Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського обрати наступника на випадок, якщо його вб’ють чи візьмуть у полон, - WP

Перед початком російського вторгнення в Україну віцепрезидентка США Камала Гарріс просила українського лідера Володимира Зеленського розробити план на випадок, якщо його вб’ють чи візьмуть у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить WP.

Як зазначається, Вудворд стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії.

"Серед них - розробити план наступництва, який забезпечив би стабільність, якщо, за її словами, "вас захоплять у полон або вб'ють", - переконує видання.

У липні Times опублікувало статтю, автор якої стверджував, що Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви.

Також читайте: Трамп після зустрічі із Зеленським: В разі перемоги Гарріс почнеться Третя світова війна

Також нагадується, що у вересні Гарріс розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України та акцентувала, що вони "збігаються з пропозиціями Путіна".

Як повідомлялося, раніше Гарріс заявляла, що не стала б зустрічатись з російським диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо завершення війни Росії проти України, цей процес неможливий без участі Києва.

За даними видання Bloomberg, союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни.