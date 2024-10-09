Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського обрати наступника на випадок, якщо його вб’ють чи візьмуть у полон, - WP
Перед початком російського вторгнення в Україну віцепрезидентка США Камала Гарріс просила українського лідера Володимира Зеленського розробити план на випадок, якщо його вб’ють чи візьмуть у полон.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить WP.
Як зазначається, Вудворд стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії.
"Серед них - розробити план наступництва, який забезпечив би стабільність, якщо, за її словами, "вас захоплять у полон або вб'ють", - переконує видання.
У липні Times опублікувало статтю, автор якої стверджував, що Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви.
Також нагадується, що у вересні Гарріс розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України та акцентувала, що вони "збігаються з пропозиціями Путіна".
Як повідомлялося, раніше Гарріс заявляла, що не стала б зустрічатись з російським диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо завершення війни Росії проти України, цей процес неможливий без участі Києва.
За даними видання Bloomberg, союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни.
(Громадянин США (навіть на її посаді) - не зобов"язаний знать досконально тонкощі Конституції України... У нас переважна більшість своїх громадян її не знають : так само, як і ти - американської...).
Зеленський вчепився у владу, як воша у кожуха.
Наступником Зеленського може бути тільки Зеленський.
Хвора людина - що з нього узяти...
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU
Якщо ти в Україні - це не означає, що ти страшенно корисна людина.
Якщо не подоляцкий ботяра...
Видання Time писало в липні 2024-го, що тоді президент України говорив віцепрезидентці США: "Якщо напад неминучий, то США мають дати Україні зброю і запровадити проти Росії превентивні санкції", - Гарріс відкинула обидва прохання. Книжка Вудворда War ("Війна"), яка присвячена президентству Джо Байдена і його взаєминам зі світовими лідерами, вийде 15 жовтня. CNN повідомив, що вона заснована на сотнях годин інтерв'ю журналіста з безпосередніми учасниками подій."
Безглуздо лити сльози про те, що хтось не хоче стати для нас "рідним татом". Такою є реальність. Її потрібно прийняти та використовувати у своїх інтересах, знаходячи точки дотику з інтересами інших ...
Таким чином Байден увійде в Історію як найаморальніший, найганебніший президент