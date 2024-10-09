УКР
Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського обрати наступника на випадок, якщо його вб'ють чи візьмуть у полон, - WP

Зеленський та Гарріс

Перед початком російського вторгнення в Україну віцепрезидентка США Камала Гарріс просила українського лідера Володимира Зеленського розробити план на випадок, якщо його вб’ють чи візьмуть у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду",  про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить WP.

Як зазначається, Вудворд стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії.

"Серед них - розробити план наступництва, який забезпечив би стабільність, якщо, за її словами, "вас захоплять у полон або вб'ють", - переконує видання.

У липні Times опублікувало статтю, автор якої стверджував, що Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви.

Також читайте: Трамп після зустрічі із Зеленським: В разі перемоги Гарріс почнеться Третя світова війна

Також нагадується, що у вересні Гарріс розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України та акцентувала, що вони "збігаються з пропозиціями Путіна".

Як повідомлялося, раніше Гарріс заявляла, що не стала б зустрічатись з російським диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо завершення війни Росії проти України, цей процес неможливий без участі Києва.

За даними видання Bloomberg, союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни.

Зеленський Володимир Гарріс Камала
+25
Дурна пропозиція... У нас цей випадок передбачений Конституцією... І вже один раз застосовувався - коли Янукович утік. Тоді його обов"язки прийняв на себе "конституційно уповноважений" Турчинов...
09.10.2024 07:57
+24
Nikto его трогать даже и не собирался. Более того, за уничтожение ракетной программы и тотальные "разведения и разминирования" этому телу звезда героя раши полагается.
09.10.2024 07:58
+20
Він би точно запропонував Порошенко!
09.10.2024 07:53
Він би точно запропонував Порошенко!
09.10.2024 07:53
гагагага!!!!! який чудовий жарт! дякую! це дуже тонко!
09.10.2024 07:54
Звісно ж Ішак поставив би єрмачмо, а кінцевим бенефіцом був би дід Ху#ло!!!
09.10.2024 08:52
Дурна пропозиція... У нас цей випадок передбачений Конституцією... І вже один раз застосовувався - коли Янукович утік. Тоді його обов"язки прийняв на себе "конституційно уповноважений" Турчинов...
09.10.2024 07:57
Ну-ну... США багато втратили - коли тебе на цю посаду не призначили... Ти-тут "дав-би джосу"!
(Громадянин США (навіть на її посаді) - не зобов"язаний знать досконально тонкощі Конституції України... У нас переважна більшість своїх громадян її не знають : так само, як і ти - американської...).
09.10.2024 08:22
Ну це був стёб, як що що )). Хоча є варіант, що Рада (а раптом) переобрала би у цьому випадку голову. Хряк знаний трус, не узяв би на себе таку відповідальність. А там і до Пороха могилі б дійти
09.10.2024 08:06
Могли
09.10.2024 08:07
Вові закони до дупи.

09.10.2024 09:00
Судя по всему, это Ермак?)
09.10.2024 07:54
По конституції єрмак ніхто.
09.10.2024 08:47
А по факту все и вся.
09.10.2024 09:57
До тех пор пока жив Зеленский ...
09.10.2024 11:53
По якому факту ?
09.10.2024 12:41
Та ліпше б вона тоді його і "прікончила". Користі було б набагато більше.
09.10.2024 07:55
Наївна жіночка не знала,що у зелі є Татаров
09.10.2024 09:41
Клован вибрав в наступники шашлик.
09.10.2024 07:55
Мотивувала)))
09.10.2024 07:56
Сказав шо Мівіна є - відсидиться
09.10.2024 07:56
"...розробити план наступництва..."

Зеленський вчепився у владу, як воша у кожуха.
Наступником Зеленського може бути тільки Зеленський.
Хвора людина - що з нього узяти...
09.10.2024 07:56
А кого ти пропонуєш? Ведмедчука чи Яника?
показати весь коментар
09.10.2024 07:58
Пропоную Юзіка...

