего, среднего и молодого, которое придет им на замену.
Желающие работать в МИД должны знать два иностранных языка и иметь уровень магистра для атташе или уровень бакалавра для ведущего специалиста (не обязательно только профильного вуза или специальности).
"Особенно хотим видеть в своей команде молодежь со знанием редких языков. Хотим также видеть ветеранов и ветеранок, потому что это наши герои, которые продемонстрировали свой патриотизм и профессионализм в самых сложных условиях. Хочу также видеть широкую региональную представленность в МИД, а также равномерную представленность и профессиональные возможности для мужчин и женщин", - добавил Сибига.
Напоминаем, 13 марта 2023 года Министерство иностранных дел Украины объявило открытый поиск кандидатов на вакансии послов в 21 стране.
В мае тогдашний глава МИД Кулеба сообщил, что через открытый набор нашли почти 30 очень сильных кандидатов на должности послов.
В августе 2023 года Дмитрий Кулеба пригласил ветеранов украинско-российской войны работать в МИД. "Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", - подчеркнул чиновник.