https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU
09.10.2024 08:00
Ну,ти в Німеччині краще знаєш!
09.10.2024 08:02
Ще один пустопук. Сказати нічого - знову до прапорця чипляються.
Якщо ти в Україні - це не означає, що ти страшенно корисна людина.
Якщо не подоляцкий ботяра...
09.10.2024 08:03
Бюджету не вистачить, щоб годувати Юзіка
09.10.2024 08:06
в смислє? а зараз цього упиря хто годує? не бюджет?
09.10.2024 08:12
Зараз він на дієті
09.10.2024 08:15
наочно мати найбільш не освічену, не кваліфіковану, з затримками в розвитку і с підозрами на вживання важких наркотичних речовин людину на першій посаді в країні і запитувати хто його може замінити? та його стіл може замінити з більшою результативністю
09.10.2024 08:05
я ж написав - стіл!
09.10.2024 08:10
ні, таких як ти вже ніщо не навчить! якщо аборігєн, через 5 років "правління" задає питання: а на кого його замінити? можна зробити психоневрологічний висновок, що аборігєн - недорозвинений через пияцтво батьків не в одному поколінні
09.10.2024 08:14
Ну - приклад наочний є у наших сусідів... "КГБісти" "викосили" в Росії усіх розумних ... І тепер у кацапів, у Кремлі, сидять одні "*******"... Але їх зрозуміть можна - їм 47-ма хромосома "на мізки давить" То чому ти не допускаєш, що у твого опонента - та сама "проблема"?...
09.10.2024 08:52
Nikto его трогать даже и не собирался. Более того, за уничтожение ракетной программы и тотальные "разведения и разминирования" этому телу звезда героя раши полагается.
09.10.2024 07:58
Прикро шо не трапилось ні перше ні друге.
09.10.2024 07:59
А сьогодні ці смердючі толерасти скиглять що Ізраїль не повідомляє їм своїх військових планів. Блінкен аж зайшовся в істериці щодо уникнення ескалації.
09.10.2024 08:01
Ну хіба шоо свої прибьють
09.10.2024 08:02
кацапи їхали на парад в Київ, зелешут готувався стати губернатором Малоросії
09.10.2024 08:03
09.10.2024 08:09
Самий гідний Стефанчук!
09.10.2024 08:14
Выбирайте любого- тут толпойобов- шашлычников на половину Верховной Рады хватит + ещё на *ОПу останется.
09.10.2024 08:14
Це називається "союзники не попереджали нас про плани паРашки"....
09.10.2024 08:24
зе лайно виконувало оманські договорняки !!!

09.10.2024 11:24
Вона вимагала розгортання оборонних заходів. А це - паперова цитата для сраки.
09.10.2024 08:24
Бідний Вова, а потім ще Малюк з Татаровим розповіли йому, що вбили всіх чеченів у Києві, які шли його нищити!
09.10.2024 09:01
09.10.2024 12:05
Всю цю херню його ляльководи розповідали його електорату
09.10.2024 12:14
Та то таке - вбили у бою, взяли в полон... Найбільш реально - протухлі консерви в офісі прізіндента і скумбрія по вісім з бесплатною шаурмою. І В Україні чергове державне свято - День сміху крізь сльози.
09.10.2024 09:01
Що ця тупа курка верзе? Яке наступницт
09.10.2024 09:12 Відповісти
Це ж Гарріс, вона потужний "юрист". Випестиш політики гендерного і кольорового рівноправ'я.
09.10.2024 09:33 Відповісти
Чергова локшина...
09.10.2024 09:29 Відповісти
Так нас "інформує" із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/8/7195837/ "Європейську правду", про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить https://www.washingtonpost.com/ WP Джерело:

09.10.2024 12:20 Відповісти
рашисти , не вбивають потрібних їм агентів, до тих пір, поки вони не виконають їхнього завдання...
09.10.2024 09:55 Відповісти
"Зустріч Зеленського і Гарріс у Мюнхені відбулася за кілька днів до початку війни РФ проти України.

Видання Time писало в липні 2024-го, що тоді президент України говорив віцепрезидентці США: "Якщо напад неминучий, то США мають дати Україні зброю і запровадити проти Росії превентивні санкції", - Гарріс відкинула обидва прохання. Книжка Вудворда War ("Війна"), яка присвячена президентству Джо Байдена і його взаєминам зі світовими лідерами, вийде 15 жовтня. CNN повідомив, що вона заснована на сотнях годин інтерв'ю журналіста з безпосередніми учасниками подій."
09.10.2024 10:31 Відповісти
Тобто, ще тоді деми планували просто злити Україну і віддати пуйлу
09.10.2024 12:48 Відповісти
вони це і зробили
10.10.2024 00:47 Відповісти
"Порятунок потопаючих справа рук, перш за все, самих потопаючих ..."
Безглуздо лити сльози про те, що хтось не хоче стати для нас "рідним татом". Такою є реальність. Її потрібно прийняти та використовувати у своїх інтересах, знаходячи точки дотику з інтересами інших ...
09.10.2024 12:49 Відповісти
" та використовувати у своїх інтересах" - саме так! План перемоги, який Зеленський привіз Байдену, означає, що відмова США від конкретизованої допомоги, тобто від порятунку України, гучно увійде в Історію, як злив України з боку Байдена / Гарріс...

Таким чином Байден увійде в Історію як найаморальніший, найганебніший президент
09.10.2024 16:38 Відповісти
От тому й сидів два тижні в бункері, і не піддавався умовлянням вийти, й поїхати.
09.10.2024 11:04 Відповісти
Лучше бы наверное его убили тогда
09.10.2024 12:05 Відповісти
Та хто на нього "польстітса"!
09.10.2024 12:37 Відповісти
09.10.2024 20:52 Відповісти
Схоже - як багато ми ще не знаєм ...
09.10.2024 12:42 Відповісти
Логічна пропозиція. Україна повинна була чинити опір незважаючи ні на що.
09.10.2024 12:49 Відповісти
скоріше б ті вибори, якого тільки лайна на нас не вильють
09.10.2024 22:01 Відповісти
класні гаранти. Зброю забрали і думайте про наступника як вас вбють.
10.10.2024 00:50 Відповісти
 
 